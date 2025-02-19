Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.0 комментариев
Вашингтон заявил о желании вернуть потраченные на Украину деньги
Уолтц заявил, что США не потерпят критики Киева из-за выдвинутых Вашингтоном требований
Американские налогоплательщики заслуживают возврата значительной части своих вложений в Украину, США не потерпят критики Киева из-за экономических инициатив Вашингтона, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата своих вложений в Украину, передает РИА «Новости».
Это заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News и последовало за недовольством Киева в ответ на экономические инициативы Вашингтона.
Уолтц подчеркнул, что помощь от европейских стран часто предоставляется в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Он отметил, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений.
По словам Уолтца, вместо того, чтобы рассмотреть выдвинутые США инициативы в экономике как шанс, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением. Советник президента США добавил, что Трамп не намерен терпеть такую реакцию со стороны Украины.
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