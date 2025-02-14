Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.17 комментариев
США потребовали долю в экономике Украины после конфликта
Fox News: США примут участие в экономике Украины после урегулирования конфликта
Министр финансов США Скотт Бессент заявил о намерении Вашингтона участвовать в украинской экономике после конфликта, чтобы получать прибыль для граждан, включая сферы стратегических минералов и энергетики.
Министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News заявил о намерении Соединенных Штатов иметь свою долю в украинской экономике после урегулирования конфликта, передает ТАСС. Он подчеркнул, что целью его визита в Киев было дать понять Украине, что США ожидают отчетности за предоставленную помощь и хотят стать партнерами в послевоенной экономике.
«Причина, по которой я совершил визит [в Киев], – дать Украине понять, что мы ожидаем отчетности [за предоставленную американскую помощь], а также что мы хотим быть их партнерами и что американцы собираются принимать участие в послевоенной экономике», - приводит агентство слова Бессента . Он добавил, что США рассчитывают на участие в стратегически важных секторах экономики Украины, таких как добыча стратегических минералов, энергетика и государственные предприятия.
Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуть вложенные в Украину средства через партнерство по минеральным ресурсам. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент США Дональд Трамп обозначил интерес к получению редкоземельных металлов с Украины. В ответ на это Владимир Зеленский сообщил, что значительная часть полезных ископаемых находится на неподконтрольных Киеву территориях, и предложил Вашингтону сделку.