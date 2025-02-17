Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.16 комментариев
Стали известны детали соглашения США с Украиной о полезных ископаемых
Президент США потребовал от Украины 500 млрд долларов за контроль над ресурсами, включая редкоземельные элементы и инфраструктуру, что вызвало панику в Киеве, пишет The Telegraph.
По данным The Telegraph, контракт, предложенный президентом США Украине, предусматривает создание совместного инвестиционного фонда для обеспечения контроля США над украинскими ресурсами. Документ предполагает, что США получат 50% от доходов Украины от добычи ресурсов и нового лицензирования. «Этот пункт означает «сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей», – цитирует издание слова источника, близкого к переговорам.
Глава Украины Владимир Зеленский предложил США долю в украинских редкоземельных элементах, надеясь на продолжение поставок вооружений. Однако он не ожидал встречного предложения, сравнимого с репарациями для агрессоров, проигравших в войне. Американский лидер заявил телеканалу Fox News, что Украина «почти согласилась» на условия, и предупредил, что в случае отказа Украина может оказаться под контролем России.
Сенатор Линдси Грэм на Мюнхенской конференции заявил, что требование Трампа может укрепить поддержку Украины в США, подчеркивая, что соглашение по ресурсам «закрепит» поддержку Вашингтона. Украинские официальные лица в свою очередь заявили, что текущий текст контракта нарушает украинское законодательство и требует пересмотра.
Ранее представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз выразил недовольство недальновидностью Владимира Зеленского в оценке соглашения о разработке полезных ископаемых.