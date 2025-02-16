Tекст: Ольга Иванова

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз выразил недовольство по поводу позиции президента Украины Владимира Зеленского в отношении соглашения о разработке полезных ископаемых, которое предложила новая американская администрация, пишет Associated Press. Хьюз подчеркнул, что Зеленский «недальновидно оценивает прекрасную возможность», которую это соглашение предоставляет Киеву.

Хьюз отметил, что администрация США устала от постоянной отправки помощи на Украину. Он заявил, что сделка по минералам может стать способом для американских налогоплательщиков «возместить» расходы, направленные в Киев, одновременно способствуя развитию украинской экономики.

Представитель СНБ также подчеркнул важность экономических связей между Украиной и США. По его мнению, такие связи станут надежной гарантией против будущей агрессии и важной составляющей прочного мира. Хьюз добавил, что и США, и Россия осознают это, и украинская сторона также должна признать данный факт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский предъявил претензии к соглашению с США о разработке полезных ископаемых на Украине, выразив недовольство условиями сделки. США потребовали долю в экономике Украины после конфликта, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны украинских властей. Также США заявили о намерении вернуть вложенные в Украину средства, подчеркнув, что восстановление экономики страны будет осуществляться с их участием.