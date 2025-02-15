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Зеленский озвучил претензии к соглашению с США о полезных ископаемых на Украине
Зеленский заявил о запрете украинским министрам подписывать соглашение с США о доступе к полезным ископаемым
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отклонил предложение США о подписании соглашения, касающегося передачи прав на минеральные ресурсы Украины.
На Мюнхенской конференции Зеленский пояснил, что такие соглашения подписываются на уровне министров, но он как президент намерен контролировать процесс. «Поэтому я не дал министрам подписать это соглашение. Потому что оно не готово, не готово защитить нас и наши интересы», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Зеленского, для подписания соглашение должно предусматривать возможность инвестирования в украинскую экономику и получения прибыли в обмен на гарантии безопасности, чего, по его мнению, в предложенной версии документа не было. Он заявил, что подписание нынешней версии документа «не в интересах суверенной Украины».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мюнхене прошла встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, где обсуждалось подписание соглашения о поставках украинских редкоземельных металлов в Штаты. По данным СМИ, изначально беседа была назначена на утро пятницы, однако американская сторона решила ее перенести из-за неудовлетворенности правками, внесенными офисом Зеленского в оригинальный документ.