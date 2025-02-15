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    2 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
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    8 комментариев
    15 февраля 2025, 17:00 • Политика

    Зеленский оказался плохим продавцом недр Украины

    Зеленский оказался плохим продавцом недр Украины
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков

    Судьба договора о поставках украинских редкоземельных металлов в США оказалась под вопросом. Встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского в Мюнхене завершилась по сути ничем – каждая из сторон отвергла предложения другой. Для чего на самом деле украинскому руководству необходимо это соглашение, удастся ли его вообще заключить, и почему для нового президента США оно может стать тренировкой в преддверии новых этапов торговых войн?

    В Мюнхене прошла встреча Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Одним из главных вопросов встречи должно было стать подписание соглашения о поставках украинских редкоземельных металлов в Штаты. По данным СМИ, изначально беседа была назначена на утро пятницы, однако американская сторона решила ее перенести из-за неудовлетворенности правками, внесенными офисом Зеленского в оригинальный документ.

    У представителей Штатов возникли «претензии», поскольку обсуждаемый документ был итогом труда «сотен людей из аналитических американских центров», в то время как со стороны Украины корректировки осуществлялись лишь Зеленским и его ближайшим окружением. По данным The Washington Post, Вашингтон предложил Киеву предоставить ему права на 50% будущих минеральных ресурсов Украины, однако там идею отклонили.

    Как накануне сообщал канал CNN, на этой неделе текст договора в Киев был привезен министром финансов США Скоттом Бессентом. При этом офис Зеленского соглашение не устроило. По данным Reuters, Зеленский отказался подписывать документ из-за излишней спешки. «Он чувствовал, что его вынуждают принять то, что он не успел прочитать», – рассказал американский чиновник. В свою очередь украинские источники утверждают, что Зеленский не нашел в документе каких-либо «гарантий», поэтому отверг его.

    Напомним, в начале февраля американский лидер заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Уже тогда в Киеве указывали, что данное предложение созвучно с «планом победы», представленным Зеленским осенью прошлого года.

    Данная инициатива содержала пять пунктов, один из которых касался экономики. Документ предполагал совместное инвестирование и использование украинского ресурсного потенциала, в частности, редкоземельных металлов. Газета ВЗГЛЯД писала, что идея Зеленского выглядит как предложение НАТО сразиться с Россией за недра Украины.

    Позже украинские СМИ отмечали, что инициатива заведомо обречена на провал, поскольку большая часть редкоземельных металлов располагалась на территории Донбасса, ныне являющегося частью России. По некоторым данным, в ДНР, ЛНР и Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта, сосредоточены более 70% запасов полезных ископаемых.

    «При Джо Байдене внешнеполитическая концепция США выглядела так: Вашингтон – лидер «альянса демократий», которому противостоит «альянс автократий». Согласно этой концепции два лагеря якобы боролись за глобальное лидерство, из-за чего Штатам было необходимо, к примеру, вкладывать ресурсы в государства Европы, чтобы они боролись с Россией», – рассказывает политолог Алексей Нечаев.

    «Параллельно с этим как только какая-либо страна или группа политиков становились на «демократические рельсы», двигаясь в сторону «разнообразия, равенства и инклюзивности» (diversity, equity, and inclusion – DEI) – они тут же получали поддержку через систему кредитов и грантов», – рассуждает он.

    «Поэтому с точки зрения администрации Байдена финансирование ВСУ и поддержка «трансгендерных* опер» в Колумбии были одинаково важными задачами, которые подчинялись единой цели достижения глобалистского доминирования. Однако администрация Дональда Трампа предлагает союзникам совершенно другую внешнеполитическую концепцию», – акцентирует собеседник.

    «Согласно взглядам республиканцев, США остаются лидером западного мира в силу своей экономической, военной и культурной мощи.

    Если же их союзники и партнеры хотят оставаться частью этого мира, они должны вкладывать свои деньги в Штаты. Их вынуждают платить за право быть рядом с Америкой, пока она противостоит другим крупным системам, например, китайской», – полагает эксперт.

    «Отсюда и вытекают все требования Трампа к союзникам: от угроз введения пошлин и начала торговых войн – до призывов к странам НАТО платить 5% и более за военную защиту со стороны Вашингтона. Тем самым новый глава Белого дома пытается превратить США из глобального донора в глобального реципиента различных ресурсов», – считает он.

    «И в этом контексте потенцииальная сделка по остаткам украинских ресурсов действительно может стать репетицией нового подхода США к ЕС и другим союзникам, где им придется поразмыслить над тем, что конкретно они могут предложить Штатам, кроме преданности либеральным ценностям. Ведь в условиях реальной экономики они даже доллара не стоят», – добавляет Нечаев.

    На этом фоне соглашение по редкоземельным металлам между Украиной и США изначально казалось блефом со стороны Владимира Зеленского,

    сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Большая часть месторождений располагалась либо в тех регионах, которые уже отошли под контроль России, либо на территориях, где боевые действия велись наиболее активно», – отмечает он.

    «Скорее всего, украинские власти не планировали подписывать данный документ. Не потому что им жалко народного достояния – просто продавать американцам, фактически, нечего. Ставка делалась на то, что Вашингтону покажут отдаленную выгоду, а итоговый договор согласуют года так через три», – полагает он.

    «Не исключаю, что Дональд Трамп также попытался «пропихнуть» в соглашение политические требования, к которым Зеленский оказался не готов. В целом, на мой взгляд, Украина до сих пор не может смириться со сменой власти в США. Все же администрация республиканцев ведет себя кардинально отличным от демократов образом», – рассуждает собеседник.

    «Трамп – циник. Это человек, который привык мыслить в категориях «расходы» и «доходы». Поэтому рассказами о демократии и либерализме из него финансовую помощь не вытянуть. Более того, он четко обозначил, что для него на первом месте внутренние проблемы Штатов», – говорит эксперт.

    «Теперь Украине необходимо общаться с Вашингтоном с позиции того, что именно она может предложить США.

    А прагматичному диалогу со странами Запада Зеленский не обучен. Кстати, в этой беде он не одинок: лидеры Евросоюза скоро столкнутся со схожими проблемами», – добавляет он.

    «Та кормушка, которую создал для своих союзников Джо Байден, начинает играть с ними злую шутку. Они отвыкли от живой политики и экономики. Президенту-реалисту с ними попросту не о чем общаться. И в этом заключается главное преимущество России. Владимир Путин становится одним из немногих лидеров, который понятен Дональду Трампу», – акцентирует собеседник.

    «В итоге Украина и Евросоюз оказались в числе проигравших. Москве необходимо выжать из этой ситуации максимум. Рано или поздно переговоры по урегулированию конфликта и реорганизации европейской системы безопасности начнутся. Главных игроков будет двое: РФ и США. Важно воспользоваться этой возможностью и устранить все имевшиеся до 2022 года противоречия», – рассуждает Ткаченко.

    Идея о передаче Штатам контроля над украинскими редкоземельными металлами принадлежит Зеленскому, напоминает Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». «То есть он все-таки понимает «предпринимательскую» природу Трампа и попытался не играть с ним на поле идеологии», – сказал он.

    «Не думаю, что Зеленский стал бы предлагать президенту США «кота в мешке». Значит, нечто ценное он может предложить. Однако договор, судя по всему, составлялся до телефонного разговора лидеров России и Штатов, но данная беседа кардинально меняет ситуацию», – полагает собеседник.

    «Примечательно, что Зеленский впервые поставлен в ситуацию, когда именно ему необходимо размышлять, что и как он может сделать для Штатов. В ближайшее время с этим предстоит столкнуться и Европе. В противном случае Трамп попросту не будет учитывать их интересы в переговорах с Россией», – заключил Скачко.

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      2 комментария
    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Как Сережа ждал Россию

      Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

      0 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Молекула-семья против атома-индивида

      Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

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