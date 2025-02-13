Трамп и Маск могут избавиться от первопричины СВО

Эксперты оценили желание Илона Маска реорганизовать НАТО

Tекст: Евгений Поздняков

Илон Маск, глава департамента эффективности правительства (DOGE) США, призвал переосмыслить роль НАТО. Как написал предприниматель в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России), альянс нуждается «в полной реорганизации». Таким образом он ответил на высказывание сенатора от Юты Майка Ли, назвавшего объединение «анахронизмом» времен холодной войны.

Это не первое критичное высказывание Маска в отношении НАТО. Еще в марте прошлого года он поддержал идею инвестора Дэвида Сакса о необходимости ликвидации альянса. Уже тогда предприниматель задавался вопросом: почему объединение продолжает существовать, если его главный противник – Организация Варшавского договора (ОВД) – распущен.

Примечательно, что мнение Маска во многом перекликается с позицией действующего президента США Дональда Трампа. Республиканец неоднократно заявлял о готовности инициировать выход США из НАТО. Его основная претензия к альянсу – несбалансированность расходов на безопасность между членами организации.

В настоящий момент совокупный объем расходов стран НАТО на оборону составляет 1,4 трлн долларов. Причем 968 млрд приходится на США, а все остальные участники дают лишь 507 млрд. На этом фоне еще в январе Трамп заявил о необходимости наращивания трат на оборону до 5% от ВВП всеми членами объединения, пишет Reuters. Партнеры Штатов по НАТО поддержали идею главы Белого дома, однако назвали столь резкий рост выплат неосуществимым.

Между тем в России неоднократно заявляли о неуместности существования Североатлантического альянса после роспуска ОВД. Расширение организации на восток, а также наращивание американского присутствия в Восточной Европе стали основными факторами, которые разрушили партнерский диалог Москвы и Вашингтона, формировавшийся в постсоветские годы.

При этом Россия пыталась изменить ситуацию. Например, 15 декабря 2021 года Москва передала США и НАТО конкретные предложения по выработке юридических гарантий, направленных на взаимное обеспечение безопасности.

В документах содержались следующие требования: исключение дальнейшего расширения альянса в восточном направлении, в том числе и за счет Украины, а также откат территориального размещения вооружений обеих сторон к их состоянию на 27 мая 1997 года. Однако переговоры по данным вопросам шли сложно и увенчались началом СВО со стороны России.

Как отмечали аналитики в конце 2022 года, неготовность США всерьез отнестись к интересам России в сфере безопасности стала одной из главных причин начала СВО. Сейчас же в экспертном сообществе отмечают, что заявления Илона Маска могут свидетельствовать о том, что Вашингтон готов пересмотреть свою позицию по вопросу правил сосуществования альянса и Москвы.

«Реорганизация НАТО – это стратегическая цель, которую Москва преследовала на протяжении почти всего постсоветского периода истории. Теперь схожий нарратив исходит от человека в администрации Дональда Трампа», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Инициатива Маска может стать предвестником разрешения конфликта на Украине.

Напомню, главной причиной начала СВО был отказ Вашингтона рассмотреть предложения России по переосмыслению европейской системы безопасности. Принципиальным требованием Москвы был откат вооружений НАТО на момент 1997 года и нерасширение альянса на восток», – напоминает он.

«К этому Белый дом был не готов. Вполне возможно, что республиканская администрация готова осуществлять более смелые шаги, чем их предшественники. В ходе переговоров стороны могут достичь и компромиссного варианта. Техника возвращается на позиции конца ХХ века, но восточноевропейские члены альянса остаются в его составе. А вопрос с РСМД будет решаться постепенно», – полагает собеседник.

«При этом позиции государств – участников ЕС, вероятно, не будут учитываться в рамках реорганизации НАТО. Трамп не скован идеей о неделимости трансатлантического контура безопасности. У него хватает политической воли, чтобы реализовывать собственные идеи, несмотря на критику со стороны», – добавляет эксперт.

«К тому же внутри ЕС у него уже имеются явные сторонники.

Виктор Орбан, Роберт Фицо – как минимум они будут готовы поддержать предложение республиканца. К тому же в переформатировании альянса имеется и конкретная экономическая выгода для Вашингтона. Сейчас эта организации полностью зависит от американских денег», – говорит он.

«Задача Трампа может заключаться в том, чтобы уровнять платежи США и ЕС в сфере безопасности. Как вариант, постепенно объединение может перейти к формату политического альянса. В таком случае издержки на поддержание его функционирования окажутся минимальными. Однако подобные изменения не произойдут в ближайшем будущем», – рассуждает Ткаченко.

Впрочем, в настоящий момент реорганизацию НАТО представить достаточно трудно, считает германский политолог Александр Рар. «Пока в Европе у власти находятся либеральные элиты, переосмыслить деятельность альянса не получится.

Единственное, что может произойти – это выход из объединения некоторых членов.

Покинуть организацию способна, например, Венгрия, у которой имеются принципиальные расхождения по вопросу конфликта на Украине с Брюсселем. Теоретически Трамп может приостановить финансирование НАТО и вернуть американские войска из Европы в США. Однако Германия, Франция и Британия будут сопротивляться этому исходу», – говорит собеседник.

«Члены ЕС попытаются склонить республиканца к дальнейшей поддержке Киева. В принципе, если до реорганизации альянса действительно дойдет, в нем наверняка останутся Вашингтон, Лондон, Рим, Берлин и Париж. Однако степень американского лидерства будет постепенно снижаться», – отмечает эксперт.

«Смогут ли европейские страны при таком развитии событий самостоятельно финансировать НАТО и работать над его укреплением – большой вопрос. В настоящий момент очень важно понять: смогут ли Трамп и Путин договориться о разрешении противоречий на Украине и разделить интересы сторон на глобальном уровне. От этого и будет зависеть судьба альянса», – заключил Рар.