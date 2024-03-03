Маск поддержал идею о необходимости распустить НАТО

Tекст: Дарья Григоренко

Маск прокомментировал публикацию в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России) Сакса, который написал об «экзистенциальном кризисе» НАТО после распада СССР. По словам Сакса, НАТО, вместо того, чтобы распуститься после развала СССР, выбрал политику расширения блока, из-за чего новая цель создавала враждебность, необходимая для определения ее существования, передает РИА «Новости».

«Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжила существовать, хотя и была распущена Организация Варшавского договора, ее заклятый враг и причина существования», – согласился с мнением бизнесмена Маск.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ, враждебная риторика со стороны государств – членов Североатлантического альянса – «это повод для глубокой обеспокоенности и основание для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности».