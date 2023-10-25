Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.6 комментариев
В США подтвердили план Трампа вывести страну из НАТО
Rolling Stone: Трамп планирует вывести США из НАТО в случае избрания президентом
Бывший президент США Дональд Трамп готов вывести США из НАТО в случае переизбрания его на пост главы Белого дома, но может отказаться от идеи, если альянс «модернизируют», сообщили СМИ.
Издание Rolling Stone со ссылкой на источники в окружении бывшего президента США сообщило, что Трамп откажется от своей идеи вывести страну из НАТО, если неамериканские члены альянса еще больше и резко увеличат свои расходы на оборону. Также он считает важным переоценить основополагающий принцип, согласно которому нападение на одного члена альянса равносильно нападению на всех, говорится в публикации.
По словам советника Трампа, предполагаемый выход США из НАТО бывший президент считает вершиной в его политической карьере. Он ищет политическую команду, которая будет выступать гораздо жестче по отношению к НАТО, чем он сам в прошлом.
Бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа рассказал изданию, что в 2018 году политик отмечал, что большинство американцев никогда даже не слышали о некоторых странах, входящих в НАТО.
Также, по словам источника, Трамп считает, что «начинать третью мировую войну» из-за суверенитета некоторых из этих стран не имеет абсолютно никакого смысла и что «не следует заставлять автоматически привлекать американские войска к любому подобному кризису».
Вместе с тем источники подчеркивают, что любые действия со стороны Трампа по изменению роли США в НАТО будут зависеть от его переизбрания.
Ранее Трамп обвинил президента США Джо Байдена в приближении Соединенных Штатов к третьей мировой войне. Он также обвинил Байдена в том, что по всему миру распространяются «смерть и разрушения».
Напомним, претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами назвал выход США из НАТО разумной идеей.