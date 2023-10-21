Трамп заявил о приближении США к третьей мировой войне из-за политики Байдена

Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям

Tекст: Антон Антонов

Байден сказал, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Конкретных цифр Байден не раскрыл.

«Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом он заверил, что войска США не будут направлены «сражаться на Украину». Как заявил Байден, «все, о чем просит Украина – это помощь». Байден призвал Конгресс обеспечить возможность «бесперебойно посылать» Украине оружие.

Однако, если Россия атакует союзников НАТО, США намерены защищать «каждый дюйм НАТО», заявил он. При этом Байден заверил: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее».

Байден считает, что прекращение поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: «Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине», – передает ТАСС.

«Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах», – сказал он, отметив, что США используют поставки Украине оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

Кроме того, Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». Байден заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его словам, главный приоритет Вашингтона – «безопасность американцев, взятых в заложники». Как заявил президент США, нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

Reuters сообщает, что Байден собирается запросить у Конгресса США 60 млрд долларов на помощь Украине, но половина из этой суммы пойдет на «модернизацию и пополнение военных складов США». Всего Байден хочет запросить у Конгресса более 100 млрд, из них 14 млрд – на помощь Израилю, 10 млрд – на различную гуманитарную помощь, 14 млрд – на защиту границы, и 7 млрд – на Индо-Тихоокеанский регион.

Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России.