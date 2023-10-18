Трамп назвал виновного в усилении ХАМАС и Ирана

Трамп обвинил Байдена в усилении ХАМАС и Ирана

Tекст: Валерия Городецкая

В статье для издания Newsweek Трамп написал, что Байден «каждым своим шагом усиливал врагов США по всему миру и придавал им уверенности», в особенности группировку ХАМАС и «их кровожадного спонсора» в лице иранского режима, передает РИА «Новости».

Трамп указал на сближение Ирана с Китаем и укрепление иранской экономики, в результате которой Тегеран добывает более трех млн баррелей нефти в сутки.

Экс-президент считает, что Байден способен хорошо делать лишь одно: мобилизовывать юридическую систему США против своих политических оппонентов.

Трамп пообещал, что в случае избрания на новый срок он поддержит Израиль и лишит финансирования Ближневосточное агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое, по его мнению, «десятилетиями помогало подогревать» палестино-израильский конфликт.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается «смерть и разрушения», потому что в Соединенных Штатах самый некомпетентный лидер в истории страны.