Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины

Tекст: Андрей Резчиков

В среду Зеленский презентовал в Раде свой «план победы», который ранее он излагал на встрече с президентом США Джо Байденом и другими союзниками. Всего план состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений. Ранее западные лидеры отнеслись к «плану победы» прохладно, а в прессе его подвергли серьезной критике. Но это не помешало презентации плана в Раде.

На первом месте значится приглашение Украины в НАТО «уже сейчас». Следом Зеленский призывает снять ограничения на использование дальнобойного оружия для нанесения ударов по российской территории. Также он предлагает расширять военные операции на территории России.

В третьем пункте Зеленский заявил о требовании размещения на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета», которого будет достаточно для ее защиты от любой военной угрозы. По всей видимости, речь идет о военных базах стран НАТО и ракетных системах разной дальности.

Четвертый пункт касается усиления санкций против России и развития экономического потенциала Украины. По словам Зеленского, страна обладает стратегическими природными ресурсами стоимостью триллионы долларов – ураном, титаном, литием, графитом и другими ископаемыми, которые «усилят в глобальной конкуренции либо Россию и ее союзников, либо Украину и демократический мир». Он предлагает совместно их защищать и зарабатывать на них.

В пятом пункте расписано послевоенное устройство Украины и использование полученного военного опыта для защиты Европы. Зеленский предлагает заменить американских военных на территории ЕС на военнослужащих ВСУ. В Кремле назвали план Зеленского прикрытием для продолжения политики США, направленной на ведение войны до последнего украинца.

Отдельный интерес в этом документе вызывает четвертый пункт. О том, что украинские ресурсы были бы полезны для американской экономики, заявлял в сентябре сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в России). «У них есть полезные ископаемые на триллион долларов, которые могут принести пользу нашей экономике», – говорил сенатор.

По его предыдущим оценкам, «украинцы сидят на 10–12 триллионах долларов» – имеется в виду оценочная совокупная стоимость полезных ископаемых страны. «Поэтому я хочу продолжать помогать нашим друзьям на Украине», – отмечал Грэм позднее. По мнению же экспертов, теперь Зеленский открыто предлагает НАТО напрямую воевать с Россией за доступ к ценным ресурсам.

«Бессмысленная сделка»

«По сути, Зеленский готов передать Западу Украину в качестве колонии в обмен на участие войск метрополии в боевых действиях. Но зачем Западу эти ресурсы – отдельный вопрос, который требует детального изучения», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050.

По его словам, эти ресурсы не стоят «триллионы долларов», «и не совсем понятно, как оценивали их запасы». Более того, «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

«Такая сделка не имеет никакого экономического смысла. Зеленский предлагает купить Западу то, что тот уже контролирует. У Запада нет никаких проблем с доступом к природным ресурсам на Украине. Контроль над добывающими предприятиями позволяет получать сырье по льготным ценам в любых объемах, если они необходимы», – пояснил специалист.

По словам эксперта, основные залежи природных ресурсов на Украине были разведаны еще Советским Союзом. Среди озвученных Зеленским ископаемых наибольший финансовый интерес может представлять литий, который используется для производства аккумуляторов.

«Цена лития, конечно, может возрасти из-за его востребованности. А титан, который век назад добывали в мизерных количествах, теперь благодаря советской промышленности производится в огромных объемах и дешевеет. Поэтому то, что сегодня стоит триллионы долларов, завтра может стоить миллиарды и даже миллионы», – отмечает Алексей Анпилогов, эксперт в сфере энергетики.

Титан и уран

При этом географическое расположение залежей все же может сыграть свою роль в боевых действиях и линиях разграничения. «Например, основные залежи титана находятся в Днепропетровской области, в районе Кривого Рога. Украина могла бы предложить Западу производство губчатого титана, но она практически потеряла этот бизнес», – добавил Лизан.

Запасы титана также есть в Житомирской области, отмечает Анпилогов. Многие месторождения появились на месте древних морей и залегают неглубоко, именно поэтому они удобны для добычи.

«Если боевые действия придут в Днепропетровскую область, Украина может утратить месторождения титана. А залежи урана, помимо Днепропетровской, также находятся в Кировоградской области. Середина страны – это огромный так называемый кристаллический массив, где залегают древние породы», – пояснил спикер.

Графит и литий

Что касается графита, то его крупнейшее месторождение находится на юге Винницкой области. «Там действительно очень чистый графит. Это месторождение использовалось еще Советским Союзом. Но адекватные инвесторы вряд ли пойдут сейчас на Украину, учитывая российский военный фактор», – рассуждает Анпилогов.

Применение этого минерала может быть самым широким: от создания огнеупорных материалов до использования его в химической, горнодобывающей, металлургической и ядерной промышленности.

В то же время основные и недавно разведанные запасы лития после 2022 года находятся на территории России. Одно из таких месторождений расположено в районе Волновахи, которая была в числе первых населенных пунктов, откуда войска России и ДНР начали наступление с целью освобождения Донбасса.

Риски для чернозема

Добыча перечисленных Зеленским минералов сопряжена с огромным экологическим ущербом. По словам Анпилогова, могут быть отравлены сотни километров массивов крайне ценного чернозема. «К тому же многие упомянутые минералы Украина рассматривала в качестве резерва на черный день. Например, никто не добывал излишний уран на Украине, потому что это выгоднее делать в Казахстане, где много бросовых земель», – пояснил эксперт.

Любопытно и то, что по Конституции Украины недра принадлежат народу, а не государству, поэтому для передачи их в пользование другим странам или иностранным корпорациям необходимо пересмотреть многие законы. «Впрочем, на Украине только ленивый не вытирал ноги о конституцию. Мнение народа никто спрашивать не собирается», – отметил Лизан.

«Инвестиций не будет»

По мнению экспертов, Украина может быть финансово привлекательной для инвесторов только в том случае, если Россия и страны Запада определят новую систему коллективной безопасности в Европе. Это позволит решить многие вопросы, в том числе проблему Украины, которая должна быть внеблоковой и нейтральной.

«А пока я не вижу действительных предложений о прочном мире с учетом позиции. Как следствие – военные риски для Украины и ее союзников сегодня запредельные. Поэтому говорить, что кто-то будет инвестировать в страну на условиях Зеленского, это утопия самого низкого пошиба», – заключил Анпилогов.