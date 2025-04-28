  • Новость часаАэропорт Пулково в Петербурге приостановил посадку и вылет самолетов
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    Чьи доходы съедает крепкий рубль
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области
    Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
    В Институте русского языка выступили в защиту среднего рода слова кофе
    «Северяне» продвинулись на Сумском направлении
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    Лавров и Рубио обсудили по телефону украинский кризис
    Трамп: Зеленский стал спокойнее
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надёжно договориться. Впрочем, упускать благоприятный момент, когда на том берегу Атлантики политические звёзды сошлись уникальным образом, тоже не хочется.

    0 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

    6 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

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    28 апреля 2025, 08:25 • Новости дня

    Нефть подорожала на новостях о поддержке экономики Китая

    Мировые цены на нефть выросли на 1% на новостях о поддержке экономики Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в понедельник растут в пределах 1% после выхода новостей о поддержки властями экономики Китая и о ходе торговых переговоров США со странами Азии.

    Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 8.10 росла на 0,43% – до 66,08 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,51%, до 63,34 доллара, передает РИА «Новости».

    Китай является крупнейшим импортером нефти, поэтому эксперты следят за экономикой страны. Официальные власти КНР ранее подтвердили планы по усилению поддержки роста экономики и занятости населения из-за торговой войны с США, сообщает Bloomberg.

    Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент заявил каналу ABC News, что переговоры с торговыми партнерами продолжаются, особенно со странами Азии.

    27 апреля 2025, 11:00 • Новости дня
    Рожин опубликовал фото военных из КНДР в Курской области
    Рожин опубликовал фото военных из КНДР в Курской области
    @ t.me/boris_rozhin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ.

    Военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фотографию бойцов из КНДР, которые, по его словам, участвовали в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, передает Colonelcassad. На снимке изображены шестеро военнослужащих на фоне позднеосенних деревьев.

    Опознавательным знаком на их шлемах служит георгиевская лента. «Наши братья по оружию», – написал Рожин в подписи к публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила вклад военных КНДР в освобождение Курской области, в Сети появилось видео с бойцами, якобы принадлежащими силам специального назначения КНДР после штурма в Плехово, а начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину подчеркнул, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области.

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    27 апреля 2025, 11:09 • Новости дня
    Главу Совета российских соотечественников задержали в аэропорту Кишинева
    Главу Совета российских соотечественников задержали в аэропорту Кишинева
    @ Дмитрий Осматеско/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович сообщил, что его задержали в аэропорту Кишинева и отпустили после тщательной проверки багажа.

    Глава Совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович сообщил о задержании в международном аэропорту Кишинева, передает РИА «Новости». По его словам, сотрудники пограничной полиции подвергли его дополнительному личному досмотру и досмотру багажа, а также изъяли паспорт и проездные документы. Петрович отметил, что причины задержания ему не объяснили, однако сотрудники вели себя корректно.

    Примерно через час после задержания ему вернули документы и разрешили покинуть страну. Петрович сообщил, что после проверки в его багаже не было обнаружено ничего запрещенного, а интерес сотрудников вызвал именно его багаж. Он также потребовал предоставить ему уведомление и протокол, положенные по закону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молдавского оппозиционного блогера Габриела Кэлина задержали в аэропорту Кишинева после его возвращения с мероприятия, организованного в Москве аналитическим центром «Евразия».

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    27 апреля 2025, 11:20 • Новости дня
    The Guardian назвала «прозрением» заявление Трампа после разговора с Зеленским в Риме
    The Guardian назвала «прозрением» заявление Трампа после разговора с Зеленским в Риме
    @ Ukrainian Presidency/Anadolu/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время похорон папы римского Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане, публично усомнившись в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине.

    В ходе похорон папы Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает The Guardian. Встреча проходила в соборе Святого Петра во время присутствия мировых лидеров и представителей духовенства.

    После беседы Трамп опубликовал пост в социальной сети, где отметил: «Не было никаких причин для Путина выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам в последние дни. Это наводит меня на мысль, что он, возможно, не хочет остановить войну».

    Эта встреча стала первой личной беседой Трампа и Зеленского с момента их напряженного разговора в Овальном кабинете. Зеленский описал переговоры как «очень символичные» и заявил, что они могут стать историческими при достижении совместных результатов. Представитель Трампа в вопросах Украины Кит Келлог процитировал Евангелие: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими».

    Обстановка мероприятия подчеркивалась призывами католических иерархов к единству, а также акцентом на поддержку бедных и беженцев. Несмотря на сложности отношений между США и европейскими союзниками, встреча прошла мирно и была отмечена вниманием общественности и прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели очень продуктивную беседу перед началом похорон папы римского Франциска в Ватикане, а после этого Зеленский провел тет-а-тет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил процесс мирного урегулирования на Украине.

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    27 апреля 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Военный эксперт Козюлин: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Бойцы КНДР хорошо зарекомендовали себя в боях в российском приграничье. Однако продолжать участие в боевых действиях уже на территории ДНР они не станут, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области.

    «Скорее всего, пребывание северокорейских военных в зоне боевых действий подошло к концу. Их участие в СВО регламентировалось принятым в прошлом году договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами. В четвертой статье этого документа отмечалось, что Москва и Пхеньян обязуются оказывать друг другу помощь при условии внешней агрессии», – указывает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Вторжение ВСУ в Курскую область как раз создало прецедент, при котором это положение договора и могло быть реализовано. Сейчас регион зачищен от внешних агрессоров, поэтому северокорейские военные могут возвращаться домой. Нужды в их дальнейшем пребывании в приграничье больше нет», – рассуждает собеседник.

    «Не думаю, что бойцы из КНДР продолжат участие в конфликте уже на территории ДНР. Конечно, согласно Конституции РФ, еще неосвобожденные города и села республики также входят в состав России. То есть формально основания для продолжения реализации принятого соглашения между нашими странами имеются», – подчеркивает эксперт. – «Но все-таки ДНР, в отличие от Курской области, не признана многими государствами в качестве региона РФ. Для Москвы в этом плане особых проблем нет, а вот на Пхеньяне участие в боевых действиях на Донецком направлении может обернуться наращиванием санкционного давления со стороны западных стран».

    «Разумеется, мы бы не хотели создавать столь значимые проблемы для наших союзников. КНДР и так немало помогла России. Известно, что ее солдаты непосредственно принимали участие в боях в Курской области, а это значит, что их армия приобрела неоценимый опыт участия в современной войне», – заключил Козюлин.

    Напомним, Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области. Как сообщил начальник ведомства Валерий Герасимов, северокорейские солдаты работали бок о бок с бойцами ВС РФ, проявляли высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм.

    На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова выразила благодарность Пхеньяну. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что Москва «никогда не забудет» ее северокорейских друзей. По ее мнению, участие солдат КНДР в деоккупации приграничья стало новой страницей в сотрудничестве двух государств.

    Несмотря на то, что официальных данных о пребывании военных республики в зоне боевых действий мало, некоторыми деталями делятся военкоры. Так, Александр Коц пишет, что северокорейские бойцы изначально проходили обучение на полигонах, где знакомились с тактикой боевых действий и овладевали управлением БПЛА.

    Затем их перекинули в Курскую область. «Жили они в полевых условиях. Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах», – сообщает военкор. По его словам, участие представителей КНДР позволило России не ослаблять давление на других участках фронта.

    Напомним, Москва полностью завершила освобождение территорий Курской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как это событие скажется на состоянии всей линии боевого соприкосновения.

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    27 апреля 2025, 18:30 • Новости дня
    Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
    Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
    @ TATYANA MAKEYEVA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена и дальше поражать объекты, используемые военными на Украине, а также иностранными наемниками, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Россия продолжит наносить удары по объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками, передает РИА «Новости». «Мы будем продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, наемниками из иностранных государств и инструкторами», – заявил Лавров в интервью телеканалу CBS.

    В рамках спецоперации на Украине Россия наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. По словам Лаврова, президент России Владимир Путин неоднократно говорил об этом, и сейчас ситуация не изменилась. Власти России никогда целенаправленно не бьют по гражданским объектам, в отличие от режима Владимира Зеленского.

    Лавров уточнил, что если цель использовалась украинскими военными, то Минобороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты. Министр заверил, что целями атак не являются гражданские объекты, как это было в случае ударов НАТО по Белграду в 1999 году. По словам Лаврова, тогда это была преднамеренная атака на гражданскую цель.

    Лавров напомнил о предложении президента США Дональда Трампа, поддержанного российским лидером Владимиром Путиным, о 30-дневном моратории на атаки на энергетическую инфраструктуру. Россия это обязательство, данное президентом Владимиром Путиным, никогда не нарушала, в то время как украинская сторона нарушала его несколько сотен раз. Перечень этих атак был направлен госсекретарю США Марко Рубио и в ООН.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

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    28 апреля 2025, 01:02 • Новости дня
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщили корейские СМИ.

    По информации южнокорейского агентства Ренхап, ссылающегося на сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), Ким Чен Ын решил направить вооруженные силы страны в Россию в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, передает РИА «Новости».

    По словам Ким Чен Ына, ситуация в регионе потребовала выполнения обязательств по данному соглашению. Он также сообщил, что российская сторона была официально уведомлена о решении КНДР отправить войска для участия в боевых действиях.

    Ким Чен Ын анонсировал возведение в столице КНДР монумента боевой славы в честь павших воинов, отмечая, что это будет «вечная память от Родины и народа».

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о значительной помощи КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что корейские военные участвовали в операции по освобождению курского приграничья в рамках статьи 4 соглашения.

    Инфографика

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

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    27 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    В Тбилиси заявили о «беспроигрышной позиции» России по конфликту на Украине

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Известная правозащитница, член «Единой нейтральной Грузии» Нана Какабадзе заявила о «беспроигрышной позиции» России по украинскому кризису и тяжелом положении в Европе из-за продолжающихся военных действий, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Все знают, что эту войну Украина проигрывает, поэтому и Киев, и его европейские кураторы сейчас стараются выйти из этой войны с наименьшими потерями, хотя бы сохранив лицо», – сказала она. «В любом случае Зеленский «завершен», – отметила сторонница нейтралитета Грузии.

    «Народ Украины потребует от него ответа и за потерянные территории, и за разрушенную экономику, и за жертвы, и за беженцев, и за тысячи других бед», – отметила Нана Какабадзе. «А вот позиция России беспроигрышная. Страна выдержала всевозможные санкции, которые только привели к перезагрузке ее экономики, усилению военной промышленности, росту патриотизма», – сказала правозащитница.

    По ее словам, «война России и Украины ввергла в кризис не только Украину, но и Европу, в ведущих странах которой наблюдается рецессия из-за санкций, и это видят лидеры Европы, но они настолько стали заложниками борьбы «до последнего украинца», что зафиксировать иную позицию для них равноценно политическому самоубийству», – заявила она.

    В этой связи член «Единой нейтральной Грузии» спрогнозировала продолжение сопротивления Украины, а также Великобритании, Франции и Германии планам США завершить военные действия.

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    27 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    Предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве
    Предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые предсерийный российский электромобиль «Атом» продемонстрировал движение по центральным магистралям Москвы вне тестового режима.

    Предсерийный образец электромобиля «Атом» впервые проехал по столичным улицам вне лабораторных испытаний, сообщает РИА «Новости». Автомобиль совершил маршрут по Павелецкой набережной, Третьему транспортному кольцу, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, затем проехал по проспекту Мира и прибыл к музею «Атом» на ВДНХ.

    Проект атомного электромобиля реализует АО «Кама». Предсерийный образец машины был впервые представлен в конце 2024 года.

    Компания ранее информировала, что в 2025 году начнет функционировать специализированный сервисный центр для обслуживания электромобилей «Атом». Здесь планируется тестировать технологии сервисного обслуживания, включая многократную разборку и сборку автомобилей, а также готовить специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Серийное производство электромобиля «Атом» намечено на середину 2025 года на заводе «Москвич».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики показали предсерийные прототипы российского электромобиля «Атом», генеральный директор АО «Кама» и разработчик электромобиля «Атом» Харальд Грюбель получил гражданство Российской Федерации, а отечественный электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России.

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    27 апреля 2025, 11:41 • Новости дня
    В городах Германии прошли массовые протесты против помощи Украине
    В городах Германии прошли массовые протесты против помощи Украине
    @ Stefan Puchner/dpa/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десятки городов Германии стали площадкой для массовых протестов движения «Вместе за Германию», участники которых потребовали прекратить военную и финансовую помощь Украине и ужесточить контроль на границах, сообщили СМИ.

    Акции движения «Вместе за Германию» прошли в различных городах страны. В мероприятиях по всей Германии участвовали несколько тысяч человек, требовавших ужесточения контроля на границах и прекращения помощи Украине. Лозунги митингующих включали призывы к дипломатии и миру вместо поставок оружия и продолжения конфликта, пишет Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом).

    По информации DPA, на акциях в ряде городов присутствовали представители ультраправых группировок, что подтвердили в Федеральном ведомстве по охране конституции. В Дортмунде среди 800 участников оказалось около 50 ультраправых, двое из которых были замечены в использовании нацистского приветствия, за что полиция возбудила уголовные дела. Контрдемонстрация там собрала до 500 человек, полиция предотвратила столкновения.

    В Ройтлингене на акцию пришли 500 сторонников движения и 200 противников. Левые активисты атаковали полицейских, после чего стражи порядка применили дубинки и перцовые баллончики. В Кобленце задержали 17 человек, возбуждено более 40 уголовных дел, большинство за нарушение правил проведения массовых мероприятий.

    В Берлине акция объединила 300 сторонников и 500 оппонентов. Полиция задержала 32 человека, включая тех, кто использовал нацистское приветствие.

    По сообщениям Tagesspiegel и Bild, движение «Вместе за Германию» тесно связано с партией «Альтернатива для Германии», которая поддержала проведение митингов в ряде городов, а в Гамбурге организацией мероприятия занимался член АдГ.

    Накануне в центре Берлина несколько сотен активистов прошли маршем с требованием прекратить поставки дальнобойных ракет Taurus на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде немецких городов прошли пасхальные марши с требованиями разоружения и прекращения поставок вооружений Киеву, а также акцентом на необходимости мирных переговоров, а комитет Верховной рады одобрил законопроект, разрешающий национальной гвардии применять огнестрельное оружие против митингующих без предупреждения.

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    27 апреля 2025, 13:20 • Новости дня
    Журналист: Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским в Риме
    Журналист: Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским в Риме
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время встречи в Риме Дональд Трамп не разрешил Эммануэлю Макрону участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским, попросив французского президента покинуть зал, сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

    Дональд Трамп не позволил Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским во время встречи в Риме, передает RT. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя видео, на котором запечатлена подготовка к переговорам. По словам журналиста, «Трамп сказал Макрону не вмешиваться».

    На видео видно, что вначале в зале стояли три стула и, кроме Зеленского и Трампа, там был Макрон. Французский президент поздоровался с Зеленским и попытался поприветствовать Трампа, но тот что-то сказал, после чего Макрон удалился. В дальнейшем на записи видно, как переговоры проходят только с двумя участниками, а третьего стула больше нет. Боуз отметил, что Макрон сделал так, как ему приказали, и добавил, что Зеленский по окончании разговора сразу поехал докладывать Макрону.

    Позже лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал Макрона уйти в отставку после этого инцидента, подчеркнув, что президент Франции «подорвал доверие к стране», пишет РИА «Новости».

    «От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!» – написал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

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    27 апреля 2025, 10:51 • Новости дня
    Медведев заявил о наступлении российских войск после освобождения Курской области
    Медведев заявил о наступлении российских войск после освобождения Курской области
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе Светлой пасхальной недели завершено освобождение Курской области, а наступательные действия российских войск продолжаются на других направлениях, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    По его словам, Курская область полностью освобождена в Светлую пасхальную неделю, сообщает Telegram-канал Медведева. Медведев добавил, что накануне Дня Победы российские военные продолжают наступление на других направлениях.

    В сообщении подчеркивается, что враг терпит поражение, а «нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев изучил на полигоне Капустин Яр современные средства поражения для артиллерии и беспилотных аппаратов, заявил о появлении «новой маски» нацизма в мире и подчеркнул абсолютный иммунитет Владимира Путина от зарубежных судов.

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    27 апреля 2025, 11:26 • Новости дня
    В Институте русского языка выступили в защиту среднего рода слова кофе
    В Институте русского языка выступили в защиту среднего рода слова кофе
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мужской род у слова «кофе» связан с историей его употребления и особенностями заимствования в русский язык, а его средний род долгое время считался нормой, сообщила главный научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН Мария Каленчук.

    Она указала, что сто лет назад это слово употреблялось в среднем роде, приводя примеры из прозы Ивана Бунина, где встречается «утреннее кофе» и «вкусное кофе». Каленчук подчеркнула, что большинство несклоняемых заимствованных существительных в русском языке имеют средний род: какао, шоссе, пальто, кашне. По ее словам, мужской род закрепился у «кофе» из-за исторической формы «кофий», использовавшейся в XIX веке, передает РИА «Новости».

    Также она добавила, что в авторитетных словарях 1980-х годов употребление среднего рода для «кофе» было зафиксировано как нормативное. Сегодня в орфографическом словаре под редакцией Владимира Лопатина и Ольги Ивановой допускается средний род для слова «кофе», но с оговоркой, что это разговорное употребление.

    Мужской род у слова «кофе» отличается от других несклоняемых заимствований, что связано с историей его употребления.

    Ранее доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук сообщила, что ударение в слове «звонит» постепенно смещается на первый слог, и в будущем такое произношение станет нормой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России одобрило создание Национального словарного фонда, который будет собирать и обновлять сведения о современном русском языке каждые пять лет и обеспечивать бесплатный доступ к этой информации.

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    27 апреля 2025, 12:50 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ с HIMARS

    ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ с HIMARS и 124 беспилотника

    ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ с HIMARS
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе спецоперации поражено несколько складов боеприпасов с реактивными снарядами HIMARS, а также уничтожено 124 беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов, где хранились реактивные снаряды для системы HIMARS. Ведомство отметило, что всего были уничтожены склады в нескольких районах, а также объекты инфраструктуры военных аэродромов и цех по сборке беспилотников.

    Как указали в пресс-службе, российские войска на различных направлениях нанесли поражение скоплениям техники и живой силы ВСУ. В частности, только на Белгородском направлении потери украинской стороны составили до 75 военных, уничтожен склад горючего. В районе Купянска и других населенных пунктов Харьковской области и ДНР зафиксированы потери до 235 военнослужащих, уничтожены боевая техника, артиллерийские орудия, восемь складов боеприпасов, а также американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, говорится в сообщении.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи, поразила личный состав и технику шести механизированных бригад ВСУ и бригады спецназначения, уничтожила четыре склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы. На других направлениях ВСУ также понесли значительные потери: противник потерял до 250 военных на юге и до 425 бойцов в районе Миролюбовки и Богдановки. Кроме того, подразделения «Восток» и «Днепр» продолжили продвижение, уничтожили склады боеприпасов и станции РЭБ.

    По данным Минобороны, за сутки российские системы ПВО уничтожили управляемую бомбу JDAM, несколько реактивных снарядов HIMARS и 124 беспилотных летательных аппарата. С начала спецоперации уничтожены 661 самолет, более 53 тыс. беспилотников и более 23 тыс. единиц бронетехники, уточнили в ведомстве.

    Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ в Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях, уничтожив склады боеприпасов и топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвинулись примерно на километр в глубину обороны Вооруженных сил Украины у населенного пункта Новое в ДНР и подошли к Катериновке, ранее войска России захватили позиции украинских сил на реке Жеребец, а также российские подразделения начали штурм Григоровки в ДНР.

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    27 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским

    Политолог Ткаченко: Трампу предстоит разорвать провоенный узел Украины и Европы

    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане.

    «Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане фактически окончилась ничем. Стороны остались при своем, а мирное урегулирование не стало ближе ни на йоту. При этом западные СМИ пытаются представить угрозы главы Белого дома в сторону России как резкую смену позиции, но данная оценка глубоко ошибочна», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Дональд Трамп наконец-то начинает осознавать всю глубину и противоречивость конфликта на Украине. В его глазах все более отчетливо начинает виднеться образ реального виновника провала переговоров – Европы. Именно поэтому в общении с представителями Старого Света он становится особенно резок», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем. При этом Украина не способна самостоятельно, без пристрастий, посмотреть на ситуацию и не позволять ЕС работать на ухудшение текущего положения», – поясняет собеседник.

    «И пока Трампу не удастся разорвать этот провоенный узел, каких-либо значительных перемен в деле мирного урегулирования ждать не стоит. Именно поэтому беседа американского лидера с Зеленским в Ватикане продлилась всего лишь десять минут. Им попросту нечего обсуждать в настоящий момент», – поясняет он.

    «Но что более важно – их внезапная встреча не переросла в нечто более масштабное после окончания похорон. Они не договорились о повторном диалоге, не провели его, будучи в одном городе, а это значит, что взаимопонимание между ними минимально. Трампу непонятно, как Киев может разделять европейские ультимативные призывы к России», – уточняет эксперт.

    «В ЕС продолжают настаивать на незамедлительном прекращении огня без предварительных обсуждений, а также на передаче освобожденных территорий Украине. Это заведомо неприемлемые для Москвы требования, выдвижение которых показывает неготовность Старого Света вести серьезное обсуждение проблемы», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане. Их встреча состоялась в базилике Святого Петра, за несколько часов до начала церемонии похорон папы римского Франциска. Несмотря на то, что стороны так и не поделились деталями беседы, их диалог все же запомнился мировой общественности сразу по нескольким причинам.

    Так, к переговорам пытался «подключиться» президент Франции. Как сообщает таблоид The Sun, изначально в зале, где должна была пройти встреча, стояло три стула. Эммануэль Макрон прогуливался рядом с Трампом и Зеленским, однако глава Белого дома отвел его в сторону, приказав не вмешиваться в происходящее. Затем количество кресел сократилось до двух.

    Несмотря на это, Макрон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) все же назвал собственные контакты с Зеленским в Риме «очень позитивным обменом мнениями». Он добавил, что Киев выразил готовность к безоговорочному прекращению огня, а над реализацией этой цели республика готова работать совместно с ЕС и США.

    Кроме того, впечатлениями от встречи с Зеленским в Ватикане поделился и британский премьер Кир Стармер. По его оценке, Лондону и Киеву удалось достигнуть прогресса в вопросе достижения «справедливого и долгосрочного мира на Украине». Он добавил, что стороны продолжат работу в этом направлении.

    При этом в Белом доме прошедшую встречу назвали «продуктивной». По ее итогам Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил Москве введением вторичных санкций, а также ограничениями в банковском секторе в случае, если Россия не захочет останавливать войну. The Guardian назвал данное заявление настоящим «прозрением».

    В то же время он раскритиковал статью издания The New York Times. В материале отмечалась важность возврата всех утраченных территорий Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что данное требование является «нелепым». Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, какой будет итоговая сделка по урегулированию ситуации, данная газета все равно раскритикует данный документ.

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    27 апреля 2025, 15:45 • Новости дня
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    @ KONTROLABIPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время похорон папы Франциска президент США Дональд Трамп обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с загадочным пятисловным предупреждением, что зафиксировал профессиональный чтец по губам.

    Трамп дал Макрону жесткое предупреждение незадолго до встречи с Владимиром Зеленским на похоронах папы римского, сообщает The Sun. По данным профессионального специалиста по чтению по губам Николы Хиклинг, Трамп сказал Макрону: «Ты не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не стоит здесь быть». Зеленский, по наблюдениям Хиклинг, кивнул в знак согласия, а находившийся рядом священник выглядел встревоженным услышанным.

    В ходе короткой встречи Зеленский заявил Трампу: «Я бы хотел, чтобы вы это сделали, но не таким способом», на что Трамп ответил: «Очень интересная стратегия. У тебя есть уверенность». После похорон Зеленский сообщил, что обсуждал с Трампом вопросы прекращения огня и надежного мира, который предотвратит новую войну, отметив символичность и, возможно, историческую значимость этой встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

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