Доллар поможет оживить экономику России

Федеральная резервная система США впервые с кризиса 2008 года снизила ключевую ставку. Это должно было обрадовать рынки и ослабить курс доллара. Однако реакция рынков и доллара оказалась парадоксальной, а эксперты разошлись в мнениях относительно того, как решение американского регулятора отразится на российской экономике и курсе рубля.

Впервые за 11 лет Федеральная резервная система США снизила ставку. Событие было ожидаемым, эксперты спорили лишь о том, насколько будет снижена ставка – на 0,25 или на 0,5%. В итоге ФРС выбрал более осторожный шаг.

Наконец, регулятор сделал то, чего от него постоянно требовал Дональд Трамп. Казалось бы, что американский президент должен быть доволен, но нет. В своем Твиттере Трамп написал, что Пауэлл, как всегда, подвел рынки. Они отреагировали на решение ФРС США нервным снижением, а доллар парадоксальным образом пошел ввысь, укрепившись к корзине из основных валют аж до максимума с весны 2017 года. Индекс S&P 500 показал самое сильное падение с мая, потеряв около 1%, Dow Jones снизился на 1,25%, а высокотехнологичный Nasdaq – на 1,2%.

Надо сказать, что после 10 из 12 пресс-конференций главы ФРС США Пауэлла рынок падал. Но тогда это было понятно – ФРС либо повышал, либо сохранял ставку. Теперь же регулятор сделал то, что должно было бы обрадовать и рынки, и Трампа. И доллар должен был ослабнуть, чтобы помочь развитию внутреннего производства и экспортерам, за что так слепо борется американский президент.

Что же пошло не так? Важным стало не само решение ФРС о снижении ставки, а комментарий регулятора. Он оказался не таким, как думалось рынку и Трампу. Они ждали начала целой серии снижения ставки: как минимум два раза подряд – в июле и в сентябре, и еще одно – в конце года. Но Пауэлл прихлопнул все надежды, заявив, что «это не начало длинного цикла снижения ставок», что «комитет сейчас не видит в этом необходимости». По его словам, ФРС пошел бы на это, только если бы увидел реальную экономическую слабость, чего, по его мнению, нет.

Зачем же тогда было снижать ставку – впервые с кризиса 2008 года? Это было вынужденное решение. Во-первых, темпы роста ВВП США все-таки замедлились во втором квартале 2019 года – до 2,1% в годовом выражении. Инфляция также замедляется и остается существенно ниже целевых 2%. Во-вторых, идет торговая война с Китаем, которая угрожает мировой и американской экономике, создавая волатильность. «Не последнюю роль сыграли и внутриполитические усилия президента США Дональда Трампа, который неоднократно и недвусмысленно призывал ФРС к снижению ставки», – говорит Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал». Кроме того, в США обеспокоены угрозой ослабления ряда национальных валют по отношению к доллару с целью стимулирования экспорта, что в первую очередь относится к Китаю, добавляет Манжос.

На эту тему

В последнее время звучат мнения именитых экономистов о том, что мировая экономика близка к рецессии , которая может произойти уже к концу 2019 года или начале 2020 года. Может быть, США все-таки испугались и решили потушить раздуваемый пожар?

«Официальная экономическая статистика США выглядит на первый взгляд в пределах нормы. Однако если детально изучать отчеты крупных компаний, то их доходность складывается из валютных колебаний и роста капитализации, в то время как оперативная прибыль давно уже находится в состоянии стагнации. Внешний долг США растет и уже на отметке 22 трлн долларов, дефицит бюджета составляет порядка 800 млрд долларов, и роста ВВП в 2,4% явно недостаточно для выхода из такой ситуации. В таких обстоятельствах каждая «искра» может сжечь хрупкий экономический баланс, а искр достаточно», – говорит Елена Чижевская, вице-президент по мобильной и электронной коммерции РФИ банка.

И все же ситуация в экономике США сейчас намного лучшем, чем в кризисном 2008 году, указывает Манжос. «Тогда понижение ставки ФРС носило характер экстренной меры. В настоящее время ФРС имеет хороший «запас хода» в плане дальнейшего понижения ставки в случае необходимости», – считает он.

Согласно комментариям ФРС, перелома тенденции повышения ставок пока не будет. Но регулятор сохранил интригу: полностью снижения ставки он не исключил, а дал понять, что будет действовать по ситуации. «В случае ухудшения экономических и геополитических условий ФРС рассмотрит возможность повторного снижения ставки, что, как мы считаем, может произойти не ранее марта 2020 года», – говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Почему за решением ФРС так пристально следит весь мир, в том числе и Россия? Делов в том, что ставка оказывает влияние на курс доллара, а доллар все еще остается мировой резервной валютой и главной торговой единицей. Понижение стоимости займов в долларах означает приток инвестиций не только в реальный сектор США, но и за пределы страны, а также на фондовые рынки по всему миру.

Что касается рубля, то он вырос до 64 по отношению к доллару, что не так уж высоко. Однако есть риски дальнейшего ослабления российской валюты. Во-первых, крепкий доллар, как правило, приводит к снижению нефти и фондовых рынков, что для рубля плохая история. «Если рост доллара продолжится, то это будет вытягивать силы из сырьевых и развивающихся рынков. Так было год назад, когда доллар укреплялся на страхах перед последствиями торговых войн. Еще больше аналогий можно провести с 2014 годом. Тогда тренд на укрепление американской валюты был запущен ожиданиями, что ФРС будет проводить более жесткую денежно-кредитную политику, чем большинство других стран. Для рубля магнитуда спада в тот раз была усилена санкциями, но и до них российской валюте приходилось несладко», – напоминает команда аналитиков FxPro.

Кроме того, в отличие от ФРС, Банк России дал сигнал, что снижению ставки в ближайшие месяцы – быть, то есть разница в доходности краткосрочных бумаг (в рублях и долларах) будет сокращаться не в пользу российской валюты, отмечают эксперты.

«Дополнительным фактором давления выступает сейчас сезонность. В августе многие инвесторы с опаской оценивают перспективы российской валюты до конца года. Сами по себе эти страхи могут стать самосбывающимся пророчеством, тем более учитывая, что российская валюта впечатляюще росла с начала года. Это сделало текущие уровни привлекательными для покупки валюты после 11% укрепления рубля в первом полугодии», – отмечают в FxPro.

При плохом сценарии к концу августа доллар может подняться до 65,5 рублей, а при сочетании ряда негативных факторов вполне может дойти и до 67.

Евро может откатиться к 71,40-72 рублям, а в худшем случае сделать рывок в область 75-74,5 рублей, считают аналитики FxPro.

Такое развитие событий возможно, но не обязательно. Укрепление доллара может оказаться временным и не таким значительным, что пойдет на пользу России. «Позитивный эффект для России от понижения ставки ФРС заключается в опосредованном увеличении спроса на сырье и на спекулятивные активы. Не секрет, что рост мировых цен на энергоносители и на иное сырье означает увеличение доходов бюджета РФ и прибыли отечественных экспортеров. Кроме того, ЦБ РФ вслед за ФРС может продолжить понижение уровня ключевой ставки. А это, в свою очередь, станет стимулом для оживления российской экономики», – считает Манжос.

«В первые часы после принятия решения ФРС, эта информация пошла на пользу доллару, который укрепился на мировых рынках. Однако к концу дня рубль отыграл падение до 63,8. Дальнейшего падения рубля не намечается, хотя август традиционно сложный месяц для российской экономики», – считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Луцко ждет, что рубль ослабнет к доллару не сильно, его прогноз на август – 64 рубля за доллар. Аналитики Сбербанка верят в силу отечественной валюты не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Буквально перед решением ФРС США, Сбербанк выпустил свежий обзор, где серьезно улучшил свой долгосрочный прогноз по курсу рубля. Если раньше компания ожидала в 2019 году 68,5 рубля за доллар, то теперь прогноз банка – 64,5 рубля за доллар. Что касается 2020 года, то раньше Сбербанк думал, что доллар будет стоить 69 рублей, а теперь считает – 65 рублей. Иными словами, крупнейший в России банк уверен, что обвала курса рубля в ближайшие два года не будет. Его ждет лишь постепенное небольшое ослабление по отношению к американской валюте.