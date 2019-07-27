В российской экономике ожидается «оттепель»

Снижение ставок по кредитам, в том числе ипоотечным - такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка. При снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему?

Банк России второй раз в этом году снизил ставку на 0,25 п.п. - до 7,25% годовых. Первый раз это было сделано в июне. Большинство аналитиков ждало именно такого решения, хотя многие надеялись, что Банк России снизит ставку на 0,5%. Однако российский регулятор всегда отличался осторожностью.

При этом, Банк России дал четкий сигнал, что в этом году может и в третий раз снизить ключевую ставку. Это значит, что ставка может снизиться до 7% уже в начале сентября. Затем он намерен перейти к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» не исключает в этом году снижения ставки еще два раза по 0,25%, а при еще более сильном замедлении инфляции и спокойной внешней обстановке можем и вовсе встретить новый год со значениями около 6,25-6,5%.

Иначе говоря, ЦБ может снизить ставку до нейтрального диапазона, а им считается инфляция плюс 2-3%. То есть при плановом уровне инфляции в 4% нейтральный диапазон предполагает нахождение ключевой ставки в районе 6-7%, отмечает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер». Он также не исключает, что Банк России может постепенно опустить ключевую ставку к 6-6,25%. Аналитический отдел ITI Capital считает, что нейтральная ставка ЦБ составит 6,5%, то есть регулятор будет снижать ставку именно до этого уровня.

Что же это значит для простых россиян?

Во-первых, снижение ставки стало возможным благодаря снижению инфляции и стабильности курса рубля. Во-вторых, снижение ключевой ставки традиционно ведет к постепенному уменьшению ставок по кредитам, в том числе по ипотеке.

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Участники рынка уже закладывали в свою стратегию снижение ипотечных ставок. Сбербанк еще в мае снизил ставки по ипотеке, а глава ВТБ Андрей Костин в марте ожидал уменьшения ипотечных ставок во второй половине 2019 года. Продолжение мягкой монетарной политики Центробанком заставит с неким лагом снизить ставки и коммерческие банки. В начале июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что ставки по ипотеке вполне могут снизиться до 8% к 2024 году. А глава Сбербанка Герман Греф говорил, что такого уровня можно достичь уже в 2020 году.

Если ничто не помешает Банку России снизиться ставку до 6-7%, то и кредитные ставки могут уменьшиться на 0,5-1,5%, считают аналитики FxPro.

Однако то, что хорошо для заемщиков, плохо для тех, кто держит средства в рублях на депозитах. «Доллар растет с начала года на мировом рынке к большинству валют, но рубль пока сохраняет стойкость. Однако россияне, в массе своей крайне пессимистично настроенные в отношении перспектив рубля, наращивают сбережения в валюте. Банки фиксируют приток валютных вкладов на уровне 10-летней давности. Эта тенденция идет вразрез с политикой дедолларизации экономики страны», – указывает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

Российская экономика также может получить финансовые возможности для роста благодаря снижению ключевой ставки. «Если мы говорим о долгосрочном цикле смягчения денежно-кредитной политики, то, конечно, действия ЦБ положительно скажутся на экономической активности», – говорит Карпунин. Рост ВВП возможен, если, конечно, не будет внешних шоков, считает и аналитический отдел ITI Capital.

Здесь важно также ожидаемое снижение ставок ЕЦБ и ФРС для стимулирования роста реального сектора. Следом вероятна «оттепель» и в российской экономической политике. «Она будет выражена в смягчении монетарных и бюджетных условий, в ускорении роста реальной экономики, в улучшении динамики финансовых рынков и, опосредованно, в постепенном укреплении курса рубля – как результате этих изменений», – считает Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

Апокалипсические прогнозы, что 26 июля может стать для рубля днем икс, когда от укрепления он перейдет к резкому ослаблению, не оправдались. В теории понижение ставки действительно является негативом для курса рубля. Но в реальности влияние на рубль оказалось незначительным.

Во-первых, потому, что в курс заранее было заложено ожидание снижения ставки на 0,25%. Также в России продолжается налоговый период, который оказывает поддержку рублю, плюс цены на нефть стабильны, отмечают в ITI Capital.

Пожалуй, главный фактор стабильности рубля в том, что российский ЦБ действует не в одиночку, а ожидается коллективное смягчение монетарной политики. «И ФРС, и ЕЦБ, и ряд центробанков развивающихся стран идут по пути снижения ставок и стимулирования экономики. То есть ставки падают и по доллару, и по евро. По рублю при прочих равных допускаю лишь умеренное снижение на горизонте до конца года: к 64-66 по доллару», – говорит Василий Карпунин.

Если параллельно с Банком России и ФРС, и ЕЦБ будут смягчать свою политику, то рублю не грозит какое-то значительное ослабление.

«При благоприятном сценарии ставки в России в течение двух кварталов могут потерять еще около 0,5%, а курс рубля может опуститься до 61,5 в паре против доллара. Более долгосрочно все зависит от реализации внешних шоков, в том числе политических рисков и динамики инфляции - пока базовым сценарием является снижение ее до 4% годовых, а значит и ставка ЦБ будет смещаться к 5,75-6%», – считает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.