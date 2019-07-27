В российской экономике ожидается «оттепель»

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27 июля, суббота  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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Украина пошла по миру в поисках газа

«Нафтогаз» начал готовиться к выживанию без транзита российского газа Фото: Грабар Виталий/ТАСС
Украина этой зимой может остаться без газа вообще. Без транзита российского газа невозможен никакой реверс из Европы. В Киеве сейчас озвучивают другие варианты покупки голубого топлива. Но на поверку они оказываются либо невозможными, либо очень дорогими. Более того, из-за недопоставок газа в Европу по украинской трубе, ситуация для Киева станет еще более безнадежной. Подробности...
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«Гнездо русофобии» изгоняют из России

Атлантический совет в России возглавляет лично американский посолФото: AtlanticCouncil/YouTube
Один из самых одиозных и антироссийски настроенных аналитических центров США, согласно решению Генпрокуратуры, должен покинуть Россию. Так называемый Атлантический совет, возглавляемый послом США в России Джоном Хантсманом, признан «нежелательной организацией». Чем занимается эта организация, кто ее финансирует и каким образом она заслужила свою грязную репутацию? Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

Россия и Турция оттесняют США на рынке вооруженийФото: Виталий Невар/ТАСС
США, по всей видимости, не будут наказывать Турцию за покупку российских систем С-400. Так пишут американские СМИ. И хотя это решение не озвучено еще официально, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Америки. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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В Зеленском проступили черты Гуайдо

Эдуард Лимонов, писатель
На Зеленского все смотрят и ждут от него небывалых свершений – вот, мол, начнёт свершения свершать. А у него до свершений голова не доросла. Эти новые твиттер-лидеры проигрывают в сравнении со старыми, привычными злодеями и даже диктаторами. Подробности...
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Как олимпийский мишка сбежал от КГБ

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
В эти дни – с 19 июля по 3 августа – в 1980 году в Москве проходила Олимпиада. Без нескольких дней 39 лет назад со стадиона в Лужниках на глазах у миллионов зрителей улетел олимпийский мишка. Улетел неповторимо и удивительно трогательно. Подробности...
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Ветер истории дует с Востока

Сергей Зацаринный, писатель
Это второй из цикла материалов к 750-летию создания Золотой Орды – соседа, врага и друга Руси, значительная часть которой является территорией современной России. Есть смысл подумать, чему нас может научить опыт Золотой Орды. Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              В российской экономике ожидается «оттепель»

              Российская валюта продолжает оставаться крепкой    27 июля 2019, 12:01
              Фото: Maxim Shemetov/Reuters
              Текст: Ольга Самофалова

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              Снижение ставок по кредитам, в том числе ипоотечным - такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка. При снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему?

              Банк России второй раз в этом году снизил ставку на 0,25 п.п. - до 7,25% годовых. Первый раз это было сделано в июне. Большинство аналитиков ждало именно такого решения, хотя многие надеялись, что Банк России снизит ставку на 0,5%. Однако российский регулятор всегда отличался осторожностью.

              При этом, Банк России дал четкий сигнал, что в этом году может и в третий раз снизить ключевую ставку. Это значит, что ставка может снизиться до 7% уже в начале сентября. Затем он намерен перейти к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года.

              Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» не исключает в этом году снижения ставки еще два раза по 0,25%, а при еще более сильном замедлении инфляции и спокойной внешней обстановке можем и вовсе встретить новый год со значениями около 6,25-6,5%. 

              Иначе говоря, ЦБ может снизить ставку до нейтрального диапазона, а им считается инфляция плюс 2-3%. То есть при плановом уровне инфляции в 4% нейтральный диапазон предполагает нахождение ключевой ставки в районе 6-7%, отмечает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер». Он также не исключает, что Банк России может постепенно опустить ключевую ставку к 6-6,25%. Аналитический отдел ITI Capital считает, что нейтральная ставка ЦБ составит 6,5%, то есть регулятор будет снижать ставку именно до этого уровня.

              Что же это значит для простых россиян?

              Во-первых, снижение ставки стало возможным благодаря снижению инфляции и стабильности курса рубля. Во-вторых, снижение ключевой ставки традиционно ведет к постепенному уменьшению ставок по кредитам, в том числе по ипотеке.

              Участники рынка уже закладывали в свою стратегию снижение ипотечных ставок. Сбербанк еще в мае снизил ставки по ипотеке, а глава ВТБ Андрей Костин в марте ожидал уменьшения ипотечных ставок во второй половине 2019 года. Продолжение мягкой монетарной политики Центробанком заставит с неким лагом снизить ставки и коммерческие банки. В начале июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что ставки по ипотеке вполне могут снизиться до 8% к 2024 году. А глава Сбербанка Герман Греф говорил, что такого уровня можно достичь уже в 2020 году.

              Если ничто не помешает Банку России снизиться ставку до 6-7%, то и кредитные ставки могут уменьшиться на 0,5-1,5%, считают аналитики FxPro.

              Однако то, что хорошо для заемщиков, плохо для тех, кто держит средства в рублях на депозитах. «Доллар растет с начала года на мировом рынке к большинству валют, но рубль пока сохраняет стойкость. Однако россияне, в массе своей крайне пессимистично настроенные в отношении перспектив рубля, наращивают сбережения в валюте. Банки фиксируют приток валютных вкладов на уровне 10-летней давности. Эта тенденция идет вразрез с политикой дедолларизации экономики страны», – указывает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

              Российская экономика также может получить финансовые возможности для роста благодаря снижению ключевой ставки. «Если мы говорим о долгосрочном цикле смягчения денежно-кредитной политики, то, конечно, действия ЦБ положительно скажутся на экономической активности», – говорит Карпунин. Рост ВВП возможен, если, конечно, не будет внешних шоков, считает и аналитический отдел ITI Capital.

              Здесь важно также ожидаемое снижение ставок ЕЦБ и ФРС для стимулирования роста реального сектора. Следом вероятна «оттепель» и в российской экономической политике. «Она будет выражена в смягчении монетарных и бюджетных условий, в ускорении роста реальной экономики, в улучшении динамики финансовых рынков и, опосредованно, в постепенном укреплении курса рубля – как результате этих изменений», – считает Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

              Апокалипсические прогнозы, что 26 июля может стать для рубля днем икс, когда от укрепления он перейдет к резкому ослаблению, не оправдались. В теории понижение ставки действительно является негативом для курса рубля. Но в реальности влияние на рубль оказалось незначительным.

              Во-первых, потому, что в курс заранее было заложено ожидание снижения ставки на 0,25%. Также в России продолжается налоговый период, который оказывает поддержку рублю, плюс цены на нефть стабильны, отмечают в ITI Capital.

              Пожалуй, главный фактор стабильности рубля в том, что российский ЦБ действует не в одиночку, а ожидается коллективное смягчение монетарной политики. «И ФРС, и ЕЦБ, и ряд центробанков развивающихся стран идут по пути снижения ставок и стимулирования экономики. То есть ставки падают и по доллару, и по евро. По рублю при прочих равных допускаю лишь умеренное снижение на горизонте до конца года: к 64-66 по доллару», – говорит Василий Карпунин.

              Если параллельно с Банком России и ФРС, и ЕЦБ будут смягчать свою политику, то рублю не грозит какое-то значительное ослабление.

              «При благоприятном сценарии ставки в России в течение двух кварталов могут потерять еще около 0,5%, а курс рубля может опуститься до 61,5 в паре против доллара. Более долгосрочно все зависит от реализации внешних шоков, в том числе политических рисков и динамики инфляции - пока базовым сценарием является снижение ее до 4% годовых, а значит и ставка ЦБ будет смещаться к 5,75-6%», – считает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.


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