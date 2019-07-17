Рубль в августе ждет серьезное испытание

Первое полугодие было для российской валюты прекрасным. Рубль показал лучшую динамику среди всех мировых валют, чего мало кто ожидал в начале года. Однако теперь ему угрожают настоящим обвалом до 70 рублей за доллар. И основания для столь негативного прогноза, увы, есть.

Прогноз аналитика крупнейшего банка Польши Ярослава Косатого, который спрогнозировал падение российской валюты во втором полугодии аж до 69 рублей к доллару, заставил волноваться многих. С одной стороны, этот прогноз сильно выбивается из общего ряда: он оказался самым пессимистичным среди опрошенных «Блумбергом» аналитиков. С другой стороны, другой выбивающийся из общего хора прогноз Косатого ранее сработал. Он наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале этого года.

Логика польского эксперта такова. По его мнению, российский Центробанк продолжит снижение ставки значительно сильнее, чем это будет делать ФРС США. На разнице этих ставок иностранцы неплохо зарабатывали, и их приток в российские облигации федерального займа как раз и помогали рублю укрепляться в первом полугодие. Но снижение разницы ставок (carry trade) во втором полугодие приведет к оттоку иностранных инвесторов из ОФЗ и ослаблению рубля. Косатый считает, что ФРС будет снижать свою ставку все-таки более осторожно, что сделает доллар более привлекательным для международных инвесторов. Кроме того, российской валюте также угрожает нестабильность в еврозоне и торговая война США с Китаем.

В итоге заседание российского Центробанка в следующую пятницу, 26 июля, уже окрестили «днем икс» для рубля. К середине следующей недели рубль может еще даже укрепится до 61,9, но после снижения ставки ЦБ РФ (чуть ли не на 0,5%) в последнюю пятницу июля рубль ждет разворот обратно. Это день станет самым плохим, посчитал российский эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

Добавляет негатива и близость августа, традиционно не очень хорошего месяца для рубля и российской экономики. Да и в целом во втором полугодии российская валюта, как правило, слабеет. Хотя бы потому, что надо закрывать бюджетные расходы, а основные выплаты из бюджета происходят именно к концу года. «В пользу ослабления рубля во втором полугодии традиционно выступает ухудшение сальдо платежного баланса, который приходится на август-сентябрь», – отмечает Вячеслав Абрамов из «БКС Брокер».

Кроме того, укрепление рубля невыгодно ни бизнесу, который занимается экспортом, ни государству, которое в бюджет закладывает девальвацию рубля.

Это все доводы в пользу обвала рубля. Однако так ли все однозначно? На самом деле, ровно те же факторы могут сыграть и в пользу курса рубля.

Например, на самом деле, ни экспортерам, ни государству резкий обвал рубля точно не нужен. Это крайне опасно. Правительство по бюджетному прогнозу до 2036 ждет девальвацию рубля, но очень мягкую и медленную: до 2024 года в среднем доллар будет стоить 65,1 рубль, и только в 2036 году доллар подрастет до 74,1.

«Что касается снижения ставок, то мы пока не знаем насколько снизит ставку ФРС США, ведь в случае снижение на 0,5% снижение окажется идентичным ЦБ РФ и тем самым доходности бумаг РФ останутся по-прежнему привлекательными. На текущий момент так же виден спрос со стороны иностранных инвесторов, и тому свидетельствуют последние аукционы Минфина РФ на 2,5 млрд долларов, которые раскупили довольно быстро», – отмечает Вячеслав Абрамов.

На эту тему

Кроме того, Косатый забывает про другие центробанки. Тот же ЕЦБ, вероятно, тоже продолжит смягчение монетарной политики. На этом фоне даже если иностранные инвесторы начнут меньше зарабатывать на России (разница ставок сократится), они поймут, что бежать-то им особо некуда. Поэтому оттока нерезидентов из ОФЗ не случится, отчего рублю будет очень хорошо. Хотя локальное снижение вполне возможно.

Торговая война США и Китая тоже может сыграть в пользу рубля, если появятся предпосылки для разрешения проблемы, а американская и китайская экономики продемонстрируют позитивные данные по третьему кварталу, добавляет эксперт. Если нефтяные цены будут оставаться стабильными в районе текущих 65-70 долларов за баррель, то это тоже удержит рубль от обвала.

«Для рубля существуют локальные и международные факторы. Среди локальных факторов – низкий спрос на валюты в связи с высоким уровнем краткосрочной валютной ликвидности в банковском секторе, благодаря высокому уровню сальдо счета текущих операций, относительно высокий уровень carry trade и низкий объем валютных обязательств. Среди международных факторов: относительно высокие цены на нефть и спрос на рисковые активы на фоне снижение валютных ставок», – отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Помогает рублю и продажа валюты экспортерами на фоне сжимания рублевой ликвидности на фоне притока капитала и размещения облигаций. ЦБ и Минфин порождают ситуацию, в которой ни у кого, кроме государства, нет рублей, чтобы их тратить на покупку валюты, отмечает аналитик «Металлинвестбанка».

«Поэтому краха рубля не будет, не стоит его ждать до конца года. Это возможно только в случае жестких санкций, которые все менее вероятны, и этот риск уже переносится на 2020 год»,

– уверен он. В первом полугодии о санкциях забыли и рубль подрос. Сейчас о них могут вновь вспомнить на фоне внутриполитической ситуации в самих США, однако без реальных действий реакция на словесные угрозы на этот раз будет слабее и краткосрочной.

Форс-мажором традиционно может стать резкое падение цен на нефть до 50 долларов и ниже, что выглядит сейчас маловероятно. Разве что случится война на Ближнем Востоке или некий природный катаклизм.

«К декабрю российская валюта однозначно ослабнет, но говорить о полном крахе и 70 рублях за доллар, которые прогнозировал Косатый, рано. Даже при смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ», – считает также генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Абрамов из «БКС Премьер» все же согласен с польским коллегой и ставит на 68-70 рублей за доллар и 74-75 рублей за евро во втором полугодии. Команда аналитиков FxPro и вовсе отправляет рубль к 70 за доллар и к 77 за евро на конец года. Однако Луцко из ITI Capital ждет лишь небольшого ослабления до 64-65 рубля к доллару к концу года, Хохрин прогнозирует просадку до 65 рублей за доллар на фоне воздействия сезонных факторов.