Эксперт объяснил, почему протесты в Иране не угрожают политическому строю

Эксперт клуба «Валдай», старший преподаватель Университета имени Шахида Бехешти (Тегеран) Хамидреза Азизи заявил, что не видит никаких признаков превращения нынешних акций в Иране в политический протест.

«Насколько я вижу, протесты до сих пор были ограничены экономическими потребностями людей и их неудовлетворенностью политикой в экономике, особенно недавним повышением цен на бензин. В настоящее время я не вижу никаких признаков того, что нынешние протесты могут превратиться в политический протест», – заявил Азизи.

Он добавил, что сам лично считает главной причиной недовольства людей тот факт, что власти заблаговременно не объявляли о повышении цен и общественное мнение не было к этому готово.

«В настоящее время администрация попыталась успокоить людей, объявив о новом экономическом плане помощи бедным слоям населения. Таким образом, я думаю, что правительство имеет возможность не допустить выхода ситуации из-под контроля», – сказал эксперт.

Напомним, в ходе акций против роста цен на бензин были сожжены или разграблены около 100 представительств местных финансовых учреждений, а также около 50 торговых точек. США назвали погромы в Иране «мирными протестами».

Власти Ирана на фоне беспорядков приняли решение об отключении интернета.