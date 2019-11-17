Интернет в Иране отключили по указу властей

Решение об отключении интернета в Иране принято по распоряжению Высшего совета национальной безопасности страны, сообщил представитель иранского министерства связи, слова которого приводит телеканал Al Arabiya.

«Министерство отключило интернет по указу Высшего совета нацбезопасности Ирана», – передает ТАСС заявление представителя ведомства.

Он отметил, что «для возвращения интернета к нормальной работе также нужна резолюция Высшего совета [национальной безопасности] страны».

В субботу в Иране практически полностью отключили интернет. Это произошло на фоне протестов, разразившихся в ряде городов из-за повышения цен на бензин. В воскресенье интернет в республике продолжает не работать. Предполагается, что такая ситуация продлится еще как минимум сутки.

Между тем, как сообщает телеканал Al Jazeera, в ходе столкновений с участниками протестов в городе Керманшах, расположенном на западе Ирана, в воскресенье был убит офицер полиции.

Подробности инцидента не сообщаются.

Отметим, что Иран занимает одно из последних мест в глобальном рейтинге по возможностям управления сетевым пространством.