Россия заняла третье место в глобальном рейтинге управления интернетом

Россия располагается на третьем месте в глобальном рейтинге по возможностям управления сетевым пространством, следует из доклада «Развитие интернета в мире – 2019.

Согласно докладу Института сетевого пространства КНР, Россия получила 8,36 балла из 10 возможных в глобальном рейтинге по возможностям управления сетевым пространством, передает ТАСС.

«Российское правительство уделяет большое внимание усилению потенциала в области управления интернетом, оно ведет работу над усовершенствованием ключевого оборудования и постоянно повышает жесткость штрафов. Россия недавно приняла закон о суверенном интернете. Это свидетельствует, что Российская Федерация усиливает автономность контроля над ключевыми объектами сетевой инфраструктуры, что может существенно отразиться на ситуацию в сфере распределения интернет-ресурсов, где на текущий момент доминируют США», – говорится в докладе.

На первом месте в списке находятся Соединенные Штаты (9,50 балла), далее следуют Китай, Япония, Великобритания, Франция и Германия (все по 8,55). В одной строчке с Россией находятся Канада и Эстония.

В конце списка из 48 ключевых стран в области интернета – Иран (6,07), Турция, (5,98), Мексика (5,79), Кения (5,69) и Чили (5,50).

В докладе указано, что пока по индексу развития интернета Россия занимает 17 место, по уровню телекоммуникационной инфраструктуры – 9-е, по инновационным возможностям – 20-е, по безопасности сетевого пространства – 17-е место.

Напомним, в начале октября газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ошибки США и Китая в IT-индустрии дают преимущество России.

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