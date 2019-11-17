Власти Ирана пообещали помощь пострадавшим от повышения цен на бензин

Президент Ирана Хасан Роухани в воскресенье подписал указ о выплате материальной компенсации гражданам, которые пострадали в результате недавнего повышения цен на топливо, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

По словам Роухани, «государственная финансовая поддержка будет выплачиваться начиная с завтрашнего дня (с понедельника, 18 ноября, – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова ТАСС.

Роухани также заявил, что «выражение своего мнения и протесты являются правом граждан, однако нельзя при этом допускать, чтобы была нарушена безопасность граждан страны».

Он отметил, что «если бы мы не подняли цену на бензин, стране пришлось бы импортировать его в ближайшие два года».

Напомним, в пятницу в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза – с 15 тыс. риалов (0,09 доллара) до 30 тыс. риалов (около 0,2 доллара) за литр. Льготная стоимость бензина возросла на 50% (до 15 тыс. риалов). Это решение жители встретили акциями протеста, участие в которых приняли почти 87,5 тыс. человек.

В ходе демонстраций были сожжены или разграблены около 100 представительств местных финансовых учреждений, не менее полусотни торговых точек.

На фоне протестов власти Ирана приняли решение об отключении интернета.