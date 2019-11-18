США назвали погромы в Иране «мирными протестами»

Вашингтон выражает поддержку «мирным протестам» в Иране, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Гришэм заявила, что американские власти «поддерживают иранский народ в его мирных протестах», передает ТАСС.

США осудили «применение смертоносной силы» иранскими властями, а также «жесткие ограничения связи».

По словам пресс-секретаря администрации США, власти Ирана «фанатично преследовал свои ядерную и ракетную программы» и «поддерживали терроризм».

Иранское руководство, по мнению Вашингтона, превращает «гордую страну в еще одну поучительную историю» о том, что происходит, если «правящий класс бросает свой народ и отправляется в крестовый поход за личной властью и обогащением».

Напомним, в ходе акций против роста цен на бензин были сожжены или разграблены около 100 представительств местных финансовых учреждений, не менее полусотни торговых точек.