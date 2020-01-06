Меркель, Макрон и Джонсон обратились к Ирану и Ираку

Лидеры Германии, Франции и Великобритании Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон сделали совместное заявление о ситуации, сложившейся в связи с убийством американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Меркель, Макрон и Джонсон «осудили последние удары по силам коалиции в Ираке». Они «глубоко озабочены негативной ролью, которую играл Иран в регионе». В частности, речь идет о деятельности спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» под командованием Сулеймани.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании призвали к сдержанности. Они настаивают, что «нынешняя спираль насилия в Ираке должна закончиться», передает РИА «Новости».

Кроме того, они подтвердили приверженность продолжению борьбы с террористической организацией «Исламское государство*» и призвали Ирак оказывать возглавляемой США коалиции поддержку.

Меркель, Макрон и Джонсон считают, что «многолетние усилия по стабилизации Ирака» оказались под угрозой.

«Мы особенно призываем Иран воздерживаться от дальнейших насильственных действий и их поддержки», – говорится в заявлении.

Кроме того, Берлин, Париж и Лондон призвали Иран «воздерживаться от соответствующих действий, которые не соответствуют ядерному соглашению».

Напомним, после убийства американцами в Багдаде Сулеймани парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, а Иран отказался от ключевого ограничения в ядерной сделке.

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