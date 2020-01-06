Пушков: Трамп предлагает Ираку платить за оккупацию

«США будут сопротивляться выводу своих войск из Ирака. Убийством Сулеймани они хотели ослабить позиции Ирана в Ираке, но добились противоположного результата и теперь могут потерять контроль над этой страной», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал отказ Дональда Трампа выводить войска США из Ирака бесплатно.

«Трамп очень обеспокоен тем, что вслед за Сирией, где схватка для Вашингтона уже проиграна, они могут потерять контроль над Ираком. Потому для него принципиально важно остаться там, обеспечив присутствие США в непосредственной близости к иранским границам», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, убийством иранского генерала Касема Сулеймани, Трамп хотел ослабить позиции Ирана в Ираке, «но он добился противоположного результата». И теперь президент США «будет изобретать самые циничные предлоги» для того, чтобы сохранить там американские войска.

«Когда Трамп предлагает Ираку заплатить деньги за американские военные базы – он предлагает заплатить за оккупацию и ее последствия. Ведь войска США – это причина всех бед этой страны. Именно с оккупации начался период безвременья, гибели сотен тысяч людей, миллионов беженцев и разрушений половины страны. И когда американцы говорят, что они борются с «Исламским государством*» – так они его и породили. Даже Обама признал, что «ИГ*» – это последствие агрессии против Ирака», – напомнил сенатор.

«Потому призыв Трампа заплатить деньги показывает, что США будут сопротивляться выводу войск и цепляться за Ирак. А в Ираке будет нарастать антагонизм по отношению к Вашингтону. Если до сих пор американцы могли говорить, что они помогают местной армии и оказывают Багдаду финансовую помощь, то сейчас этот период позади», – заключил Пушков.

Напомним, в Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели свои войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.