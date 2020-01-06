Трамп отказался выводить войска США из Ирака бесплатно

Если Ирак хочет, чтобы США вывели свои войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп подчеркнул, что в Ираке у США «есть очень дорогая авиабаза», на строительство которой американская сторона потратила «миллиарды долларов».

«Задолго до меня», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

США не выведут войска, если Ирак «не заплатит» за построенную авиабазу.

Кроме того, он пригрозил ввести против Ирака санкции, «если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то», что США «сочтут неприемлемым». Причем это будут санкции, по словам Трампа, «каких они не видели никогда». Он подчеркнул, что «антииранские санкции покажутся мелочью».

Трамп пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана: «Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурный объект?». По его словам, «это так не работает». Президент США заверил, что «ответные меры» в случае иранской атаки «будут большими».

Президент США заявил, что рассмотрит возможность обнародования разведданнных, связанных с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Трамп считает, что тот толкнул Иран на «очень плохой и опасный путь», передает ТАСС.

Напомним, в Ираке в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года.

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