В ЕС отреагировали на сокращение обязательств Ирана по ядерной сделке

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз сожалеет о сокращении обязательств Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

«Глубоко сожалеем о последнем решении Ирана по СВПД. Мы будем руководствоваться в наших действиях результатами мониторинга [ядерных объектов Ирана] со стороны МАГАТЭ», – написал Боррель в Twitter.

Кроме того, стало известно, что ЕС примет решение о возможных санкциях в отношении Ирана после оценки МАГАТЭ. «Евросоюз будет принимать решение о возможных новых санкциях или о продолжении процесса отмены санкций против Ирана после получения анализа МАГАТЭ конкретных действий Тегерана в ядерной сфере», – заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, передает ТАСС.

Он также уточнил, что МИД Ирана пока не ответил на приглашение министра иностранных дел Джавада Зарифа в Брюссель для проведения переговоров о разрядке напряженности с США, деэскалации в Ираке и будущем СВПД по ядерной программе.

Напомним, 5 января правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.