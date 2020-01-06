МИД назвал решение Ирана по ядерной сделке следствием накопившихся противоречий

МИД России прокомментировал заявление правительства Ирана об отказе от последнего из ключевых практических ограничений в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), призвав продолжать «усиленно работать» для спасения «ядерной сделки».

«Принятые иранской стороной 5 января решения о вынужденном продолжении приостановки добровольных обязательств, вытекающих из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), являются следствием накопившихся внутри договоренностей противоречий, над преодолением которых всем нынешним странам-участницам необходимо продолжать усиленно работать. Не видим иного действенного рецепта для спасения «ядерной сделки», – сказано в комментарии МИД России.

В ведомстве отметили, что сохранение договоренностей и их реализация «должно оставаться приоритетной задачей для всех партнеров», и призвали вовлеченные стороны «не создавать дополнительной напряженности и неопределенности в отношении перспектив СВПД, остающегося глобальным достоянием».

Заявление Ирана следует рассматривать «в контексте всего происходящего вокруг договоренностей, начиная с мая 2018 года, когда США в одностороннем порядке их разорвали», уточнили в министерстве, подчеркнув, что осложнением «ядерной сделки» стали «массированные нападки на СВПД и те государства, которые продолжают выполнять договоренности, скрепленные резолюцией СБ ООН 223» со стороны Вашингтона.

«Первопричины нынешнего кризиса вокруг СВПД кроются именно в этом. Они хорошо известны и понятны всем членам международного сообщества, так что переложить ответственность на Иран ни у кого не получится», – подчеркнуто в сообщении.

В МИДе считают, что «отказ Тегерана от предусмотренных СВПД ограничений на развитие своих мощностей и технологических возможностей в области обогащения урана не несет какой-либо угрозы с точки зрения распространения ядерного оружия», так как все действия Иран осуществляет под контролем МАГАТЭ.

В ведомстве также подчеркнули, что России «сохраняет полную приверженность СВПД и поставленным в нем целям».

«Вызовы, с которыми международному сообществу пришлось столкнуться в процессе осуществления всеобъемлющих договоренностей, требуют проявления политической воли и решительного коллективного ответа, прежде всего, со стороны основных участников СВПД. Убеждены, что когда эти вызовы будут преодолены, у иранской стороны не останется причин отклоняться от согласованных требований. Настоятельно призываем всех партнеров не сворачивать с пути, заданного СВПД, и создать условия для возвращения его реализации в устойчивое русло», – заключили в МИД.

Напомним, 5 января правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.

Позже верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз сожалеет о сокращении обязательств Ирана по СВПД по ядерной программе.