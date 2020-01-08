СМИ сообщили о десятках канадцев на борту разбившегося в Иране самолета

На борту разбившегося в Тегеране украинского авиалайнера находилось 2 украинца и около 13 членов экипажа из Украины, еще 88 человек - граждане Канады и стран Западной Европы, сообщили украинские СМИ.

Также на борту были 71 гражданин Ирана, 73 гражданина Канады, 4 гражданина Германии, 3 – Великобритании, 8 – Швеции, 6 – Афганистана, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Telegram-канал Украина 24/7.

В посольстве Украины в Иране заявили, что крушение украинского самолета в Тегеране произошло из-за аварии двигателя, на данный момент версия теракта исключена,

«По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается», – сообщили в посольстве, передает РИА «Новости».

Также посольство выясняет, кто из пассажиров на борт не попал, по данным ведомства, на борту было девять членов экипажа и 168 пассажиров.



«По данным компании МАУ («Международные авиалинии Украины», – прим. ВЗГЛЯД), на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились девять членов экипажа – граждане Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли», – добавили в посольстве.

В ведомстве уточнили, что самолет потерпел крушение ориентировочно в 6.00 по тегеранскому времени (около 5.30 мск) после вылета из тегеранского аэропорта Имама Хомейни.

Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна. Посольство России в Иране выясняет, были ли на борту украинского самолета российские граждане. Гибель всех пассажиров и экипажа подтвердил МИД Украины. По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в авиакатастрофе погибли 177 человек – 168 пассажиров и девять членов экипажа. Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.