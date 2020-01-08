Верховный лидер Ирана: Мы дали США пощечину

Удары Ирана по американским базам в Ираке являются пощечиной для США, заявил лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Этой ночью мы дали им пощечину», – заявил он, выступая в городе Кум, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранское телевидение.

Он добавил, что действия Ирана были менее серьезными, чем спецоперация США, в ходе которой в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани.

«Это не было эквивалентно тому, что они (США, – прим. ВЗГЛЯД) сделали», – подчеркнул Хаменеи.

Выступление иранского лидера было прервано криками собравшихся: «смерть Америке» и «смерть Израилю».

3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

В среду ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Сообщалось, что в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака уничтожено несколько американских самолетов. Иранские источники заявляют о гибели десятков американских военных, однако США заявляют, что у них потерь нет.