Иран уничтожил в Ираке несколько американских самолетов

В результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака уничтожено несколько американских самолетов, сообщил телеканал Al Hadath.

По данным телеканала Al Mayadin, «один из самолетов был уничтожен на взлетно-посадочной полосе». Кроме того, по поступающей информации, «база запросила медицинскую бригаду», передает ТАСС.

Тем временем официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двумя американским военным базам в Ираке.

Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет.

«Приблизительно в 17.30 по времени восточного побережья США 7 января (01.30 мск 8 января) Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по силам США и коалиции в Ираке. Ясно, что эти ракеты были выпущены из Ирана и направлены по меньшей мере на две иракские военные базы, на которых размещается американский и коалиционный персонал – Айн аль-Асад и Эрбиль», – отмечается в заявлении Хоффмана.

О потерях среди военнослужащих США и коалиции в нем ничего не говорится. Уточняется, что военное ведомство США оценивает последствия случившегося.

Хоффман подчеркивает, что Пентагон в предыдущие дни принял «все надлежащие меры» в целях защиты военнослужащих США и коалиции на Ближнем Востоке. «Эти [две упомянутые] базы [ранее] были приведены в состояние полной готовности по тревоге в связи с признаками того, что иранский режим планировал атаковать наши силы и интересы в регионе», – указывает Хоффман.

По его словам, США намерены и дальше принимать меры в целях защиты своего персонала на Ближнем Востоке, оценивая ситуацию и потенциальные варианты ответа на угрозы. Кроме того, США будут защищать персонал союзников, предупреждает представитель Пентагона.

В среду ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В Белом доме подтвердили сообщения о ракетных ударах по объектам США в Ираке.

В минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

Вопреки этому президент США Дональд Трамп отказался выводить войска США из Ирака.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.

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