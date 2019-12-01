Знаменитые цитаты − фейк или не фейк?

Роскомнадзор составил список сайтов, где чаще всего публикуют фейковые новости. За распространение подобных сообщений теперь введена ответственность. Меж тем фейковыми бывают не только новости, но и цитаты исторических личностей: в интернете сотни примеров подобного обмана. Сможете ли вы отличить реальное высказывание от подделки?