Достаточно чиркнуть «фейковой спичкой»

В связи с эпидемией коронавируса мы видим обилие фейков, которые каждый день вбрасываются, чтобы усилить панические настроения. Для чего? Чтобы подорвать социальную стабильность. Это идет по разным регионам, с разной тематикой. По сути, мы имеем дело с информационной пандемией, я называю ее инфодемия. И все это делается для того, чтобы расшатать ситуацию в стране и привести к тяжелым и необратимым, как бы авторы этих провокаций хотели, последствиям.

Вот, на днях – очередное «срочное и важное» сообщение в WhatsApp-группах «яжематерей» о том, что «сегодня ночью будут распылять дезинфицирующий раствор с военных вертолетов»! Подобные вбросы идут сразу в нескольких городах, а, возможно, и во всех – мы будем это проверять.

Вообще, это один из самых распространенных способов – что бы ни происходило, всегда «в небо поднимают вертолеты и поливают всех нас вредными веществами». Кстати, первые такие сообщения были еще в январе.

Меня в этом случае тревожит то, что в подобные фейки верит довольно большое число людей. Мы часто говорим о том, что более наивны люди в регионах, но в данном случае приходится говорить и о жителях мегаполисов, причем о тех, кто «в теме». Например, мне подобные сообщения присылали… коллеги-журналисты. Да, они еще и родители, но писали следующее: «Прилетело в вотсап-чат. Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находиться нельзя. Сообщили из военной части».

В Краснодаре в пабликах социальных сетей пошли дальше: «Сегодня с 23:00 до 05:00 со спутника лазером будут замерять температуру у населения. Просьба по возможности стоять у открытого окна лбом по направлению к звездам. Из космодрома позвонили». Это похоже на чью-то неудачную шутку, но не никаких гарантий, что в нее никто не поверил.

Только за эту неделю мы собрали десятки оригинальных «вбросов» - оригинальных в том смысле, что потом каждое такое сообщение сотнями «тащили» по регионам нашей страны, тиражируя. Вот, помимо вертолетов, наиболее популярные.

Блок №1. Москву (да и другие города) вот-вот (20, 21, «с 23 марта») закроют на полный карантин. При этом войска готовятся войти в города для карантина (прикладываются фото с передислокаций на учения и подготовке к параду).

Блок №2. По домам ходят люди в защитных костюмах и под предлогом обработки помещений обворовывают квартиры.

Блок №3. Продуктов не хватит на всех - в каждом магазине куча пустых полок. На самом деле продуктов тонны, есть Росрезерв, а опустошают полки паникеры и торгаши, взвинчивая спрос и повышая цены. При этом фуры «Магнита» («Дикси», «Пятерочки») и КАМАЗЫ «Сбербанка» тайно вывозят трупы из городов. Кстати, в стране (городе) уже тысячи заражённых, а погибших тайно сжигают – на мусорных полигонах, в крематориях и т.д.

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Блок №4. Таксисты и курьеры (мигранты) ищут на помойках и продают использованные маски. Вакцину (над которой действительно идет круглосуточная работа) будут испытывать на заключённых оппозиционерах. Тела умерших вскрывают для проверки на коронавирус.

Блок №5. При этом «водка лечит от коронавируса». А еще чеснок («от доктора Рошаля») и активное курение («от Александра Невзорова»).

Ну а тем, кто практикует «традиционные методы», тоже повезет: ВОЗ готовит запись на вакцину и надо «заплатить 20 евро» (приходят письма со ссылкой), чтобы получить свою одним из первых. Понятно же, что это так называемый «фишинг» (кража данных) и кибер-мошенничество?

На всякий случай повторю: все это – ЛОЖЬ, ФЕЙКИ. Причем большая часть – сознательно сделанные «вбросы» для того, чтобы поставить всех нас «на уши». Не ведитесь!

Кстати, хочу напомнить о выступлении Владимира Путина на коллегии Генпрокуратуры, где он подчеркнул необходимость пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе. Может быть, теперь более пристальное внимание будет обращено на тех, кто сеет панику в социальных сетях.

Что можем мы, гражданское общество? В социальных сетях запустили флешмоб #япротивпаники. В нем участвуют люди со всего мира. В основном снимки делают в магазинах – на фоне полных полок с крупами и другими продуктами. Да и не в магазинах дело…

Я абсолютно убежден, что в ситуации с коронавирусом момент нагнетания присутствует, и манипуляция общественным сознанием, и накачивание истерии – это стало уже очевидно, и мы вынуждены об этом говорить. Паника по поводу этой эпидемии распространяется по миру быстрее любого вируса, и именно она наносит мировой экономике больше вреда, чем сам коронавирус. Люди ведут себя эмоционально, неадекватно, и их невозможно убедить действовать рационально.

Доктора пытаются сказать: «Не поддавайтесь панике, не ведитесь на провокации, внимательно относитесь к поступающей информации, не верьте фейкам», – их не слышат.

С другой стороны, «разжигают» ведь и политики, и СМИ.

Вот пример: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил зачем-то быть честным с британской общественностью, как ему кажется, и публично предупредил, что «все больше семей, гораздо больше семей, потеряют своих близких раньше времени». Ну и СМИ разогнали этот сигнал: страшные обложки, градус паники взвинтили до упора… К коллегам вообще есть немало вопросов. В Германии журналисты просто смакуют ситуацию. Видел такую обложку газеты «Бильд»: «Карл отлично погулял на карнавале, а на следующий день умер от страшного вируса-убийцы».

Конечно, говорить, что коронавирус не опасен, нельзя – любая инфекция опасна. Но я, безусловно, очень благодарен легенде своего детства, футболисту Эрику Кантона, который у себя в Instagram опубликовал пост, в котором написал, что самая опасная эпидемия – это психопатия, подогреваемая СМИ по всему миру. И дал диаграмму ВОЗ, где указано, что коронавирус не входит даже в первые 15 позиций по смертности в день. Впереди – туберкулез, гепатит, пневмония. Но они стали привычными, можно сказать, «приелись».

… Властям в десятках стран мира, конечно, во всей этой ситуации не позавидуешь: они манипулируемы обществом, которым, в свою очередь, манипулируют так называемые «инфлюенсеры» (лидеры мнений) и СМИ. А этими СМИ манипулируют, в свою очередь, социальные сети… То есть, все смешалось, достаточно чиркнуть «фейковой спичкой», и все приходит в движение.

Но… я вижу в этом шанс для того, чтобы крупнейшие державы собрались за круглым столом – по инициативе, например, России, – и решили, как бороться с фейковыми новостями и их побеждать. Надо вводить инструменты фактчекинга, потому что это стало общей бедой, к которой мир оказался не готов.