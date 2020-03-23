Достаточно чиркнуть «фейковой спичкой»

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23 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Пандемия на глазах меняет торговлю и производство

Роботы удаленной доставки, судя по всему, одна из наиболее перспективных технологий будущегоФото: Daniel Bockwoldt/DPA/ТАСС
Коронавирусный шок вызовет потрясения не только на туристическом рынке и в авиаперевозках. Под угрозой вся сложившаяся за десятилетия глобализации структура торговли и производства. Но та же самая глобализация породила множество технологий, которые способны сегодня помочь и бизнесу, и населению, а последствия эпидемии создадут новые перспективные рынки. Подробности...
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Стабильность смягчит прохождение России через кризис

Стабильность в условиях испытаний абсолютно необходима для России Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Глобальный экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, ударит по всем – ни одной стране не удастся самоизолироваться от него. Но то, как та или иная страна пройдет через эти испытания, зависит от нее самой – от ее народа и от его руководства. У России в этом смысле есть очевидное преимущество – опыт прохождения самых разнообразных кризисов за последние десятилетия и опытное, стратегически мыслящее руководство.  Подробности...
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Как Франция отдала Чехословакию Польше и Гитлеру

Сталин и чешский лидер Эдвард БенешФото: Фотохроника ТАСС
Газета ВЗГЛЯД в рамках проекта «Дипломатия Победы» продолжает публикацию рассекреченных шифротелеграмм советских дипломатов довоенного времени. Документы, которые мы рассматриваем сегодня, подробно рассказывают о том, как Франция помешала Советскому Союзу защитить Чехословакию от агрессии Гитлера.  Подробности...
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Медицинский спецназ России спасет Италию от смерти

Российские военные вирусологи вылетели в Италию Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Самолеты Ил-76 с военными вирусологами ВС РФ отправляются в Италию – крупнейший очаг распространения коронавируса в Европе. По мнению экспертов, ситуация на Апеннинах действительно катастрофическая, а ЕС и НАТО отвернулись от Италии. В такой ситуации помощь Москвы итальянцам решает сразу две задачи. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Достаточно чиркнуть «фейковой спичкой»

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Паника по поводу этой эпидемии распространяется по миру быстрее любого вируса, и именно она наносит мировой экономике больше вреда, чем сам коронавирус. Люди ведут себя неадекватно, и их невозможно убедить действовать рационально. Подробности...

Основной итог этого большого шухера

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Первый шаг к признанию нации сделан

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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

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              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?


              Александр Малькевич

              Достаточно чиркнуть «фейковой спичкой»

              Александр Малькевич
              президент Фонда защиты национальных ценностей
              		 23 марта 2020, 09:40

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              В связи с эпидемией коронавируса мы видим обилие фейков, которые каждый день вбрасываются, чтобы усилить панические настроения. Для чего? Чтобы подорвать социальную стабильность. Это идет по разным регионам, с разной тематикой. По сути, мы имеем дело с информационной пандемией, я называю ее инфодемия. И все это делается для того, чтобы расшатать ситуацию в стране и привести к тяжелым и необратимым, как бы авторы этих провокаций хотели, последствиям.

              Вот, на днях – очередное «срочное и важное» сообщение в WhatsApp-группах «яжематерей» о том, что «сегодня ночью будут распылять дезинфицирующий раствор с военных вертолетов»! Подобные вбросы идут сразу в нескольких городах, а, возможно, и во всех – мы будем это проверять.

              Вообще, это один из самых распространенных способов – что бы ни происходило, всегда «в небо поднимают вертолеты и поливают всех нас вредными веществами». Кстати, первые такие сообщения были еще в январе.

              Меня в этом случае тревожит то, что в подобные фейки верит довольно большое число людей. Мы часто говорим о том, что более наивны люди в регионах, но в данном случае приходится говорить и о жителях мегаполисов, причем о тех, кто «в теме». Например, мне подобные сообщения присылали… коллеги-журналисты. Да, они еще и родители, но писали следующее: «Прилетело в вотсап-чат. Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находиться нельзя. Сообщили из военной части».

              В Краснодаре в пабликах социальных сетей пошли дальше: «Сегодня с 23:00 до 05:00 со спутника лазером будут замерять температуру у населения. Просьба по возможности стоять у открытого окна лбом по направлению к звездам. Из космодрома позвонили». Это похоже на чью-то неудачную шутку, но не никаких гарантий, что в нее никто не поверил.

              Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho/Global Look Press

              Только за эту неделю мы собрали десятки оригинальных «вбросов» - оригинальных в том смысле, что потом каждое такое сообщение сотнями «тащили» по регионам нашей страны, тиражируя. Вот, помимо вертолетов, наиболее популярные.

              Блок №1. Москву (да и другие города) вот-вот (20, 21, «с 23 марта») закроют на полный карантин. При этом войска готовятся войти в города для карантина (прикладываются фото с передислокаций на учения и подготовке к параду).

              Блок №2. По домам ходят люди в защитных костюмах и под предлогом обработки помещений обворовывают квартиры.

              Блок №3. Продуктов не хватит на всех - в каждом магазине куча пустых полок. На самом деле продуктов тонны, есть Росрезерв, а опустошают полки паникеры и торгаши, взвинчивая спрос и повышая цены. При этом фуры «Магнита» («Дикси», «Пятерочки») и КАМАЗЫ «Сбербанка» тайно вывозят трупы из городов. Кстати, в стране (городе) уже тысячи заражённых, а погибших тайно сжигают – на мусорных полигонах, в крематориях и т.д.

              Блок №4. Таксисты и курьеры (мигранты) ищут на помойках и продают использованные маски. Вакцину (над которой действительно идет круглосуточная работа) будут испытывать на заключённых оппозиционерах. Тела умерших вскрывают для проверки на коронавирус.

              Блок №5. При этом «водка лечит от коронавируса». А еще чеснок («от доктора Рошаля») и активное курение («от Александра Невзорова»).

              Ну а тем, кто практикует «традиционные методы», тоже повезет: ВОЗ готовит запись на вакцину и надо «заплатить 20 евро» (приходят письма со ссылкой), чтобы получить свою одним из первых. Понятно же, что это так называемый «фишинг» (кража данных) и кибер-мошенничество?

              На всякий случай повторю: все это – ЛОЖЬ, ФЕЙКИ. Причем большая часть – сознательно сделанные «вбросы» для того, чтобы поставить всех нас «на уши». Не ведитесь!

              Кстати, хочу напомнить о выступлении Владимира Путина на коллегии Генпрокуратуры, где он подчеркнул необходимость пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе. Может быть, теперь более пристальное внимание будет обращено на тех, кто сеет панику в социальных сетях.

              Что можем мы, гражданское общество? В социальных сетях запустили флешмоб #япротивпаники. В нем участвуют люди со всего мира. В основном снимки делают в магазинах – на фоне полных полок с крупами и другими продуктами. Да и не в магазинах дело…

              Я абсолютно убежден, что в ситуации с коронавирусом момент нагнетания присутствует, и манипуляция общественным сознанием, и накачивание истерии – это стало уже очевидно, и мы вынуждены об этом говорить. Паника по поводу этой эпидемии распространяется по миру быстрее любого вируса, и именно она наносит мировой экономике больше вреда, чем сам коронавирус. Люди ведут себя эмоционально, неадекватно, и их невозможно убедить действовать рационально.

              Доктора пытаются сказать: «Не поддавайтесь панике, не ведитесь на провокации, внимательно относитесь к поступающей информации, не верьте фейкам», – их не слышат.

              С другой стороны, «разжигают» ведь и политики, и СМИ.

              Вот пример: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил зачем-то быть честным с британской общественностью, как ему кажется, и публично предупредил, что «все больше семей, гораздо больше семей, потеряют своих близких раньше времени». Ну и СМИ разогнали этот сигнал: страшные обложки, градус паники взвинтили до упора… К коллегам вообще есть немало вопросов. В Германии журналисты просто смакуют ситуацию. Видел такую обложку газеты «Бильд»: «Карл отлично погулял на карнавале, а на следующий день умер от страшного вируса-убийцы».

              Конечно, говорить, что коронавирус не опасен, нельзя – любая инфекция опасна. Но я, безусловно, очень благодарен легенде своего детства, футболисту Эрику Кантона, который у себя в Instagram опубликовал пост, в котором написал, что самая опасная эпидемия – это психопатия, подогреваемая СМИ по всему миру. И дал диаграмму ВОЗ, где указано, что коронавирус не входит даже в первые 15 позиций по смертности в день. Впереди – туберкулез, гепатит, пневмония. Но они стали привычными, можно сказать, «приелись».

              … Властям в десятках стран мира, конечно, во всей этой ситуации не позавидуешь: они манипулируемы обществом, которым, в свою очередь, манипулируют так называемые «инфлюенсеры» (лидеры мнений) и СМИ. А этими СМИ манипулируют, в свою очередь, социальные сети… То есть, все смешалось, достаточно чиркнуть «фейковой спичкой», и все приходит в движение.

              Но… я вижу в этом шанс для того, чтобы крупнейшие державы собрались за круглым столом – по инициативе, например, России, – и решили, как бороться с фейковыми новостями и их побеждать. Надо вводить инструменты фактчекинга, потому что это стало общей бедой, к которой мир оказался не готов.


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