Основной итог этого большого шухера

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22 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Центробанк подтолкнет россиян к интернет-покупкам

Ситуация в экономике сильно отличается от 2014 годаФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Банк России, в отличие от зарубежных регуляторов, не стал ни снижать ключевую ставку, как это делает ФРС, ни повышать ставку, как было в 2014 году. ЦБ решил сохранить ставку без изменения. Кроме того, Центробанк объявил о ряде мер по поддержке населения, экономики и финансового сектора из-за коронавируса. Они, в частности, должны простимулировать спрос, в том числе при совершении покупок онлайн. Подробности...
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Обвинения США в адрес России повлекут политические последствия

В последние несколько лет российско-американские отношения зависят от вопроса очередных санкцийФото: Christian Ohde/Global Look Press
В Москве отреагировали на обвинения со стороны США в использовании «энергетического оружия». Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил, что американцы сами используют внешнюю политику диктата и стараются «подложить мину» под «Северный поток – 2». Впрочем, американские СМИ уже сообщают о подготовке очередных антироссийских санкций. Насколько такая угроза реальна и что за ней скрывается? Подробности...
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Как Франция отдала Чехословакию Польше и Гитлеру

Сталин и чешский лидер Эдвард БенешФото: Фотохроника ТАСС
Газета ВЗГЛЯД в рамках проекта «Дипломатия Победы» продолжает публикацию рассекреченных шифротелеграмм советских дипломатов довоенного времени. Документы, которые мы рассматриваем сегодня, подробно рассказывают о том, как Франция помешала Советскому Союзу защитить Чехословакию от агрессии Гитлера.  Подробности...
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Коронавирус обеспечит Китаю победу над США

Китайские врачи готовы прийти на помощь страдающим от эпидемии итальянцамФото: Maurizio Maule/Fotogramma
IPA/ABACAPRESS/Reuters
Китай совершил невозможное: после нескольких месяцев всемирной «синофобии», эта страна внезапно завоевывает популярность во всем мире. Причина – Пекин оказывает помощь всем необходимым страдающим от COVID-19 странам. Главный геополитический соперник Китая, Америка, наоборот, отгораживается от всего мира и выглядит все более неприглядно. Точку в этом соперничестве поставит изобретение вакцины.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Основной итог этого большого шухера

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Коронавирусов вообще на свете – около сорока видов. Новый, значит, примерно сорок первый. Или тридцать девятый. А вот что сегодня рационально – так это постараться сгладить подъем заболеваемости. Вирус новый, подъем резкий. Подробности...

Первый шаг к признанию нации сделан

Дмитрий Ольшанский, публицист
Русскому человеку – впервые за много-много лет – выдана официальная бумага о том, что он, русский человек, существует. Что это он – тот самый государствообразующий конституционный народ. И это, конечно, прорыв. Подробности...
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Что будет, если всех отправить домой

Иван Тимофеев, Программный директор Клуба "Валдай"
Как и любая эпидемия, COVID-19 – временное явление. Однако сам факт чрезвычайной ситуации может спровоцировать изменения, которые останутся с нами надолго. Уже в ближайшем будущем белыми воронами могут стать компании, не переходящие на «дистанционку» там, где это физически возможно. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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    Как коронавирус может улучшить мир

    Военные планы США в Польше пошли прахом

    Зачем люди скупают туалетную бумагу

    Обсуждение: 8 комментариев
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

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            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

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              с момента заражения


              Указан инкубационный период коронавируса

              Мировое лидерство


              Эксперты предрекли закат США после пандемии

              «москитный флот»


              Украина нашла «достойный ответ» большим десантным кораблям России

              Видео

              «энергетическое оружие»


              Обвинения США в адрес России повлекут политические последствия

              «Дипломатия Победы»


              Как Франция отдала Чехословакию Польше и Гитлеру

              «очистка планеты»


              В пандемии коронавируса обнаружен целебный эффект

              последствия пандемии


              Америка падает в пропасть массовой безработицы

              Заграничная собственность


              Дмитрий Родионов: России пора забрать свое у Украины и Прибалтики

              Крах глобализма


              Игорь Мальцев: У европейцев отнимают деньги и свободу

              Русский след


              Андрей Черваков: Кого стоит поддержать на выборах президента США

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?


              Общественное мнение

              Основной итог этого большого шухера

              Общественное мнение
              самые актуальные темы дня в блогосфере
              		 22 марта 2020, 12:10

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              Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель: Прилетел, сдал в аэропорту анкеты вернувшегося из страны опасной по коронавирусу. (Улетал – не была опасной, пока возвращался - стала). На самом деле мог писать «Ваня Пупкин, прилетел на метле из Бангладеш, живу в Китеже». Никто не проверял. Но я честно все указал.

              Потом позвонил, как положено, сообщить о приезде. Выслушал, что должен две недели соблюдать самоизоляцию.

              Ок, не проблема. Спросил, будет ли мне осуществляться доставка продуктов или я могу за ними выходить. Имею ли право выходить и выгуливать собаку или нет? (В Европе, даже в Италии, это разрешено).

              Или мне будет организована доставка продуктов от государства? И с собакой будем гулять человек в противогазе? Мне ответили, что выходить «нежелательно». Задал вопрос «нежелательно или нельзя?» Внятного ответа не получил. Источник 

              Евгения ЧЕСНОКОВА, журналист, Казань: У нас об этом практически не говорят, а ведь это важно понимать. Карантинные меры – они не для того, чтобы никто больше не заболел. Удержать в каких-то границах вирус, передающийся воздушно-капельным путем, невозможно.

              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

              Речь идет о снижении нагрузки на систему здравоохранения. Нужно растянуть заражаемость по времени. Чтобы не болели все сразу, чтобы не было, как в Италии, где не хватает больничных коек, и врачи вынуждены выбирать, кому дать аппарат искусственной вентиляции легких, а кому нет. Источник 

              Дмитрий ШЕРИХ, журналист: Хотелось бы, конечно, чтобы врачи чуть более внятно и чуть более настойчиво объясняли, что происходит и чего ждать. И с какой целью такие беспрецедентные меры. А то ведь у многих от всего этого шума паника: страшно боятся заболеть этим самым коронавирусом. Даже молодые паникуют.

              Дорогие наши молодые, не паникуйте! Новым коронавирусом, как уже разъяснили специалисты, вы заболеете в любом случае. Не этой весной, так осенью, не в нынешнем году, так в следующем или через три года – у вас же вся жизнь впереди! Этот новый вирус будет теперь постоянно жить с людьми. Поэтому рвать на себе сегодня волосы – нерационально.

              Коронавирусов вообще на свете – около сорока видов. Новый, значит, примерно сорок первый. Или тридцать девятый. А вот что сегодня рационально – так это постараться сгладить подъем заболеваемости.

              Вирус новый, подъем резкий. Чем резче – тем больше рисков для системы здравоохранения и для сложных пациентов, прежде всего стариков, которые составляют главную группу риска. Для этого такие беспрецедентные меры. Источник 

              Павел ИВАНОВ, логист сети супермаркетов: Да – спрос повышенный, да – обороты выросли кратно, да – народ сметает с полок товар, да – паника, да – соцсети и мессенджеры переполнены фотографиями пустых магазинных полок.

              Но, мы работаем, работаем круглосуточно, отменены отпуска, люди валятся с ног от усталости, некоторые живут на складах, но товар есть, его много и хватает с избытком, пополнение складов товаром также идет без сбоев. Если вы иногда видите где-то пустые полки, это всего лишь означает, что мы просто не успели еще привезти товар со склада, но мы обязательно привезем. Мы возим 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, по 2-3 раза ежесуточно в каждый магазин.

              Все будет хорошо. Источник 

              Андрей НОВИКОВ-ЛАНСКОЙ, писатель: Глубоко убежден, что в истории ничто не случайно, а напротив – осмысленно и промыслительно. И многое происходит ретроспективно, с обратной каузальностью – когда будущее событие влияет на предшествующее. В этом смысле нынешнюю ситуацию можно интерпретировать в том числе и как подготовку к какой-то будущей, более серьезной и реалистичной опасности, как тренинг или военные учения. Это придает происходящему определенную логику. Источник 

              Андрей МЕДВЕДЕВ, политический обозреватель ВГТРК: Сейчас по чатам в вотсапе стали разгонять тему распыления чего-то там с вертолетов для санобработки городов. И люди, вроде умные (ну то есть они такими казались) друг другу это пересылают.

              Эта тема, про распыляющие всё вертолеты и самолеты, кстати, страшно популярна у американских психов: сторонников теории о захвате Земли пришельцами и рептилоидами, борцов с ZOG/Zionist occupation government, специалистам по заговорам Ротшильдов и Рокфеллеров,а также непременным участием во всем этом FEMA.

              Мне так и рассказывали на полном серьезе ультраправые публицисты, что летают над Нью-Йорком самолеты, распыляют дурман-жижу, от которой люди тупеют. Ну чтобы никто с заговором банкиров не стал бороться.

              Даже не думал, что этот миф до Москвы доберется. Архетип, все же, очень мощная штука. Источник 

              Петр АКОПОВ, журналист: 43% в опросе Незыгаря (а это десятки тысяч людей) считают, что Москву нужно закрывать на карантин и вводить комендантский час.

              Идиоты, трусы, инфантилы, просто несчастные, всего боящиеся люди? Не знаю - но это очень хорошо характеризует аудиторию политически активного молодого столичного антипутинского меньшинства. Источник 

              Дмитрий МИХАЙЛИН, медиаменеджер: Через месяц или два, или когда там все это закончится, очень интересно будет узнать две вещи:

              1. Статистику смертности на планете в целом или по странам отдельно – в сравнении с этим же периодом прошлого года.
              2. Как изменилась структура собственности важнейших мировых активов – проще говоря, кто и чем владеет, по сравнению, например, с ситуацией на 1 января этого года. Сюда же – балансы крупнейших мировых спекулянтов (нет, не спекулянтов одноразовыми масками).

              Есть подозрение, что нас ждут очень большие сюрпризы. Потому что в первом случае динамика будет ровно ноль (как говорится, запомните этот пост), а во-втором, напротив – такие качели, от которых дух захватит даже у человека, вообще ничего не соображающего в большой экономике, фондовом рынке и всяком там NASDAQ.

              И тут возникнет главный вопрос, и он же основной итог этого большого шухера: а кто, вообще, управляет этой планетой? Национальные правительства, как положено по всем конституциям, или Большое бабло? Которое воспринимает людей уже даже не как объект манипуляций, а просто как кормовую базу.

              Боюсь, ответ нам всем – независимо от гражданства – не понравится. Источник


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