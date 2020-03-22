Основной итог этого большого шухера

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель: Прилетел, сдал в аэропорту анкеты вернувшегося из страны опасной по коронавирусу. (Улетал – не была опасной, пока возвращался - стала). На самом деле мог писать «Ваня Пупкин, прилетел на метле из Бангладеш, живу в Китеже». Никто не проверял. Но я честно все указал.

Потом позвонил, как положено, сообщить о приезде. Выслушал, что должен две недели соблюдать самоизоляцию.

Ок, не проблема. Спросил, будет ли мне осуществляться доставка продуктов или я могу за ними выходить. Имею ли право выходить и выгуливать собаку или нет? (В Европе, даже в Италии, это разрешено).

Или мне будет организована доставка продуктов от государства? И с собакой будем гулять человек в противогазе? Мне ответили, что выходить «нежелательно». Задал вопрос «нежелательно или нельзя?» Внятного ответа не получил. Источник

Евгения ЧЕСНОКОВА, журналист, Казань: У нас об этом практически не говорят, а ведь это важно понимать. Карантинные меры – они не для того, чтобы никто больше не заболел. Удержать в каких-то границах вирус, передающийся воздушно-капельным путем, невозможно.

Речь идет о снижении нагрузки на систему здравоохранения. Нужно растянуть заражаемость по времени. Чтобы не болели все сразу, чтобы не было, как в Италии, где не хватает больничных коек, и врачи вынуждены выбирать, кому дать аппарат искусственной вентиляции легких, а кому нет. Источник

Дмитрий ШЕРИХ, журналист: Хотелось бы, конечно, чтобы врачи чуть более внятно и чуть более настойчиво объясняли, что происходит и чего ждать. И с какой целью такие беспрецедентные меры. А то ведь у многих от всего этого шума паника: страшно боятся заболеть этим самым коронавирусом. Даже молодые паникуют.

Дорогие наши молодые, не паникуйте! Новым коронавирусом, как уже разъяснили специалисты, вы заболеете в любом случае. Не этой весной, так осенью, не в нынешнем году, так в следующем или через три года – у вас же вся жизнь впереди! Этот новый вирус будет теперь постоянно жить с людьми. Поэтому рвать на себе сегодня волосы – нерационально.

Коронавирусов вообще на свете – около сорока видов. Новый, значит, примерно сорок первый. Или тридцать девятый. А вот что сегодня рационально – так это постараться сгладить подъем заболеваемости.

Вирус новый, подъем резкий. Чем резче – тем больше рисков для системы здравоохранения и для сложных пациентов, прежде всего стариков, которые составляют главную группу риска. Для этого такие беспрецедентные меры. Источник

Павел ИВАНОВ, логист сети супермаркетов: Да – спрос повышенный, да – обороты выросли кратно, да – народ сметает с полок товар, да – паника, да – соцсети и мессенджеры переполнены фотографиями пустых магазинных полок.

Но, мы работаем, работаем круглосуточно, отменены отпуска, люди валятся с ног от усталости, некоторые живут на складах, но товар есть, его много и хватает с избытком, пополнение складов товаром также идет без сбоев. Если вы иногда видите где-то пустые полки, это всего лишь означает, что мы просто не успели еще привезти товар со склада, но мы обязательно привезем. Мы возим 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, по 2-3 раза ежесуточно в каждый магазин.

Все будет хорошо. Источник

Андрей НОВИКОВ-ЛАНСКОЙ, писатель: Глубоко убежден, что в истории ничто не случайно, а напротив – осмысленно и промыслительно. И многое происходит ретроспективно, с обратной каузальностью – когда будущее событие влияет на предшествующее. В этом смысле нынешнюю ситуацию можно интерпретировать в том числе и как подготовку к какой-то будущей, более серьезной и реалистичной опасности, как тренинг или военные учения. Это придает происходящему определенную логику. Источник

Андрей МЕДВЕДЕВ, политический обозреватель ВГТРК: Сейчас по чатам в вотсапе стали разгонять тему распыления чего-то там с вертолетов для санобработки городов. И люди, вроде умные (ну то есть они такими казались) друг другу это пересылают.

Эта тема, про распыляющие всё вертолеты и самолеты, кстати, страшно популярна у американских психов: сторонников теории о захвате Земли пришельцами и рептилоидами, борцов с ZOG/Zionist occupation government, специалистам по заговорам Ротшильдов и Рокфеллеров,а также непременным участием во всем этом FEMA.

Мне так и рассказывали на полном серьезе ультраправые публицисты, что летают над Нью-Йорком самолеты, распыляют дурман-жижу, от которой люди тупеют. Ну чтобы никто с заговором банкиров не стал бороться.

Даже не думал, что этот миф до Москвы доберется. Архетип, все же, очень мощная штука. Источник

Петр АКОПОВ, журналист: 43% в опросе Незыгаря (а это десятки тысяч людей) считают, что Москву нужно закрывать на карантин и вводить комендантский час.

Идиоты, трусы, инфантилы, просто несчастные, всего боящиеся люди? Не знаю - но это очень хорошо характеризует аудиторию политически активного молодого столичного антипутинского меньшинства. Источник

Дмитрий МИХАЙЛИН, медиаменеджер: Через месяц или два, или когда там все это закончится, очень интересно будет узнать две вещи:

1. Статистику смертности на планете в целом или по странам отдельно – в сравнении с этим же периодом прошлого года.

2. Как изменилась структура собственности важнейших мировых активов – проще говоря, кто и чем владеет, по сравнению, например, с ситуацией на 1 января этого года. Сюда же – балансы крупнейших мировых спекулянтов (нет, не спекулянтов одноразовыми масками).

Есть подозрение, что нас ждут очень большие сюрпризы. Потому что в первом случае динамика будет ровно ноль (как говорится, запомните этот пост), а во-втором, напротив – такие качели, от которых дух захватит даже у человека, вообще ничего не соображающего в большой экономике, фондовом рынке и всяком там NASDAQ.

И тут возникнет главный вопрос, и он же основной итог этого большого шухера: а кто, вообще, управляет этой планетой? Национальные правительства, как положено по всем конституциям, или Большое бабло? Которое воспринимает людей уже даже не как объект манипуляций, а просто как кормовую базу.

Боюсь, ответ нам всем – независимо от гражданства – не понравится. Источник