Пандемия на глазах меняет торговлю и производство

Коронавирусный шок вызовет потрясения не только на туристическом рынке и в авиаперевозках. Под угрозой вся сложившаяся за десятилетия глобализации структура торговли и производства. Но та же самая глобализация породила множество технологий, которые способны сегодня помочь и бизнесу, и населению, а последствия эпидемии создадут новые перспективные рынки.

Первым пострадавшим от расползающегося по всему миру коронавируса сектором стала индустрия путешествий и смежные с ней отрасли, в частности авиаперевозки. По оценке Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) в его недавнем открытом письме правительствам стран мира, в зоне риска из-за пандемии могут оказаться до 50 млн рабочих мест в этих сферах. В 2020 году количество поездок по всему миру может снизиться на 25%, а потерять работу могут до 14% из 320 млн человек, занятых в индустрии путешествий.

Впрочем, говорить о полном коллапсе этой отрасли точно не приходится. На данный момент наибольшая угроза нависла над международным туризмом, поскольку многие страны или совсем закрывают границы, или вводят жесткие карантинные меры. Однако внутренний туризм по-прежнему остается реальной альтернативой для тех, кто не представляет свою жизнь без регулярной смены обстановки. По данным онлайн-сервиса бронирования авиабилетов Aviasales, за последние дни значительно вырос спрос на перелеты в Иркутск, Симферополь, Сочи, Калининград и ряд крупных российских городов с хорошей экскурсионной программой.

И все же негативные последствия резкого спада на рынке путешествий действительно могут быть очень серьезными. Как известно, туризм – это отрасль, которая создает длинные цепочки добавленной стоимости, затрагивающие множество других отраслей, и сокращение количества путешествующих может привести к падению спроса на услуги ресторанов, такси, розничной торговли, развлекательных центров и т. д. К этому еще надо добавить сокращение внутреннего спроса, особенно в тех городах и государствах, где власти ввели жесткие карантинные меры. Например, в Сербии – стране, где самой популярной формой массового досуга является посещение кафе и баров, после 20 вечера введен комендантский час с крупными штрафами для нарушителей. И даже если эти ограничения не продлятся долго, бизнес всего за несколько дней потеряет приличные деньги.

«Фактически у нас на глазах на многих рынках разрушаются спрос и предложение в том виде, в каком они сложились за много лет, – характеризует ситуацию доктор экономических наук, бизнес-консультант Александр Полиди. – Разрушительная сторона кризиса проявится в снижении курсов валют, высокой вероятности разгона инфляции, спаде в фундаментальных отраслях экономики – добывающих, значительной части обрабатывающих, туризме».

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В то же время, напоминает эксперт, на многих рынках спрос на товары и услуги не упадет до нуля – всегда будет оставаться так называемый остаточный спрос, за который развернется борьба между компаниями. Поэтому сейчас, пока «экономика самоизоляции» делает лишь первые шаги, бизнесу нужно прежде всего переосмыслить свою позицию на рынке.

«В периоды турбулентности в первую очередь страдают средние сегменты рынков, то есть те, которые предлагают средние цены при среднем качестве, – говорит Полиди. - Спрос из них очень легко переходит в более низкие и более высокие сегменты, поэтому бизнесу сейчас лучше избегать «средних» решений и стремиться к одному из двух полюсов. Либо минимальные издержки, стандартизация, стратегия экономии и повышения эффективности – либо ставка на премиальный рынок, где спрос слабо реагирует на макроэкономические изменения, поскольку здесь для покупателя важны привычки и статус. Такие стратегии могут оказаться успешными на самых разных рынках – продукты питания, авиаперевозки, медицинские услуги и так далее».

Контуры экономики будущего

Настоящий набег на магазины, который устроили жители крупных российских городов, сразу же породил множество шуток, что теперь самым перспективным бизнесом станет производство туалетной бумаги. С этой гипотезой сложно согласиться, поскольку у такой продукции существует естественный цикл потребления. Если граждане решили обеспечить себя долгосрочным запасом той же туалетной бумаги или гречки, то в дальнейшем ажиотажный спрос на них может смениться избытком предложения. Тем не менее о новых товарах и услугах в условиях коронавирусных рисков бизнес уже задумывается всерьез.

Наиболее очевидные направления развития бизнеса сейчас – это доставка товаров, продуктов и контента, дистанционные образование и медицина, считает управляющий партнер компании «ФОК (Финансовый и организационный консалтинг)» Моисей Фурщик. Из более специфических новых направлений он отмечает любые формы удаленного мониторинга и управления техническими системами, причем не только в промышленности, но и в ЖКХ, на транспорте и в сельском хозяйстве.

«Резко ускорится развитие продуктов на основе технологий дополненной реальности, – добавляет эксперт. – Но только теперь произойдет некоторое смещение акцента с игр, на организацию комфортной среды для совместной удаленной работы. То есть от обычных видеоконференций и групп в мессенджерах наиболее продвинутые компании перейдут к моделированию реальных совещаний с комфортным представлением рабочих материалов, активной дискуссией и так далее. Например, российская компания VERSPEAK, которая и до ситуации с коронавирусом успешно развивала сервис дистанционного синхронного перевода для обычных офлайн-конференций.

Как известно, подобные мероприятия теперь тотально отменяются, однако в новых реалиях компания уже сумела организовать порядка 10 серьезных онлайн-конференций с поддержкой синхронного перевода. Это очень сейчас актуально и удобно, так как позволяет удаленно поддерживать коммуникацию с иностранными партнерами».

Трансформации могут подвергнуться и такие традиционные направления бизнеса, как строительство.

Для девелоперов, считает Фурщик, долгосрочным трендом может оказаться субурбанизация, то есть создание комфортных небольших поселений в окрестностях мегаполисов. Причем это будут не «человейники», характерные для ближнего Подмосковья, а скорее небольшие поселки с полноценными социальными функциями. И с меньшей концентрацией населения, чем в крупных городах – в результате эпидемии многие люди могут пересмотреть свою оценку рисков проживания в мегаполисах, которые в максимальной степени подвержены различным катаклизмам.

Может, по мнению Моисея Фурщика, возникнуть и новая волна импортозамещения, причем уже не из-за санкций, а для компенсации возможных сбоев в поставке зарубежной продукции. «Акцент лучше делать на относительно простой продукции, выпуск которой можно быстро наладить на имеющихся мощностях с небольшими дополнительными инвестициями. Это могут быть, например, простые электротехнические изделия, бытовая химия, одежда и, как обычно, пищевые продукты – качество продукции не будет первостепенным фактором успеха. А в долгосрочном плане подтверждается огромная перспективность биотехнологического сектора, так как нынешний коронавирус вряд ли будет последней подобной напастью.

Откроются новые возможности и для локального туризма и сферы развлечений, хотя сейчас эта отрасль пройдет через жесточайший кризис. Ведь значительное число людей после окончания эпидемии станет более настороженно относиться к дальним путешествиям, расширяя за счет этого рыночную нишу для местных игроков», – говорит Фурщик.

Многие управленцы уже благодарят режим самоизоляции, наконец оценив режим удаленной работы, добавляет Александр Полиди. Такая организация труда менеджеров позволяет экономить много времени, хотя еще неделю назад казалось, что издержки на аренду офисов неизбежны. «Это важный фактор, который будет вытаскивать экономику в плюс: мы научимся работать более результативно, не проводя массу безумных совещаний и несущественных встреч, а города разгрузятся от пробок. Все это будет способствовать эффективности бизнеса», – считает эксперт.

Продовольственный вызов для мегаагломераций

Что же касается рынков, которые не прекратят свое существование никогда, то здесь наибольшие вызовы сейчас стоят перед производителями продуктов питания. Собственно, вся ситуация с коронавирусом в очередной раз напомнила о том, что последняя волна глобализации была полной перестройкой традиционного уклада жизни людей, при котором большая часть населения планеты жила в сельской местности. Скопление миллионов людей в мегаагломерациях сделало обеспечение продовольствием одной из главных проблем национальной безопасности почти во всех странах. А появление коронавируса продемонстрировало, насколько хрупкими могут оказаться сложившиеся связи между городом и деревней.

«Главная проблема, которая может появиться для производителей продуктов питания – это нарушение сложившихся прогнозных балансов поставок продовольствия, – говорит управляющий партнер агентства Agro&Food Сommunications Илья Березнюк. – Эти балансы согласовываются между многими участниками рынка – сетями, поставщиками, переработчиками, оптовиками и так далее, и если спрос на отдельные позиции значительно превышает нормальный статистический уровень, это сразу же может нанести удар по сложившимся логистическим и производственным цепочкам. Даже при наличии складских запасов многие производства невозможно нарастить за несколько дней – например, только на выращивание бройлера уходит почти полтора месяца. Голод, конечно, нам не грозит, массового перевода сотрудников на удаленную работу на предприятиях АПК тоже не ожидается, но логистику аграриям перестраивать точно придется».

В Китае, напоминает эксперт, в разгар эпидемии были серьезные проблемы с продовольственной логистикой. Даже при том, что в Китае рынок продовольствия гораздо более диверсифицированный в сравнении с Россией.

Эти проблемы, подчеркивает Березнюк, до сих пор не устранены, даже несмотря на то, что эпидемия пошла на спад. При этом ситуация с коронавирусом осложняется параллельной девальвацией рубля – это уже состоявшийся факт, поскольку восстановления цен на нефть в ближайшее время ожидать не приходится.

«Россия по-прежнему зависит от импорта в ряде компонентов производства продовольствия, в частности от поставок генетического и семенного материала и различных ингредиентов. Цены на некоторые продукты питания – например, сахар – уже идут вверх, и потребительская паника только усиливает эту тенденцию. По нескольким дням делать какие-то выводы бессмысленно, но заметно, что за продуктами типа гречки и сахара граждане стали сметать с полок охлажденное мясо – в этой ситуации главное не допускать новых волн паники, поскольку она может привести к разрыву поставок продукции со складов в магазины. Насколько мне известно, предприятия АПК не собираются сокращать производство, тем более сейчас начался сезон весенних полевых работ, но дальнейшее развитие ситуации совершенно непредсказуемо», – добавляет эксперт.

В сегодняшних условиях производителям продуктов питания имеет смысл сделать упор на более длинные сроки годности. Люди стараются реже приходить в магазины и закупиться впрок, хотя пока сложно сказать, насколько это долгосрочный тренд, считает генеральный директор холдинга «РосАгроМаркет» Богдан Григорьев. По его словам, в последние дни на рынке продовольствия отчасти сложилась ситуация, которая обычно наблюдается перед Новым годом, когда объем закупок кратно отличается от среднегодового, но и сети, и поставщики, и логисты готовятся к этому сезону заранее: увеличивают площади под склад, запасы продукции, донанимают транспорт. Сейчас же это приходится делать «с колес», без подготовки.

В связи с этим в ближайшие несколько недель на продовольственном рынке ожидается повышенный спрос на транспорт и переполнение складских площадей. В случае продолжения паники и «покупательского экстремизма», отмечает Григорьев, могут возникнуть перебои по таким позициям, как крупы, бакалея и консервы, то есть недорогие продукты, которыми можно запастись «на месяцы». Сейчас, по словам эксперта, люди закупаются едой от одной-двух недель до одного-двух месяцев в зависимости от уровня опасений и сроков годности продукции. Но как только запасать больше будет некуда, мы увидим нормализацию спроса, а где-то, возможно, и его снижение, пока будут съедаться запасы.