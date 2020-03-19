В России начинается мониторинг цен на продукты и лекарства

С пятницы, 20 марта, министерства начнут проводить мониторинг цен на продукты и лекарства в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин заявил, открывая заседание правительства в четверг, что необходимо сконцентрироваться «на поддержке отраслей, которые оказались в сложной ситуации», однако «прежде всего на поддержке людей и обеспечении их товарами первой необходимости», передает ТАСС.

«Что здесь имеется в виду? Первое: Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации», – сказал он.

Премьер пояснил, что речь идет о продуктах питания, детских товарах, лекарствах, медицинских изделиях, средствах дезинфекции и индивидуальной защиты.

Мишустин заверил, что правительство и Банк России будут снижать волатильность финансового рынка, «а также принимать дополнительные шаги, которые необходимы для нормализации ситуации».

Кроме того, уже предпринят «ряд последовательных действий, чтобы сократить негативное влияния распространения коронавируса», создан «финансовый резерв в размере 300 млрд рублей, а также гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации».

Также с 20 марта в России на фоне ситуации с коронавирусом на месяц будут отменены ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.

«Мы вводим «зеленый коридор» для импортеров и крупных торговых сетей на ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины», – сказал Мишустин.

По его словам, отрасли экономики, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, смогут получить отсрочки по налоговым платежам. Премьер напомнил о своем поручении до 1 мая предоставить такую отсрочку компаниям из сферы туристического бизнеса и авиаперевозчикам. Также принято решение освободить туроператоров от оплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь».

Вместе с тем российские власти могут расширить меры поддержки региональных бюджетов на фоне распространения коронавируса.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) вводится трехмесячный мораторий на выплату страховых взносов, а также отсрочка для них уплаты арендных платежей «для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество».

Вскоре Минфином и Минэкономразвития будет разработан порядок компенсации убытков туроператоров по невозвратным авиабилетам.

Кроме того, еженедельно по стране будет проводиться мониторинг рынка труда: «Мы должны видеть полную картину занятости на местах, особенно в моногородах, особенно уязвимых с этой точки зрения».

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Ранее Мишустин заявил, что в России нет повода для паники из-за ситуации с коронавирусом, страна справится с этой угрозой.

В правительстве не исключили усиления ограничительных мер на фоне коронавируса. Также там назвали ситуацию с коронавирусом одним из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам.

Кроме того, в ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса. Общее число заболевших коронавирусом в России – 147 человек, в 80 регионах введен режим повышенной готовности.

В четверг, 19 марта, стало известно о смерти пациентки с коронавирусом. Женщине было 79 лет, у нее, кроме вируса, были хронические заболевания: сахарный диабет II типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.