У умершей в Москве пациентки с коронавирусом был ряд хроническими заболеваний

В московской больнице умерла пожилая женщина с подтвержденным коронавирусом, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В штабе уточнили, что у пациентки был целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца, хроническую легочную гипертензию, мочекаменную болезнь, цереброваскулярную болезнь, передает РИА «Новости».

«Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2», – отметили в штабе.

Отмечается, что связи с усилением дыхательной недостаточности она получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе.

«В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен – они находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания», – добавили в штабе.

Ранее президент России Владимиру Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам.

Кроме того, в ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса. Общее число заболевших коронавирусом в России – 147 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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