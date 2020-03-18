В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса

Система здравоохранения России хорошо готовится к возможному росту числа заболевших из-за новой коронавирусной инфекции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Идет очень хорошая подготовка системы здравоохранения: хорошо рассчитали все койки, все необходимое. Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи – а мы знаем, что у 20% инфицированных начинается пневмония, и они нуждаются в кислороде – то все готово», – приводит слова Вуйнович ТАСС.

По имеющимся данным исследований, коронавирусная инфекция на данным момент вызывает осложнения, в том числе требующие дополнительной кислородной поддержки, примерно в одном из пяти случаев. При этом в первую очередь в группе риска находятся пожилые и люди, имеющие хронические заболевая.

По словам Вуйнович, в России соблюдают все рекомендации ВОЗ, которые позволят сдержать распространение коронавирусной инфекции. «Это значит – наблюдения за людьми, которые были в контакте [с носителями] или в зоне риска, и всех их контактов, массовое тестирование. <...> Изоляция с очень хорошими условиями, карантин. Кроме того, мы наблюдаем, как Москва начала так называемую social distance, чтобы снизить возможность людей принимать участие в массовых мероприятиях», – добавила она.

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