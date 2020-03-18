Коронавирус выработает в россиянах гражданское общество

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18 марта, среда  |  Последнее обновление — 19:17  |  vz.ru
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Российской экономике добавили защиты от китайского вируса

Государство поддержит пострадавших от вируса Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Банк России и правительство рассказали о мерах для поддержки бизнеса и граждан в условиях негативного влияния коронавируса на экономику. Если в 2008 году господдержка была оказана в первую очередь банковской системе, то на этот раз объектом помощи стали малый и средний бизнес. Компаниям этого сектора обещаны налоговые, кредитные и другие поблажки. Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Русский офицер отменил «смертный приговор» пионерам авиации

Константин Арцеулов застал и самые ранние самолеты, и начало космической эрыФото: Фотохроника ТАСС
Ровно сорок лет назад, 18 марта 1980 года, завершилась земная жизнь легендарного человека, одного из пионеров русской авиации – Константина Арцеулова. В отведенные ему восемьдесят восемь лет уместилась целая эпоха. Но самое главное – он впервые в мире создал методику предотвращения едва ли не самых частых авиакатастроф того времени. Как это произошло? Подробности...
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Черногория взяла в заложники тысячу россиян

Около тысячи российских туристов не могут покинуть Черногорию Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
Около тысячи российских туристов застряли в Черногории из-за местных властей, которые не дают лоукостеру «Победа» завершить эвакуацию россиян на родину. При этом туристы фактически остались на улице: их отказываются заселять в отели, а у некоторых из них заканчиваются жизненно важные лекарства. Для вылета российских туристов на родину местные власти выдвинули одно встречное условие. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус лишает Зеленского власти

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Власти Украины закрыли страну на карантин. Тем самым еще раз признали независимость ЛНР и ДНР, потерю Крыма и контроль их государства местными националистами. Если президент Зеленский не изменит ситуацию, то он рискует не досидеть до конца срока. Подробности...

Нам повезло. Мы жили в одно время с гением

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Эдуард Вениаминович жил красиво и помер красиво. В смысле, в подходящее время – когда рушится и глобализм, и капитализм, и общество потребления – все, что он ненавидел и с чем боролся. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Нам всем стоит повариться в собственных котелках

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пандемией – не повод, а скорее знак, что нам всем следует пересмотреть отношение к миграции. Не к мигрантам как к людям: люди всегда достойны человеческого отношения, а попавшие в беду – помощи и сочувствия. А к массовой миграции как социальному явлению. К ее причинам и последствиям. Подробности...
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    Когда появится вакцина от коронавируса

    Как защититься от коронавируса

    Обсуждение: 4 комментария

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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
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          • Буду держаться от него подальше

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              Коронавирус выработает в россиянах гражданское общество

              Изоляция, как ни парадоксально, поможет формированию общественных отношений в России   18 марта 2020, 19:00
              Фото: Петр Ковалев/ТАСС
              Текст: Елена Калашникова

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              Коронавирус, влекущий за собой самоограничения и самоизоляцию, поможет формировать в России то самое гражданское общество, о котором так много говорится. Не оппозиция, не кидание бутылок в ОМОН, не протестные шествия, не отвоевывание политзэков, а сидение на диване один на один со своей совестью станет точкой личностного роста для тех, у кого есть потребность в этом росте.

              Россия оказалась в уникальном положении, которым не успели воспользоваться западные страны. Вероятно, оно им было и не нужно. Зато очень нужно нам. Это возможность без разнарядки сверху определиться со своей гражданской позицией. Нам всем отгрузили свободы выбора столько, сколько Ельцин бывшим советским республикам отгрузил суверенитета. «Берите, сколько сможете проглотить». Только не все хотят тянуть этот груз, ожидая, что придет Большой Брат и строго укажет колею для движения.

              Несмотря на многочисленные вбросы, в России пока не объявлен карантин, не введен режим чрезвычайной ситуации. Есть рекомендации и масса вариантов действий внутри этих рекомендаций.

              Когда московская мэрия предложила вариант с возможностью самим определиться, уходить в самоизоляцию или нет, у многих случился коллапс сознания. Люди, привыкшие, что «мама всегда объяснит, проголодались они или замерзли», столкнулись с ситуацией, когда условная мама предложила, наконец, взять ответственность на себя и самому решать, чего ты хочешь – одеться или пообедать, сидеть в самоизоляции или гулять по торговым центрам.

              Тут и выяснилось, что дееспособные люди, бодро критикующие и мэра, и президента, скандирующие «мы здесь власть» и «дальше действовать будем мы», оказались не готовы к самостоятельности.

              Если мировые соцсети возмущались взрощенной паникой, в результате которой государства гробят свою экономику и вводят карантин, хотя «экономические последствия гораздо серьезнее, чем гибель даже тысячи пенсионеров», то российские комментаторы критиковали власть как раз за отсутствие требуемой паники: «почему не вводят жесткий карантин, всех волнует только экономика, а на жизни людей им плевать».

              На самом же деле люфт, который нам дает власть между объявленной пандемией и строгими полицейскими запретительными мерами – та самая возможность познать себя и определиться со своим взаимоотношением с людьми и миром. Эти несколько дней, недель – шанс не оскотиниться, когда для оскотинивания создана вкусная питательная среда.

              Легко быть сознательным и законопослушным, когда у дверей твоего подъезда стоит вежливый человек в форме и мягко советует не совершать ошибки, не выходить из дома.

              Другое дело, если власть тебе оставляет пространство для самостоятельного решения.

              Тренировочные проверки гражданской сознательности происходят обычно после терактов. Одни развозят людей бесплатно, специально бросая дела и приезжая помочь. Другие – задирают ценник, наживаясь на повышенном спросе. Сейчас, по сути, та же ситуация, но гораздо более растянутая во времени, и от того более наглядная.

              Онлайн-сервисы отменяют плату за подписку на свои программы обучения и развлечения. Но в той же Москве первые дни свободного посещения учебных заведений дали немыслимый прирост детей и подростков в торговых центрах и во дворах. Возможность учиться дистанционно была воспринята как халявные каникулы с походом по гостям и прочими развлечениями, в том числе бонусным обменом бациллами.

              Одни интернет-площадки заявили, что будут разрывать контракты с поставщиками, кто будет спекулировать на панике. Другие выставляют в продажу обычные медицинские маски по 100 рублей за штуку, тогда как в аптеке они же стоят от силы 10 рублей. Гель-санитайзер для обработки рук, которому в обычные дни красная цена 200 рублей, теперь продается в разы дороже. Инфракрасные термометры подскочили в цене до 20 тысяч рублей. Пока Роспотребнадзор и ФАС не вмешались, можно сделать массу интересных наблюдений и выводов.

              «Целители душ» тоже выступили весьма показательно. Большинство театров, музеев и прочих территорий искусства ушли на карантин, чтобы не искушать своих поклонников и не плодить вирус. Вернули деньги за проданные билеты и пожелали зрителям пережить время разлуки с прекрасным без потерь. Меньшинство решило поиграть в рынок. Мама, то есть власть, запретила собираться группами больше 50 человек? Но ведь глупую маму можно обмануть. И вот Театр.Док объявляет, что он не закрывается, а снижает количество мест до 40 человек. Безусловно, это очень находчивое решение. По той же схеме строят бизнес и кинотеатры Сети «Киномакс» и Объединенная сеть кинотеатров («Кино Окко», «Формула кино» и «Синема парк»), сообщившие, что не собираются закрываться, а лишь снижают число билетов на каждый сеанс до 50 штук.

              В конце концов, это лишь предложение. А воспользоваться им или нет, решает зритель. Против карантина также выступил и руководитель Коляда-театра. Николай Коляда назвал ограничительные меры «поразительной, невероятной, немыслимой» аферой и пообещал не снижать драматургического накала. Наверно, это тоже вопрос личных предпочтений – верить в коронавирус или фрондерствовать.

              В конце концов, в мире есть и ВИЧ-диссиденты, которые уверены, что никакого иммунодефицита не существует, и все это заговор биг фармы.

              С другой стороны, «Фейсбук» полон гневных постов про неоднозначное решение РПЦ привезти в Казанский собор Санкт-Петербурга частицу мощей Иоанна Крестителя, к которым тотчас же выстроилась длинная очередь из целевой аудитории коронавируса – людей старше 50 лет. И несмотря на то, что Церковь пообещала усилить санитарную обработку ковчега с мощами, диванные сатирики упражняются в острословии по поводу людей, которые верят в целительную силу святынь и самой РПЦ, подвергающей риску своих прихожан.

              Параллельно Театр.Док в своем официальном сообщении объясняет, почему продолжает продавать билеты на спектакли: «Врачи говорят, что позитивные эмоции помогают в укреплении иммунитета. Театр – то место, где наши зрители и наши актёры получают массу позитивных эмоций». И это объяснение по какой-то неведомой причине не вызывает глумления у тех же самых персонажей, которые только что высмеивали прихожан. Питерский депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский, например, требует «запретить прикладываться к православным мощам».

              Гораздо более интересные и осмысленные процессы идут на «земле», на самом простом человеческом уровне.

              В районных группа в соцсетях каждый день появляются объявления, где жители безвозмездно предлагают свои услуги тем, кто добровольно закрылся на карантин в квартирах. Особенно пожилым людям. Соседи готовы привезти продукты, вынести мусор и погулять с собакой. Жильцы ближайших друг к другу домов делятся лекарствами и дефицитными масками. Не торгуют, а именно делятся.

              Когда государство не стоит над людьми с домокловым мечом закона, мы можем увидеть тех, с кем мы соседствуем, во всей полноте. Когда поступки будут продиктованы совестью, а не страхом. Но большинство уже стонет, призывая государство натянуть поводок и решить за них, что делать.  


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