В России за сутки зарегистрировали 33 новых заболевших коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано 33 заболевших коронавирусом, общее число зараженных выросло до 147, сообщает оперштаб.

Новые заболевшие посещали неблагоприятные по коронавирусу страны в последние две недели, передает РИА «Новости».

«Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», – говорится в сообщении штаба.

Также оперативно установлены контактировавшие с заболевшими лица, их берут под наблюдение врачи, проводятся лабораторные исследования.

Из выявленных за сутки 31 человек находится в Москве, по одному – в Томской и Новосибирской областях, передает ТАСС.

Напомним, российские власти с целью защиты страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.