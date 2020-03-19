Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что в России нет повода для паники из-за ситуации с коронавирусом, страна справится с этой угрозой.

Мишустин заявил в ходе совещания правительства, что «многие люди только сейчас стали осознавать всю серьезность ситуации», однако «поводов для паники нет, Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире», передает ТАСС.

«Мы справимся с этой угрозой», – добавил он.

Премьер призвал граждан ответственно относиться к своему здоровью и максимально ограничить контакты с другими, так как «очень многое зависит от нас самих». В случае появления симптомов он привал «вызывать врача».

По его словам, меры, принимаемые против распространения коронавируса в России, могут быть скорректированы, «но исключительно с целью защиты здоровья наших граждан». Власти продолжат энергично бороться с распространением вируса.

«Мы принимаем проактивные меры, чтобы не допустить массового распространения вируса в нашей стране и снизить его влияние на экономику. Все они продуманы и абсолютно оправданы, проработаны и скоординированы на всех уровнях», – подчеркнул Мишустин.

При этом он добавил, что многое зависит от самих людей, от того, насколько ответственно они относятся к своему здоровью.

Премьер указал, что большую часть мероприятий по профилактике коронавируса необходимо исполнить уже на этой неделе: «На федеральном уровне создана система мониторинга за этой опаснейшей болезнью, и введен, соответственно, набор мероприятий по ее профилактике. Все необходимые поручения даны (...) Прошу максимально оперативно, в течение 24 часов, вносить необходимые документы в правительство, а аппарату правительства в такой же срок представлять эти документы мне на подпись».

Он отметил, что очень важно максимально быстро исполнять мероприятия по профилактике коронавируса на уровне регионов и муниципалитетов, передает РИА «Новости».

«Я дал соответствующее поручение федеральным органам власти и всем регионам создать оперативные ведомственные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий по единой форме», – сказал Мишустин, добавив, что российские медучреждения готовы к различным ситуациям развития ситуации с коронавирусом.

«Развернуто достаточное количество инфекционных коек, достаточно у нас аппаратов искусственной вентиляции легких, и при необходимости их число будет увеличено. Создан запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Медицинские организации готовы к различным сценариям», – добавил он.

Кроме того, тест-системы для диагностики коронавируса будут поставляться во все регионы страны, логистика поставок будет контролироваться.

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Ранее в правительстве не исключили усиления ограничительных мер на фоне коронавируса. Также там назвали коронавирус одним из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет.

Президент России Владимиру Путин заявлял, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем. Он подчеркивал, что официальные органы власти предоставляют «оперативную, максимально полноценную и абсолютно достоверную информацию».

Кроме того, в ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус выработает в россиянах гражданское общество.

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