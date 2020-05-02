Кто и зачем тиражирует нелепые слухи о коронавирусе

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2 мая, суббота  |  Последнее обновление — 21:03  |  vz.ru
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Трубоукладчик Газпрома поставит Америку перед сложным выбором

Скитания «Академика Черского» могут закончится войнойФото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Почти три месяца маршрут трубоукладчика «Академик Черский» приковывал пристальное внимание: судно три месяца запутывало следы и шло в сопровождении военных кораблей. Его скитания закончатся 4 мая в порту Калининграда. Теперь уже мало сомнений, что именно «Черский» достроит «Северный поток – 2». Зачем судно скрывалось, как быстро оно проложит трубы и что будет в случае новых санкций со стороны США? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Россия в День Победы выйдет петь на балконы

«Бессмертный полк» в этом году пройдет чуть ли не во фронтовых условияхФото: Валерий Матыцин/ТАСС
На онлайн-встрече с волонтерами президент Владимир Путин поддержал идею народного артиста СССР Василия Ланового – после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и спеть «День Победы». Эта акция станет символом того, что россияне даже в самоизоляции верны своему «генетическому культурному коду» – противостоять любой угрозе всем миром. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как Красная армия штурмовала Рейхстаг

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 2 мая 1945 года, наши предки овладели Рейхстагом. Взятие этого крупного и упорно обороняемого немцами здания попало на картины и в учебники, стало одним из самых узнаваемых символов Победы. Но почему Рейхстаг стал столь символичным? Как его брали? Чем пришлось за это заплатить? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

Андрей Манчук, политолог
Этот кризис подталкивает вперед давно назревшие перемены. Уродливые социальные диспропорции современного мира, разделенного на кучку миллиардеров и миллиарды нуждающихся людей, слишком очевидны, чтобы их можно было по-прежнему игнорировать. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

России пора работать на занятом американцами поле

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Что за экспортный продукт мы можем предложить нашим медиаколлегам, когда США им рассказывают о том, что они свободны, а мы несвободны, а свобода лучше, чем несвобода? Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
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          • С пониманием

          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

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          • Оставить все как есть

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              Кто и зачем тиражирует нелепые слухи о коронавирусе

              Фейки о коронавирусе превращаются в современный фольклор   2 мая 2020, 19:40
              Фото: Frank May/Global Look Press
              Текст: Андрей Резчиков

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              «Во время таких катастроф большое количество людей оказываются в состоянии, когда они понимают, что не могут контролировать свою жизнь. Они не знают, что произойдет в ближайшем будущем. Состояние полной неопределенности делает людей гораздо более восприимчивыми к конспирологическим теориям», – сказала газете ВЗГЛЯД социальный антрополог Анна Кирзюк. Она объяснила, почему Сеть наводняют самые немыслимые фальшивки, посвященные COVID-19.

              На этой неделе Верховный суд России объяснил применение статей УК о фейках про коронавирус. Уголовная ответственность за распространение сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, наступает в случае, если автор знал о ложности сообщений, но придал им достоверность.

              Вал лживых сообщений о коронавирусе в России появился в середине марта и этот поток продолжается до сих пор. В четверг Генпрокуратура признала фейком и потребовала ограничить доступ к сообщениям о том, что новый коронавирус якобы был создан в новосибирском научном центре «Вектор» и позже занесен в Китай. Ранее прокуроры обнаружили сайты с фейками о лекарствах и пропусках. А департамент здравоохранения Москвы недавно опровергал сведения о том, что пациенты с подозрением на коронавирус якобы вынуждены сами платить за лечение, если их госпитализировала не скорая помощь.

              Во вторник председатель комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич запустил сайт CoronaFake для борьбы с недостоверной информацией о COVID-19. Также в интернете создана и пополняется «Энциклопедия коронавирусных слухов и фейков», над которой работают профессиональные фольклористы и антропологи.

              О природе появления фейков и их влиянии на повседневную жизнь газете ВЗГЛЯД рассказала один из авторов энциклопедии, социальный антрополог, кандидат философских наук, научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Анна Кирзюк.

              ВЗГЛЯД: Анна Андреевна, в начале пандемии появлялось множество фейков о коронавирусе. Сейчас поток этих фейков сокращается?

              Анна Кирзюк: Фейков стало ни больше, ни меньше. Как появлялись, так и продолжают появляться. Это будет происходить до тех пор, пока не закончится пандемия и режим самоизоляции.

              ВЗГЛЯД: Почему во время различных социальных катастроф поток фейковых новостей и слухов увеличивается?

              А.К.: Во время таких катастроф большое количество людей оказываются в состоянии, когда они понимают, что не могут контролировать свою жизнь. Они не знают, что произойдет в ближайшем будущем. Состояние полной неопределенности делает людей гораздо более восприимчивыми к конспирологическим теориям, а также заставляет их репостить информацию, в истинности которой они сомневаются. Люди думают «а вдруг это правда» и пытаются предупредить других о «грозящей опасности».

              Анна Кирзюк Фото: (кадр из видео)
              Анна Кирзюк Фото: (кадр из видео)

              ВЗГЛЯД: Кто главный источник фейков?

              А.К.: Нет какого-то центра, какой-то злокозненной группы людей, которая сочиняет и запускает фейки в соцсети. Также нельзя сказать, что в появлении фейка виноват конкретный человек. Допустим, человек оставляет какой-то текст, пост в соцсети. Потом этот текст может трансформироваться в процессе передачи, обрастать новыми подробностями, потерять авторство. Скажем, человек услышал на автобусной остановке разговоры двух женщин о том, что в местной областной больнице сотни умерших, а власти якобы замалчивают это. Потом он пишет об этом в какой-нибудь соцсети сообщение, оно начинает «гулять» и обрастать новыми подробностями. Кто автор этого сообщения? Женщины, которые говорили на остановке, автор первого поста в соцсети или те люди, которые репостят фейк и добавляют комментарии? Тут невозможно говорить об авторстве.

              ВЗГЛЯД: То есть людям свойственно, тем более в кризисных условиях, обмениваться недостоверной информацией?

              А.К.: Конечно. Нет людей, которые, потирая руки, думают: «А вот посею я сейчас панику». Фейковую информацию в основном запускают из-за чувства обеспокоенности. В период потрясений, неопределенности потребность обмениваться текстами возрастает в разы. Когда есть ощущение присутствия снаружи неопределенной опасности – будь то вирус или возможные жесткие меры со стороны государства – у людей возникает настоятельная потребность оказаться в кругу своих.

              ВЗГЛЯД: Как в этом помогает фальшивые сообщения?

              А.К.: Тексты, которые циркулируют в группах знакомых, друзей, родственников, укрепляют ощущение того, что «мы вместе», «я не один» и «другие думают так же, как я». Это очень важная функция фейковых новостей и фольклора в целом. Запуская какой-то текст в паблик, человек как бы сверяет свои ощущения с ощущениями группы.

              Например, он призывает всех граждан запирать на ночь окна, потому что вертолеты начнут распылять в Москве дезинфицирующее вещество от вируса. Такой слух был популярен в середине марта. При этом сам автор сообщения может сомневаться в реальности этой новости, но он хочет удостовериться в своих подозрениях и понять, правда это или неправда. Ему интересно, что скажут его френды в «Вконтакте» или его коллеги из рабочего чата в WhatsApp. Если другие люди начинают верить этой новости, то он убеждается, что его подозрения были не напрасными.

              ВЗГЛЯД: Кроме «дезинфекции города» наверняка были и другие нелепые фейки?

              А.К.: Например, о зараженных коронавирусом бананах. В некоторых регионах России благодаря этому слуху даже снизились продажи бананов. Потому что люди всерьез верили в подобный способ заражения коронавирусом. Сейчас циркулирует очень много текстов с псевдомедицинскими советами о полезности питья горячей воды, о прикладывания имбиря или поедании щелочных продуктов – все эти действия, как многие верят, могут быть средствами лечения и профилактики коронавируса. Благодаря популярности таких псевдомедицинских советов цены на имбирь во многих городах взлетели в разы. Люди бросились скупать имбирь, думая, что он защищает от коронавируса.

              Распространение таких текстов выполняет сразу несколько очень важных психологических функций. Во-первых, оно дает людям иллюзию контроля: я знаю, откуда исходит опасность и могу предупредить окружающих. Во-вторых, распространение таких текстов позволяет человеку почувствовать, что он не один чувствует тревогу и беспокойство. Ну и в-третьих, распространяя такие тексты, человек может повысить свой статус в этой группе. Тот, кто предупредил об опасности, тот – молодец. Он делится с другими доступным только ему, но жизненно важным для всех знанием.

              ВЗГЛЯД: В чем разница между фейком и слухом?

              А.К.: Слухи и фейки могут быть идентичны по содержанию. Например, в каком-то городе ходят слухи о скором введении внутренних войск и объявлении комендантского часа. Люди пересказывают этот слух друг другу в магазинах, на остановках, соседям. В какой-то момент кто-то из носителей слуха делает псевдодокумент о том, что к Москве стягиваются войска. В этот момент слух становится фейком.

              ВЗГЛЯД: Что имеется ввиду под псевдодокументом? Сам пост в соцсети?

              А.К.: Нет, например, как бы на официальном бланке с печатями, подписями и другими формальными атрибутами излагается информация о скором введении комендантского часа. Могут приводиться ссылки на МВД, мэрию. Такой текст может составляться от лица правительства Москвы.

              Подделывается печать, подпись, исходящий номер, герб РФ. Это и есть фейковая новость на основе слуха.

              ВЗГЛЯД: Какие люди больше восприимчивы к фейковой информации?

              А.К.: У нас нет инструментов, чтобы выяснить, как разные группы пользователей реагируют на такие тексты. Но есть фольклористские исследования, показывающие, что ссылка на научные и медицинские авторитеты или на представителей власти – делают текст достоверным даже для образованной аудитории.

              В конце 80-х годов французский фольклорист Жан-Ноэль Капферер исследовал распространение так называемых вилльжуифских листовок, которые предупреждали о том, что некоторый набор пищевых добавок (они были обозначены цифровыми буквенными кодами типа Е221) опасен для жизни и вызывает рак. Документ был составлен якобы от лица клиники в городе Вильжуиф, которая специализировалась на лечении рака. Эти листовки скидывали в почтовые ящики, разбрасывали в магазинах. Капферер выяснил, что благодаря ссылке на вильжуифскую клинику эти листовки распространяли даже образованные люди - врачи, учителя. Ссылка на авторитет делает текст более достоверным.

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