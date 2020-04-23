Власти Москвы опровергли платное лечение от коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сведения о том, что пациенты с подозрением на коронавирус якобы вынуждены сами платить за лечение, если их госпитализировала не скорая помощь.

«В СМИ появились сообщения о том, что пациентам с подозрением на коронавирус придется самостоятельно оплачивать лечение в случае госпитализации не по скорой. Департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением», – передает РИА «Новости» сообщение департамента.

Медпомощь жителям должны предоставить бесплатно по полису ОМС, подчеркивается также, что при появлении любых симптомов ОРВИ или при подозрении на коронавирус нет необходимости самостоятельно добираться до медучреждения – нужно вызывать врача, для диагностики обратившись в специализированные амбулаторные центры, которые организованы на базе 47 городских поликлиник.

«Если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь. Если такой необходимости не окажется, то пациенту выдадут все необходимые лекарства, дадут рекомендации и будут наблюдать, как проходит лечение на дому», – сообщает департамент.

Напомним, за последние сутки в России подтвердили 4 тыс. 774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 тыс. 773 случая коронавируса.