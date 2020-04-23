В России подтвердили 4774 новых случая коронавируса

В России за сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом инфекции.

В штабе сообщили, что «за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4774 в 81 регионе, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений – 2282 (47,8%)», передает РИА «Новости».

Общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции достигло 62 773 (+8,2%) в 85 регионах.

Лидеры по количеству новых подтвержденных заражений за сутки: Москва – 1959, Московская область – 688, Санкт-Петербург – 191.

За сутки подтверждено 42 летальных случая, за весь период по России умерло 555 человек.

Также за последние сутки выписали 471 пациента, всего выздоровевших – 4891.

Накануне, 22 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5236. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась на 462 случая.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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