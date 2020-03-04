Из-за интернет-фейков вся жизнь становится фейковой

В соцсетях - точнее, сначала – в так называемых WhatsApp-чатах «мамочек» появилось аудио, в котором девушка просит «максимально распространить информацию, раз наше Правительство не хочет нас информировать об этом. Просочилась информация о том, что в Москве 20 ТЫСЯЧ заболевших коронавирусом».

Формулировки – все по канонам пропаганды: «Ходим в масках! Не ходим в местах скопления людей! Никуда не ездим! Бережем друг друга и запасаемся продуктами. Говорят, что будут пустые магазины. Информация более чем достоверная».

В общем, тысячи трупов и десятки тысяч больных – только в Москве. Но это были еще «цветочки».

«Ягодками» стали радовать позже, когда уже третий самолет на территории России посадили из-за «угрозы». Сначала – рейс из Владивостока в Москву внепланово приземлился в Хабаровске из-за поступившего анонимного сообщения с угрозой. Затем – лайнер Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Потом – самолет рейса Москва-Цюрих вернулся в Шереметьево.

Утверждаю, что все это делается сознательно – и по специальному темнику. И здесь я бы хотел немного порассуждать о «минированиях».

Смотрите: в январе только за один день было «заминировано» свыше 700 московских объектов; из-за поступивших угроз пришлось эвакуировать около 16 тысяч человек. Волна лжеминирований продолжилась в столице в феврале: только за один день, 4 числа, неизвестные угрожали заложенными взрывными устройствами на территории свыше 1,5 тысяч объектов.

Что касается первой зимней волны, то ФСБ вычислила один источник: сообщения шли через нидерландский почтовый сервис Startmail.com, специализирующийся на шифровании данных клиентов и «защите от тотальной слежки». Но, как только доступ к нему закрыли, на следующий день лжеминер разослал письма через швейцарский Protonmail от имени Mr. Bortnikov.

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С конца ноября через Startmail письма с угрозой взрыва получили более 16 тысяч социальных объектов (школы, детские сады, больницы и так далее) и судов в 16 регионах России. За этот период в одной только Москве эвакуировали 1,5 миллиона человек.

И что? И ничего!

С одной стороны, хорошо – угрозы не подтвердились. С другой – мы видим технологию, при которой можно безнаказанно наносить ущерб экономике, вызывая при этом панические настроения у людей.

Кстати, по моей информации, в России давно призывают ПАСЕ, ООН, ОБСЕ и ОДКБ объединить усилия в разработке мер против подобного «технологического терроризма». В ответ – тишина.

Что делать? Внедрять системы распознавания речи. Помните, как недавно «минировали» различные объекты по телефону, и какой ущерб экономике регионов и стране в целом все это наносило? Оказалось, что посредством СОРМ удавалось лишь установить звонящего субъекта, но не предотвратить подобные звонки. И тут бы системы, о которых я говорю, ой как бы пригодились.

В Китае, к примеру, системы распознавания речи сразу адаптируют под задачи обеспечения правопорядка. Там стартап iFlytek нашел поддержку государства. Как это теперь работает: благодаря искусственному интеллекту, который распознает голос, в случае совпадения с частотами находящегося в базе мошенника, вызов автоматически прекращается; данные же сохраняются – и передаются правоохранителям.

Ну а пока – в рамках моей авторской концепции «пугать новыми информационными угрозами для гражданского общества» скажу, что в скором времени россиян может ждать настоящая эпидемия телефонного спама с предложениями покупки недвижимости и разных товаров.

С конца прошлого года у маркетологов (пока, в основном, риелторских компаний) стремительно набирает популярность технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. После чего людей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке. При этом все это нарушает не только покой граждан, но и сразу два закона – «О персональных данных» и «О рекламе».

Специалисты по кибербезопасности сетуют, что подобная нелегальная практика распространяется из-за того, что россияне не жалуются в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), потому что не понимают, каким образом нарушаются их права.

Что ж, будем просвещать. И здесь крайне важна роль общественно-государственного партнерства, направленного на повышение уровня цифровой грамотности россиян. Если представители интернет-сообщества, IT-специалисты, органы власти и бизнеса объединятся для обеспечения безопасности граждан в Интернете, результаты обязательно будут.