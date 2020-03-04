Из-за интернет-фейков вся жизнь становится фейковой

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4 марта, среда  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
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Санкции научат Россию делать мощные турбины

«Силовые машины» хотят без Siemens создать с нуля отечественную газовую турбину большой мощностиФото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские «Силовые машины» разорвали многолетнее партнерство с немецким Siemens, чтобы самостоятельно создать полностью отечественную газовую турбину большой мощности. Там не верят в обещание немцев на 100% локализовать свои турбины в России. Тогда как полностью российский проект может дорого обойтись бюджету. Какой путь будет правильным для энергетической безопасности России и ее стабильности? Подробности...
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«Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

Владимир Путин и Дональд Трамп уже договорились как минимум об одной встрече этой осеньюФото: AP Photo/Susan Walsh/ТАСС
В сентябре в Нью-Йорке пройдет первая в истории встреча руководителей стран «большой пятерки» – постоянных членов Совбеза ООН. Это можно прогнозировать с почти стопроцентной вероятностью после того, как предложенную Владимиром Путиным идею встречи глав великих держав поддержал Дональд Трамп. Впрочем, еще одна, неформальная, встреча «большой пятерки» может состоятся раньше. Подробности...
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Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию

Польские уланы собирались воевать не против Германии, а против более слабых соседейФото: AP/ТАСС
Агрессивная политика Польши, загадочная апатия Чехословакии, вмешательство Соединенных Штатов в лице основателя клана Кеннеди – обо всем этом советские дипломаты телеграфировали в Москву накануне начала Второй мировой войны. Из расшифрованных документов видно, как СССР пытался помочь тем, кто в итоге стал жертвой нацистов – и как Советскому Союзу мешали. Подробности...
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Киев запустил телеканал для «заблудших украинцев»

Новый телеканал пытается намекнуть жителям Донбасса, что их дом где-то в другом местеФото: www.nrada.gov.ua
С 1 марта у жителей ДНР, ЛНР и Крыма стало на одно развлечение больше. Позаботились об этом в Киеве, запустив вещание телеканала, ориентированного на жителей неподконтрольной Украине территории. Предполагается, что украинская телепропаганда поспособствует возвращению Донбасса под власть Киева. Сработает ли этот метод? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Из-за интернет-фейков вся жизнь становится фейковой

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Что делать? Внедрять системы распознавания речи. Помните, как недавно «минировали» различные объекты по телефону, и какой ущерб экономике регионов и стране в целом все это наносило? Подробности...

Вашингтон одержал унизительную победу в Афганистане

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп заключил сделку с «Талибаном». Выгодную для США и проблемную для многих других – то есть тех, чье мнение Трампа не волнует. В том числе и для Москвы. Подробности...
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Украина рискует получить две войны

Дмитрий Родионов, политолог
Пока Запад не дает добро на окончательное расчленение Украины. Но все может измениться одномоментно. Тем, кто уверен, что Польша забыла про Львов, советую съездить туда и пообщаться на эту тему с простыми людьми. Подробности...
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              Александр Малькевич
              президент Фонда защиты национальных ценностей
              		 4 марта 2020, 09:06

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              В соцсетях - точнее, сначала – в так называемых WhatsApp-чатах «мамочек» появилось аудио, в котором девушка просит «максимально распространить информацию, раз наше Правительство не хочет нас информировать об этом. Просочилась информация о том, что в Москве 20 ТЫСЯЧ заболевших коронавирусом».

              Формулировки – все по канонам пропаганды: «Ходим в масках! Не ходим в местах скопления людей! Никуда не ездим! Бережем друг друга и запасаемся продуктами. Говорят, что будут пустые магазины. Информация более чем достоверная».

              В общем, тысячи трупов и десятки тысяч больных – только в Москве. Но это были еще «цветочки».

              «Ягодками» стали радовать позже, когда уже третий самолет на территории России посадили из-за «угрозы». Сначала – рейс из Владивостока в Москву внепланово приземлился в Хабаровске из-за поступившего анонимного сообщения с угрозой. Затем – лайнер Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Потом – самолет рейса Москва-Цюрих вернулся в Шереметьево.

              Утверждаю, что все это делается сознательно – и по специальному темнику. И здесь я бы хотел немного порассуждать о «минированиях».

              Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

              Смотрите: в январе только за один день было «заминировано» свыше 700 московских объектов; из-за поступивших угроз пришлось эвакуировать около 16 тысяч человек. Волна лжеминирований продолжилась в столице в феврале: только за один день, 4 числа, неизвестные угрожали заложенными взрывными устройствами на территории свыше 1,5 тысяч объектов.

              Что касается первой зимней волны, то ФСБ вычислила один источник: сообщения шли через нидерландский почтовый сервис Startmail.com, специализирующийся на шифровании данных клиентов и «защите от тотальной слежки». Но, как только доступ к нему закрыли, на следующий день лжеминер разослал письма через швейцарский Protonmail от имени Mr. Bortnikov.

              С конца ноября через Startmail письма с угрозой взрыва получили более 16 тысяч социальных объектов (школы, детские сады, больницы и так далее) и судов в 16 регионах России. За этот период в одной только Москве эвакуировали 1,5 миллиона человек.

              И что? И ничего!

              С одной стороны, хорошо – угрозы не подтвердились. С другой – мы видим технологию, при которой можно безнаказанно наносить ущерб экономике, вызывая при этом панические настроения у людей.

              Кстати, по моей информации, в России давно призывают ПАСЕ, ООН, ОБСЕ и ОДКБ объединить усилия в разработке мер против подобного «технологического терроризма». В ответ – тишина.

              Что делать? Внедрять системы распознавания речи. Помните, как недавно «минировали» различные объекты по телефону, и какой ущерб экономике регионов и стране в целом все это наносило? Оказалось, что посредством СОРМ удавалось лишь установить звонящего субъекта, но не предотвратить подобные звонки. И тут бы системы, о которых я говорю, ой как бы пригодились.

              В Китае, к примеру, системы распознавания речи сразу адаптируют под задачи обеспечения правопорядка. Там стартап iFlytek нашел поддержку государства. Как это теперь работает: благодаря искусственному интеллекту, который распознает голос, в случае совпадения с частотами находящегося в базе мошенника, вызов автоматически прекращается; данные же сохраняются – и передаются правоохранителям.

              Ну а пока – в рамках моей авторской концепции «пугать новыми информационными угрозами для гражданского общества» скажу, что в скором времени россиян может ждать настоящая эпидемия телефонного спама с предложениями покупки недвижимости и разных товаров.

              С конца прошлого года у маркетологов (пока, в основном, риелторских компаний) стремительно набирает популярность технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. После чего людей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке. При этом все это нарушает не только покой граждан, но и сразу два закона – «О персональных данных» и «О рекламе».

              Специалисты по кибербезопасности сетуют, что подобная нелегальная практика распространяется из-за того, что россияне не жалуются в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), потому что не понимают, каким образом нарушаются их права.

              Что ж, будем просвещать. И здесь крайне важна роль общественно-государственного партнерства, направленного на повышение уровня цифровой грамотности россиян. Если представители интернет-сообщества, IT-специалисты, органы власти и бизнеса объединятся для обеспечения безопасности граждан в Интернете, результаты обязательно будут.


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