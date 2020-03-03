Пранкеров заподозрили в нагнетании истерии вокруг коронавируса в России

В российских соцсетях и Telegram-каналах начали активно распространяться слухи о тысячах заболевших коронавирусом, информацию о которых якобы «скрывают власти». Акция носит спланированный характер, а ее участники уже вычислены, сообщил источник в силовых структурах.

В соцсетях и мессенджерах распространяются две похожие записи голосового сообщения женщин, которые якобы предупреждают знакомых о массовых заболеваниях в столице, передает Ura.ru.

«В Москве 20 тыс. заболевших коронавирусом. Ходим в масках, бережем наших близких», – сообщает одна их них.

Также автор сообщения предлагает запасаться продуктами. «Информация более, чем достоверная. В Италии передают о том, что у нас заболевшие, у нас не передают», – говорит женщина.

Похожие сообщения появляются в родительских чатах.

«Есть инфа, что везде по больницам привезли реактивы берут анализы и увозят куда-то на Графский. Никаких других подтверждений собрать не удалось, но инфы для подумать мне хватило. Почему в Италии все говорят о зараженных в России, а у нас твердят, что их нет в России? Для паники достаточно будет одной новости и магазины будут пустые. И я уверен на 99% что так и случится чуть позже», – написал некий Роман Ковалев в комментарии к одному из постов Facebook. На вопрос журналистов, откуда у него информация о зараженных, он не ответил.

По данным источника в правоохранительных органах, распространяют подобные сообщения одни и те же лица, личность которых уже известна: «При рассылке использовались те же технологии и номера, что и при массовом ложном минировании школ и торговых центров».

Например, одним из таких «встревоженных московских родителей» оказалась жительница Саранска.

Гендиректор и основатель Group-IB Илья Сачков заявил, что был выявлен информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении короновирусом москвичей, сейчас специалисты компании анализируют информацию об этом.

«В основном, информационная атака распространяется через ботов в ВК, а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах», – отметил он.

По данным экспертов, информация целенаправленно распространяется на самую восприимчивую аудиторию: группы в мессенджерах при детсадах, школах («группы мам»), форумы мам и других.

«На сегодня зафиксировано более 9 тыс. 172 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки. Предположительно, цель данных провокационных действий – усиление панических настроений среди москвичей», – резюмировал Сачков.

Эксперт Group-IB уточнил также, что распространению способствовали и обычные пользователи сети, которые делали репосты и невольно становились распространителями ложных слухов.

Психолог Светлана Прель считает, что вбрасываемое голосовое сообщение носит постановочный характер.

«Открыто используются техники НЛП. В самом начале даются четкие указания: «ходим в масках», «закупаем продукты», «распространять информацию» и так далее. Чтобы сообщение принималось за истину, без возможности элементарного критического анализа, надо добавить таинственности, что успешно в послании и демонстрируется: «информация более чем достоверная», но источник не указывается», – отмечает эксперт.

Она подчеркнула, что в случае, когда люди откровенно пытаются ввести в заблуждение и им неведомы точные цифры, то, как правило, эти цифры округляются.

«Сообщение является чистой провокацией, в которой заключены ложные посылы, целью которых является вызвать панику и внести дисгармонию в обществе, так как в состоянии повышенной тревоги и панических атак легче управлять обществом», – резюмирует психолог.

Технически невозможно скрыть диагнозы нескольких тысяч человек, поскольку в этом случае о болезни знают в разы больше людей, уверен научный журналист, автор книги «Максимальный репост» Борислав Козловский.

«Представьте себе: если у нас есть 20 тыс. заболевших – через руки скольких врачей они прошли, сколько людей было в курсе в каждой из больниц, включая медперсонал, который не давал специальных подписок о неразглашении, и сопоставьте эту цифру с 20 тыс.», – пояснил он.

Журналист отметил, что сокрытие сработало бы с «сотней заболевших», которые оказались в одной больнице, но не с тысячами людей по всей Москве.

Татьяна Шукакидзе – одна из мам, оказавшаяся в родительском чате, куда было вброшено сообщение о якобы заболевших коронавирусом, – призналась, что сообщение слышала, но всерьез его не восприняла.

«У меня четыре ребенка и соответственно четыре чата, в которые бесконечно падают сообщения. Когда слушаешь подобное – никакого доверия это не вызывает. Да и страха не вызывает, потому что во все времена были вирусы, все виды гриппа и надо просто быть бдительным», – сказала женщина.

Другая участница того же чата Юлия ответила еще лаконичнее: «Приняла (сообщение о заболевших) к сведению, как и любую информацию. Специальные меры вряд ли предпринимать буду, но, может, оксолиновую мазь детям куплю».

Отметим, что на сайте coronavirus-monitor.ru, где фиксируется вся официальная информация о заболевших, сообщается о пяти выявленных в России случаев заболевания. Сервис онлайн-мониторинга распространения коронавируса 2019-nCoV Исследовательского центра системных наук и инженерии американского университета Джонса Хопкинса говорит о двух подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в России.

Эксперты считают, что публикации нацелены на создание из-за коронавируса паники среди россиян. Они, в частности, публикуются украинскими ресурсами и отдельными пользователями, а также прибалтийскими и западными СМИ. Эти издания публикуют сообщения с одинаковыми тезисами: что в России якобы нет нужных лекарств, стране угрожает эпидемия, а распространение вируса ударит по экономике.

В российских соцсетях распространением подобной информации в частности занимаются паблики под брендом «Команда Навального». Затем «паническими» публикациями активно делятся пользователи, описание профиля которых позволяет говорить о том, что они находятся на Украине.

Украинские пользователи также активно пытаются сеять панику в русскоязычном сегменте Twitter: они призывают россиян «бежать» и утверждают, что массовые мероприятия 9 мая станут идеальным средством распространения коронавируса.

Другая технология – распространение ссылок на подобные материалы через региональные чаты в мессенджере Telegram. Так, например, пользователь соцсетей Олег Игнатенко оставил идентичные сообщения с призывом «валить из города и страны» из-за коронавируса в региональных чатах Тюмени, Кирова, Томска, Магнитогорска, Краснодара, Рязани.

Отметим, что подобные вбросы – не редкость. Ранее украинский пранкер Евгений Вольнов запускал вброс о «300 погибших» в Кемерово во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

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