Россия и Япония перешли на переговоры по электронной почте из-за коронавируса

Москва и Токио из-за угрозы распространения коронавируса отменили встречу по теме безвизовых визитов на южные Курилы и решили проводить контакты с помощью электронной почты.

Инициатива вести переговоры по электронной почте принадлежит российской стороне, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

В Японии выразили опасение, что коронавирус может помешать визитам бывших жителей южных Курил на эти острова. В агентстве добавили, что план будет согласован между странами в середине марта.

Телеканал NHK уточнил, что в Японии зафиксировано 986 случаев заражения коронавирусом, 706 из которых – с карантинного лайнера Diamond Princess. Всего умерло 12 человек, включая шестерых с этого судна.

Число жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 31, достигнув 2 тыс. 943 человек, за это же время из больниц выписаны почти 2,8 тыс. человек, всего выздоровели более 47,2 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80,1 тыс. человек.

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