Число жертв коронавируса в Китае за сутки возросло на 31, вылечились 2,8 тыс.

Число жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 31, достигнув 2 тыс. 943 человек, за это же время из больниц выписаны почти 2,8 тыс. человек, всего выздоровели более 47,2 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80,1 тыс., сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Все случаи летальных исходов были зарегистрированы в провинции Хубэй, из них 24 – в Ухане. Число зараженных в Хубэе возросло на 114. Из местных медучреждений были выписаны более 2,4 тыс. человек, передает ТАСС.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заверил, что власти Китая внимательно следят за ситуацией, призвав не поддаваться панике.

«У нас очень открытый подход в сотрудничестве с другими странами. Как вы могли заметить, количество заболеваний в Китае постепенно снижается, и мы готовы делиться нашим опытом и информацией по борьбе с эпидемией с другими странами. Мы надеемся, что сможем этим им помочь», – сказал дипломат.

Он также сообщил, что Совет Безопасности ООН не планирует проводить встречу для обсуждения ситуации с распространением коронавируса. «Совет Безопасности в первую очередь занимается геополитическими вопросами, так что вопросы здравоохранения не входят в наш мандат», – разъяснил постпред Китая при ООН.

Отметим, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заражения новым коронавирусом за пределами Китая зафиксированы в 64 странах. За сутки число подтвержденных заражений за пределами Китая увеличилось на 1 тыс. 598 и достигло 8 тыс. 774 случаев. Общее число смертей – 128, за сутки от COVID-19 скончались 24 человека, передает РИА «Новости».

Накануне в китайском Ухане закрыли временный госпиталь из-за нехватки пациентов.

Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что в России ситуация с распространением нового коронавируса COVID-2019 находится под контролем.

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