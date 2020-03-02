Временный госпиталь закрыли в Ухане из-за нехватки пациентов

На фоне сокращения числа больных новым типом коронавируса Covid-19 в очаге эпидемии, городе Ухане, закрыли один из временных специализированных госпиталей, сообщили СМИ.

Сообщается, что 1 марта из временной больницы в районе Цзяокоу выписали 34 выздоровевших пациентов, а оставшихся 74 перевели в другие медучреждения, передает РИА «Новости».

После того как последние пациенты были переведены, больница перешла в режим отдыха и больше не будет принимать больных.

Ранее в понедельник сообщалось, что число жертв нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 42 человека, достигнув 2 тыс. 912 человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80 тыс., более 44,4 тыс. человек выздоровели.

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