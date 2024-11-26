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    26 ноября 2024, 11:00 • Экономика

    Почему сделка ОПЕК+ может развалиться из-за Казахстана

    Казахстан может спровоцировать обвал цен на нефть

    Почему сделка ОПЕК+ может развалиться из-за Казахстана
    @ REUTERS/Maxim Shemetov

    Tекст: Ольга Самофалова

    Сделка ОПЕК+ может развалиться в 2025 году либо из-за внешних врагов, в первую очередь США, либо из-за внутренних – а именно из-за Казахстана, считает Запад. Почему Казахстан может стать проблемой для ОПЕК+? И стоит ли картелю опасаться еще и нового президента США Дональда Трампа?

    В 2025 году у ОПЕК+ будет много врагов, которые могут добиться развала сделки картеля. С одной стороны, есть внешний враг в виде Дональда Трампа, который поддерживает нефтяную отрасль США, от которой ждут роста добычи. С другой стороны, имеется внутренний враг – Казахстан, пишет Bloomberg.

    Казахстан вложил 45 млрд долларов в расширение крупнейшего нефтяного месторождения в стране – Тенгиз. И спустя 10 лет этот проект будет готов в 2025 году. На полной мощности здесь можно будет добывать около 260 тыс. баррелей в день с середины следующего года. На первый взгляд объем небольшой, но он равен примерно четверти ожидаемого увеличения мирового спроса на нефть в следующем году. В итоге Казахстан может нарастить добычу нефти до рекордных 2 млн баррелей в день в следующем году.

    Однако ее квота не дает возможности так увеличивать добычу в рамках сделки ОПЕК+. Организация хотела начать постепенно наращивать добычу с сентября, однако от этой идеи пришлось отказаться из-за падения цен на нефть вплоть до января 2025 года. При этом картель планирует обсудить дальнейшую заморозку роста добычи. Цены на нефть и так упали до 75 долларов за баррель, и это несмотря на неспокойную обстановку на Ближнем Востоке. Внутренние распри могут еще больше ударить по ценам на нефть.

    «Если Казахстан хочет добывать на Тенгизе столько, сколько хочет, то тогда он должен сократить добычу на аналогичный объем на других своих месторождениях. Если Казахстан этого не сделает и будет демонстративно нарушать квоты, то это действительно может подорвать сделку ОПЕК+. Казахстан довольно крупный игрок, и если он будет игнорировать сделку или решит выйти из ОПЕК, то другие члены организации тоже могут последовать его примеру», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    В прошлом году из ОПЕК+ вышла Ангола, которая отказалась сдерживать свою добычу и хотела больше зарабатывать. Но тогда сделку ОПЕК+ удалось удержать. Однако пример Казахстана может оказаться заразительным.

    «Для России лишаться части доходов из-за сокращения добычи нефти болезненно. У нас остаются большие социальные и оборонные расходы, которые мы не можем сейчас снизить, дефицитный бюджет.

    То есть России, с одной стороны, тоже непросто соблюдать сделку. С другой стороны, если ее отменят, будет еще хуже. Развал сделки ОПЕК+ приведет к резкому обвалу цен на нефть на мировом рынке в районе 30–40 долларов за баррель»,

    – говорит Юшков.

    По его словам, опасен не сам факт того, что Казахстан нарушит сделку, а именно страхи того, что из-за этого развалится вся сделка ОПЕК+. Именно эти страхи будут отыгрывать трейдеры понижением цен на нефть.

    При этом есть ожидания, что при новом президенте США Дональде Трампе, который поддерживает нефтяную отрасль, существенно вырастет добыча нефти, и ОПЕК+ придется не просто отказаться от желаемого повышения, а опять начать снижать объемы добычи. И это, конечно, тоже будет вызывать недовольство у членов ОПЕК и может вылиться в развал сделки.

    «Участники ОПЕК+ потенциально могут выкатить быстро на рынок порядка 4 млн дополнительных баррелей в сутки, что обрушит цены на мировом рынке», – говорит Юшков.

    Однако, по его мнению, угроза со стороны американской нефти преувеличена. «Во-первых, президент США не решает, сколько нефти будет добываться в стране. Если посмотреть историю добычи США, то добыча нефти увеличилась в основном при президентах-демократах. Например, при самом «зеленом», как его называют, президенте США Бараке Обаме отмечается самый большой скачок роста объемов добычи нефти. Второе заблуждение состоит в том, что сами США якобы не пострадают от падения цен. На самом деле себестоимость добычи у них довольно высокая. Многие участки станут просто нерентабельными, если цена на нефть упадет в район 60 долларов за баррель. Зачем нефтяным компаниям США увеличивать добычу и вставать на грань рентабельности, если можно сейчас добывать меньше и зарабатывать больше?» – отмечает эксперт ФНЭБ.

    По его словам, если вдруг ОПЕК+ распадется по каким-то причинам и цена на нефть упадет, то первыми, кто снизит добычу в ближайшие месяцы, будут США из-за особенностей экономики их сланцевых проектов. Американцам проще остановить буровые, чем генерировать убытки. В США буровые установки довольно легко и без последствий закрываются и не менее легко вновь запускаются.

    Пока эксперты делают ставку на то, что ОПЕК+ сможет договориться внутри со всеми своими членами, и развала сделки все-таки удастся избежать.

    «В рядах ОПЕК время от времени возникают противоречия, чаще всего страны хотят отстоять свои квоты либо же нарушают их по тем или иным причинам. Так, в 2023 году от картеля откололась Ангола с долей добычи около 4%, но это не вызвало нарушения устойчивости организации или сильной реакции мировых цен. У Казахстана доля даже меньше, и, соответственно, влияние возможных коллизий на нефтяной рынок может оказаться соразмерным. Впрочем, далеко идущие выводы делать было бы преждевременно. Все спорные вопросы, включая тему квот, в ОПЕК урегулируются переговорным путем, и вероятно, что пространство для компромисса сохраняется», – считает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    Что касается США и Трампа, то пока, несмотря на разговоры о наращивании нефтедобычи с 2025 года, экономических причин для реализации такого сценария эксперт не видит. Более того, президентство Трампа может даже помочь ценам на нефть подрасти.

    «Давление США может усилиться на иранский и венесуэльский экспорт, что будет иметь повышательный эффект на цены. В то же время вероятный торговый и геополитический нажим Вашингтона на Пекин может ухудшить спрос на сырье в Китае, и это, напротив, будет давить на нефтяные котировки», – заключает Шепелев.

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