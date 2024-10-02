Запад манипулирует ценами на нефть ради собственной выгоды

Tекст: Ольга Самофалова

Цены на нефть показывали удивительную стойкость. Во вторник с утра они падали на 2% – до почти 70 долларов за баррель, игнорируя уже начавшийся серьезный конфликт на Ближнем Востоке после убийства Израилем в пятницу главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Только к вечеру ситуация изменилась: рынок уже не мог игнорировать уже не просто конфликт, а начало боевых действий. К вечеру Brent впервые с 24 сентября подскочила до 75 долларов за баррель. Мировые цены подскочили более чем на 4%, как только армия Израиля сообщила о запуске ракет из Ирана в сторону страны. Ближе к ночи Израиль сообщил, что Иран запустил примерно 180 баллистических ракет по израильской территории, большинство из которых было перехвачено Армией обороны Израиля.

На самом деле цены на нефть должны были подскочить еще как минимум на прошлой неделе, когда Израиль усилил свои военные атаки, нанося удары, в результате которых были убиты лидеры «Хезболлы» и ХАМАС в Ливане, а также поражены цели хуситов в Йемене. Эти три группировки поддерживаются Ираном. Но мировые рынки удивительным образом игнорировали эти новости. Хотя обычно этого было достаточно для роста котировок.

Через Ормузский пролив проходит от 10% до 20% всей нефти в мире, а также порядка 20% всего сжиженного природного газа (СПГ). Военные действия на Ближнем Востоке создают риски перекрытия Ормузского пролива или попадания в него ракет и остановки прохода судов с нефтью и газом через эту артерию. Это моментально создает дефицит сырья на мировом рынке и взлет цен как на нефть, так и на СПГ. Поэтому удивительно, что рынки ждали пуска аж 180 ракет, чтобы отыграть рост цен, и были так спокойны все эти дни явного нарастания напряжения.

В последние месяцы нефть в целом стоила довольно низко.

«В мире происходит много разных событий, но рынок почему-то замечал только те события, которые подталкивали цены на нефть вниз, но не замечал те, что могли бы поднять котировки.

Потому что Bloomberg и Reuters раздували те истории, которые толкали нефтяные цены вниз. Почему? Я думаю, что это подготовка к выборам в США. Западная пресса в основном на стороне демократов, которым важно, чтобы цены на нефть пошли вниз, и тогда стоимость топлива на внутреннем рынке США снижается. А у избирателей США есть такое мнение, что если бензин дешевеет – значит, демократы хорошо руководят. Это инструмент, с помощью которого можно побеждать на выборах в США. А Харрис и Трамп идут прям вровень, согласно опросам, поэтому любой инструмент для борьбы важен», – рассуждает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

А Financial Times со ссылкой на источники выпустила странную статью о том, что Саудовская Аравия якобы решила изменить свою стратегию. Якобы Эр-Рияд больше не хочет сокращать добычу ради поддержания высоких цен на нефть, что теперь важна не цена, а объемы, чтобы не уступать долю рынка конкурентам. Якобы у саудитов нашлись некие альтернативные финансы, чтобы пережить период низких цен на нефть.

Для рынка это сразу был сигнал: если саудиты прекратят сдерживать свою добычу, то цены пойдут вниз – значит, сейчас надо продавать фьючерсы на нефть, пока они не стали еще дешевле, поясняет эксперт. Однако Игорь Юшков сомневается, что Саудовская Аравия за пару недель смогла так кардинально поменять свою позицию. Потому что планируемое ранее повышение добычи на октябрь было перенесено как раз ради того, чтобы поднять цены на нефть и не дать им дальше падать.



«Также рынок не заметил, что часть властей Ливии фактически остановила добычу и экспорт нефти, так как западная пресса уверяла, что скоро будут достигнуты договоренности. И не заметила, что ураган в Мексиканском заливе остановил 70 добычных установок. Это просто не освещалось в прессе. Наконец, западные СМИ не заметили понижения ставки ФРС США, хотя это означает, что большая денежная масса поступает в том числе на сырьевые биржи и тратится на скупку нефтяных фьючерсов. Например, в 2008-2009 годах, когда были сверхнизкие ставки ФРС, цены на нефть подскочили выше 100 долларов за баррель. А в этот раз никто ничего не заметил. Зато западная пресса не устает повторять, что экономическая ситуация в Китае ухудшается, и он будет меньше потреблять сырья. Поэтому я считаю, что это была политическая история манипулирования рынком, чтобы снизить цены на нефть», – считает Юшков.

Тот факт, что рынок не смог игнорировать ракеты, пущенные Ираном, конечно, не понравится США и демократам.

Прогнозировать цены на нефть, учитывая столь сильное политическое влияние, довольно сложно. Однако вице-премьер России Александр Новак 30 сентября уверенно заявил, что цены на нефть восстановятся в районе 80 долларов за баррель. «Я не вижу каких-то проблем в том, что в течение последних нескольких недель цены волатильны. Мы это наблюдаем всегда, это происходит на протяжении всех периодов. Я уверен, что они придут в норму», – сказал Новак. Он говорит, что цены сложно спрогнозировать, но есть соглашение ОПЕК+, которое действует. Оно может быть продлено и после 2025 года в тех или иных параметрах, если ситуация на мировом рынке нефти будет требовать этого, говорит Новак.

Он считает ОПЕК+ эффективным инструментом, который помогает сглаживать волатильность на рынке. Если бы не было сделки ОПЕК+, то наблюдали бы очень сильные колебания на рынке.

Вполне возможно, что вернемся к 80 долларам за баррель, соглашается Юшков.

«Закончим 2024 год в диапазоне 75-85 долларов за баррель Brent. А в 2025 году вполне могут и на 90 долларов сходить котировки Brent, так как на фоне смягчения денежно-кредитных политик мировых ЦБ темпы роста глобальной экономики начнут ускоряться, а значит, и спрос на углеводороды возрастет»,

– говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. По его словам, если потребуется, то Россия примерно в декабре пойдет на сокращение уровня добычи нефти или объемы ее экспорта для поддержания мировых цен на черное золото, так как это в первую очередь в ее интересах.

«Думаю, что после ноябрьских выборов в США, цена на нефть перестанет испытывать политическое давление и подрастет. Если она укрепится на уровне выше 80 долларов за баррель, то через месяц-два после этого ОПЕК+ примет решение все-таки увеличить объем производства, что может толкнуть цены на нефть ниже 80 долларов. Стабильных цен в ближайшее время мы, наверное, не увидим», – заключает Юшков.