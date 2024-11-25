Пожар на складе на юге Москвы полностью потушен

Рогов: Освобождение Великой Новоселки ускорит наступление в Запорожской области

Tекст: Анастасия Куликова

«Времевское направление сегодня, по сути, можно называть Великоновоселковским, поскольку основные наступательные действия ВС России ведутся в районе Великой Новоселки. Судя по всему, готовится почва для широкого входа в данный населенный пункт», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

«Кроме того, с учетом того, что Великая Новоселка плавно переходит во Времевку, то одним ударом российские войска могут освободить большой плацдарм на этом направлении», – считает собеседник. Он объясняет: изначальное наступление российской армии расширилось на восток и северо-восток от поселка.

«Так, бои идут за Раздольное – этот населенный пункт расположен северо-восточнее Великой Новоселки. После его освобождения целью, вероятно, станет Новый Комар. Над противником, находящемся в Великой Новоселке, фактически нависнет угроза окружения, – рассуждает член ОП. – Это вынудит украинских военных или сдаваться в плен, или бежать в сторону Покровского».

Как отметил Рогов, Великая Новоселка играет большую роль с точки зрения логистики ВСУ. «Это важный укрепрайон противника, который связывает несколько участков фронта между собой. Освобождение поселка открывает возможности для удара с востока на запад от Великой Новоселки. С учетом наступления на Запорожском участке фронта, в окружении могут оказаться подразделения ВСУ в Гуляйполе и Орехове», – полагает спикер.

Он уточнил, что после Великой Новоселки на стыке Запорожской области и ДНР нет «крупных городов, а также природных преград вроде рек, гор или лесов». «Поэтому освобождение этого населенного пункта создает возможность наступления ВС России в Запорожской области с востока куда более быстрыми темпами», – акцентировал Рогов.

Впрочем, освобождение Великой Новоселки требует определенной концентрации. «Это, как я отмечал, серьезный укрепрайон противника. Однако комбинированное взаимодействие фронтовой и штурмовой авиации, артиллерии и штурмовых групп ВС России отработано», – заключил Рогов.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали выдавливать подразделения украинской армии с восточного предместья населенного пункта Великая Новоселка на западе ДНР. «[ВС России] освободили в его окрестностях еще порядка восьми квадратных километров, тем самым увеличив линию фронта вдоль поселка, поэтому противнику удерживать там свои позиции будет тяжелее», – сказал он РИА «Новости».

По его словам, продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

По информации ТАСС, украинские военные спешно бегут с позиций на окраине Великой Новоселки под давлением штурмовых отрядов, которые их активно вытесняют. Согласно данным источника агентства в силовых структурах, в этом районе продолжаются боевые действия. Ранее военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Великая Новоселка «укреплена только в одну сторону – в южную, а на севере особых укреплений нет».